Контрасты Ижевска: 10 удивительных примеров, когда многоэтажки соседствуют с деревянными домами

Футуристическая многоэтажка расположилась недалеко от частных домиков на улице Шумайлова. Фото: Анастасия Михайлова
С каждым годом в Ижевске появляется все больше многоэтажек. Нередко новые дома соседствуют с частными деревянными домами. Журналист «Комсомолки» прогулялся по городу и собрал несколько 10 самых ярких примеров.
А вот такие дома можно встретить по улице Герцена. Многоэтажка появилась здесь около пяти лет назад. Фото: Анастасия Михайлова
Микрорайон «Металлург» активно застраивается, но частные дома сохраняются до сих пор. Вот этот домик стоит на ул. Нижней. Фото: Анастасия Михайлова
Красивый дом расположился недалеко от небольшого деревянного домика на пер. Госстраха. Фото: Анастасия Михайлова
На ул. Нижняя 2 можно увидеть сочетание нескольких времен: здесь и новостройка, и пятиэтажная «хрущевка», и старый деревянный дом. Фото: Анастасия Михайлова
Еще один пример - улица Льва Толстого. Фото: Анастасия Михайлова
Довольно гармоничная картина: небольшой деревянный домик на Вадима Сивкова. А позади - две новостройки. Фото: Анастасия Михайлова
На улице 9-я Подлесная расположились два дома: 17 и 19. Фото: Анастасия Михайлова
Татарбазар известен большим количеством частных построек, но и здесь есть «островки» с многоэтажками - например, ул. Красина. Фото: Анастасия Михайлова
А вот такой контраст можно увидеть на пер. Рязанский. Фото: Анастасия Михайлова