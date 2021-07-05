Контрасты Ижевска: 10 удивительных примеров, когда многоэтажки соседствуют с деревянными домами

Футуристическая многоэтажка расположилась недалеко от частных домиков на улице Шумайлова. Фото: Анастасия Михайлова

С каждым годом в Ижевске появляется все больше многоэтажек. Нередко новые дома соседствуют с частными деревянными домами. Журналист «Комсомолки» прогулялся по городу и собрал несколько 10 самых ярких примеров.

А вот такие дома можно встретить по улице Герцена. Многоэтажка появилась здесь около пяти лет назад. Фото: Анастасия Михайлова

Микрорайон «Металлург» активно застраивается, но частные дома сохраняются до сих пор. Вот этот домик стоит на ул. Нижней. Фото: Анастасия Михайлова

Красивый дом расположился недалеко от небольшого деревянного домика на пер. Госстраха. Фото: Анастасия Михайлова

На ул. Нижняя 2 можно увидеть сочетание нескольких времен: здесь и новостройка, и пятиэтажная «хрущевка», и старый деревянный дом. Фото: Анастасия Михайлова

Еще один пример - улица Льва Толстого. Фото: Анастасия Михайлова

Довольно гармоничная картина: небольшой деревянный домик на Вадима Сивкова. А позади - две новостройки. Фото: Анастасия Михайлова

На улице 9-я Подлесная расположились два дома: 17 и 19. Фото: Анастасия Михайлова

Татарбазар известен большим количеством частных построек, но и здесь есть «островки» с многоэтажками - например, ул. Красина. Фото: Анастасия Михайлова