Торговый дом «Промполимер» - надежный поставщик комплектующих и расходных материалов

Торговый дом «Промполимер» предлагает необходимые товары в первую очередь для промышленных нужд

В Удмуртии работают сотни предприятий: они производят автомобили, электронику и оружие, ракетно-космическую и медицинскую технику и многое другое. Эту продукцию покупают по всей стране и за ее пределами. Однако работа производителей невозможна без расходных материалов и комплектующих.

Одним из крупнейших поставщиков этих материалов в Удмуртии является Торговый дом «Промполимер». Он начал свою работу в 2014 году, и за это время создал себе репутацию надежного партнера. Сейчас ТД «Промполимер» активно сотрудничает с ведущими предприятиями Удмуртии, Пермского края, Татарстана и Кировской области.

Клиентам Торгового дома «Промполимер» не приходится долго ждать доставки заказа. Многие товары есть в наличии на складе компании

Постоянные клиенты компании особенно отмечают:

1. Обширный ассортимент товаров для производства и ремонтных работ. Основные направления поставок:

- Резинотехнические изделия (РТИ) - спектр их применения широк: пищевое производство, машиностроение, металлургия. И в предлагаемых товарах заказчики Торгового дома «Промполимер» могут найти практически все: начиная от шлангов, конвейерных лент и заканчивая различными ремонтными наборами для сантехнических нужд.

Товары специфичные: это и различные кольца, сальники, манжеты, техпластины, прокладки из резины, силикона, грязезащитные коврики, шнуры, жгуты, трубки, ремни. Широкий выбор рукавов для перекачки различных жидкостей и газов. Воздуховоды.

Подробнее с каталогом можно ознакомиться по ссылке Резинотехнические изделия, асбестотехнические, электризоляционные материалы - ТД Промполимер, Ижевск (prom-polymer.ru).

- Промышленные гибкие воздуховоды и шланги ПВХ.

- ПВХ-завесы. Шторы-ПВХ

- Асбестотехнические изделия – это, в первую очередь все, что касается пожароизоляции: асбокартон, асботкань, асбошнуры, асбостальной лист. Кроме этого, паронит и многое другое. А также широкий ассортимент сальниковых набивок.

- Полимеры – пожалуй, самые распространенные в жизни человека материалы. Их применяют в быту, медицине, промышленности и других областях.

Торговый дом «Промполимер» предлагает необходимые товары в первую очередь для промышленных нужд

Торговый дом «Промполимер» предлагает все необходимые материалы для промышленных нужд. В ассортименте компании есть оргстекло блочное и листовое, АБС пластик листовой, фторопласт, текстолит, различные ленты и трубки, винипласт, стержни и листы из полиэтилена, полипропилена, полиамида, пластфикатор, эбонит, полиуретан и многое-многое другое смотри по ссылке Резинотехнические изделия, асбестотехнические,электризоляционные материалы - ТД Промполимер, Ижевск (prom-polymer.ru).

Успешная многолетняя практика позволяет менеджерам Торгового дома «Промполимер» оперативно реагировать на заказы клиентов

На предприятии ООО ТД Промполимер действует сертифицированная система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р 56404-2015 (Бережливое производство).

Выгодные условия

- Бесплатная доставка. Ее условия доставки обговариваются индивидуально с каждым клиентом. При этом все обязательства выполняются точно в срок. Был случай, когда менеджер Торгового дома слетал в Москву и обратно за необходимым товаром потому, что заказчику он требовался срочно.

- Заказ обязательно доставляют до места назначения.

- Многие товары есть в наличии на складе.

- Возможна отсрочка платежа.

Фото: Торговый дом «Промполимер»

Профессионализм сотрудников

Успешная многолетняя практика позволяет команде Торгового дома «Промполимер» оперативно реагировать на запросы клиентов. Менеджеры работают как по стандартным позициям, где рынок уже изучен, так и по нестандартным заказам. В этом случае они тщательно мониторят рынок, чтобы подобрать оптимальные условия для заказа. Команда Торгового дома «Промполимер» нацелена на высокие результаты. Профессионалы компании, используя многолетний опыт, знания передовых технологий, отвечают интересам самых требовательных клиентов. Задача сотрудников – предлагать клиентам товары только самого высокого качества, устанавливая эффективное, добропорядочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Получить подробную консультацию и познакомиться с товарами можно по адресу:

Торговый дом «Промполимер»

Ижевск, ул. Маяковского, 35П

тел/факс: +7 (3412) 930-220

e-mail: prom-polymer@mail.ru

сайт: prom-polymer.ru

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