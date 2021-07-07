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Общество7 июля 2021 10:30

Развелась с мужем и уволилась с работы: невероятная история ижевчанки, похудевшей на 20 кило

Зоя Ермолаева рассказала, как перестать мучить себя подсчетами калорий
Анастасия Михайлова
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Ижевчанка похудела на 20 килограммов за два года Фото предоставлено героиней публикации

Ижевчанка похудела на 20 килограммов за два года Фото предоставлено героиней публикации

«Корова», «бочка», «жирная» – так обращались к 12-летней Зое из Ижевска в школе. Тогда она располнела до 80 кг при росте в 160 см. Девочка похудела, но через несколько лет она снова начала слышать эти оскорбления. На этот раз от самой себя. Как Зоя скинула 20 кило и снова полюбила свое тело, ижевчанка рассказала «Комсомолке».

Фото предоставлено героиней публикации

Фото предоставлено героиней публикации

МУЖ СКАЗАЛ, ЧТО ПОТОЛСТЕЛА

Зоя поступила в университет в весе 65 кг. Девушка училась на культуролога, встречалась с друзьями – некогда было думать о килограммах, регулярных занятиях спортом и правильном питании. В конце учебы ижевчанку познакомили с молодым человеком – ее будущим мужем.

«У нас все было хорошо, – рассказывает Зоя. – У него была своя автомастерская, а я первый год после получения диплома работала в «Галерее». Затем я стала логистом: работала из дома, управляла перевозками товаров. Тогда, в 2016 году, я и начала толстеть».

После замужества Зоя перестала следить за весом

После замужества Зоя перестала следить за весом

83 килограмма. Любимая одежда перестала налезать на Зою. Пришлось раздать ее подругам и закупиться новой, размера на три побольше. Ижевчанка пыталась ходить в спортзал, но часто занятия ей надоедали, а слова тренеров о правильном питании казались неубедительными. Муж девушки, однако, никак не реагировал на то, что она набирала вес. Кроме одного случая в 2019 году.

«Как-то раз я ему сказала: «Вот если бы ты зарабатывал чуть меньше, я бы уже сомневалась, хочу я с тобой жить или нет. Мужчина же должен стремиться к большему заработку». Он, видимо, это запомнил и сказал мне потом: «Мне кажется, ты набираешь вес. Ты же говоришь, что хочешь, чтоб твой муж хорошо зарабатывал, а я хочу, чтобы у меня жена была красивой». Сначала я обиделась, а потом на меня снизошло озарение. Он тоже заслуживает красивую, подтянутую жену!»

В 2019 году девушка весила 83 килограмма

В 2019 году девушка весила 83 килограмма

Летом этого года Зоя отправилась в клуб с подругами расслабиться и потанцевать. Там компанию сфотографировали, а на следующий день, когда снимки выложили, ижевчанка не смогла себя узнать.

Решено – пора худеть.

«ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ЗАКРЫТЬ РОТ»

Первым делом Зоя отправилась на «Ютьюб». Там она нашла множество видео про правильное питание.

«Я поняла, что не хочу складывать в себя что попало, всякий мусор», – вспоминает девушка. – Поняла, что мне нужно, а что нет. Начала ограничивать сахар. Я люблю сладкое, поэтому заменила его фруктами, а еще протеиновыми батончиками».

В 2019 году девушка весила 83 килограмма

В 2019 году девушка весила 83 килограмма

Поначалу ижевчанка жестко себя контролировала. Кроме сладкого, она не разрешала себе есть жареное. Правда, Зоя схитрила и купила себе сковородку со специальным покрытием, так что девушка просто готовила без масла.

Супруг Зои тоже решил ее поддержать и ел низкокалорийные и белковые блюда.

«Он меня никогда не травил тем, что я толстая, и поддерживал мое питание. Я готовила что-то «пэпэшное». Он ел практически все. Не считая тушеного шпината, – смеется Зоя. – Обычно я готовила овощи, курицу, иногда сложные углеводы – каши, макароны. Иногда покупаю филе рыбы или тунец в консервах».

В это время Зоя Ермолаева начала заниматься спортом регулярно

В это время Зоя Ермолаева начала заниматься спортом регулярно

Тогда же Зоя начала «игнорировать транспорт» и ходить пешком, делать разминку во время работы и заниматься в спортзале. Так за год она сбросила 13 килограммов.

«У меня есть платье, сшитое в 2015 году, когда я весила около 70. У меня был пояс на талии, я смотрела на него каждую неделю. Сходился он или нет. Такая радость была, когда платье налезло! Я тогда надевала старую одежду, смотрела – все сидело лучше и лучше».

За два года девушка сбросила 20 килограммов

За два года девушка сбросила 20 килограммов

В 2020 году Зоя купила велосипед, начала заниматься боксом, продолжала силовые тренировки. А вот в питание пришли послабления.

«Если очень захочу, съем что-нибудь вкусное. Но я себя после этого не виню. Лучше потом в зале отработаю. Сейчас я придерживаюсь принципа: 80 на 20, где 80 % – это здоровая пища, богатая белками, витаминами, а 20 % – сладости, что-то жареное. Я хочу прийти к интуитивному питанию, когда ты не считаешь калории, не взвешиваешь еду, а ешь как тебе нравится и все равно худеешь».

Еще за год Зоя похудела на 7 кило.

НАЧАЛА СВОЮ ЖИЗНЬ ЗАНОВО

«Я не верила в себя, думала, что похудею до 70 и остановлюсь. Но потом поняла, что не будет ничего страшного, если похудею еще на килограмм – буду нравиться себе еще больше. Так я дошла до 63».

В жизни ижевчанки многое изменилось – и все к лучшему

В жизни ижевчанки многое изменилось – и все к лучшему

2021-й стал для Зои годом перемен. Девушка развелась с мужем, продала квартиру, уволилась из логистики и начала работать администратором в спортзале, где занималась.

«Мы расстались спокойно, у нас с ним разные пути. Меня начал захватывать спорт. Я увлеклась нутрициологией и сейчас мечтаю выучиться на фитнес-тренера. Не представляю себя в другой сфере. До своих лет дожила и до сих пор не знаю, кем хочу стать, когда вырасту», – смеется ижевчанка.

Сейчас в ее жизни появилось немало радостей: знакомые часто говорят комплименты, тренировки даются легко, на фотографиях Зое улыбается стройная и подтянутая девушка, да и новая работа заставляет чувствовать себя живой.

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