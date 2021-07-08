«Преподношу себя, как боярыню»: вдохновляющие истории ижевчанок размера плюс-сайз

Фото: личный архив героинь материала

Кого мы чаще всего видим в рекламе, по телевизору или на обложках модных журналов? Худых моделей! А кого мы чаще всего видим на улице, в магазине или на пляже? Обычных девушек и женщин с самыми разнообразными и, в основном, далеко не модельными параметрами. Сегодня на «Комсомолке» истории девушек сайз-плюс, которые доказывают, что любовь к своему телу важнее цифр на весах.

Катя Вкусно-Вкусно: «В школе назвали толстой, так я сразу дала по башке с разворота!»

Екатерину Дудник многие в Ижевске знают по нику ее аккаунта в социальной сети «Инстаграм» - Катя Вкусно-Вкусно. Она предприниматель, занимается производством тортов и десертов, совладелец «Зеленого пристроя».

Фото: instagram.com/vkusno.vkusno

В 31 год она весит 83 кг и носит одежду 50 размера (в декабре прошлого года был 54 размер и 93 кг). Но при этом Катя снимается в откровенных фотосессиях – в нижнем белье и без, и, не стесняясь и с удовольствием, рассказывает о себе, своем теле в «Инстаграме» и призывает женщин, любить себя.

«Я всегда была склонна к полноте, то худела, то полнела. На самом деле, никогда травли не было. Хотя один раз в школе кто-то назвал меня толстой, так я сразу дала по башке с разворота, так что искры из глаз посыпались. С тех пор ни разу и никто не обзывал», - улыбается Катя. Ее маму всегда больше нее самой волновали габариты дочери. Она переживала, что если Катя не похудеет, то никогда не выйдет замуж.

Катя вышла замуж, забеременела и поправилась на 36 кг.

«Я не узнавала себя в отражении зеркала, не понимала, как вообще можно дальше жить. Я очень хотела похудеть. Это же навязанные нам стереотипы: худая равно красивая. Толстая – не востребованная у противоположного пола, несчастная. Но это неправда», - уверяет девушка.

Фото: instagram.com/vkusno.vkusno

После развода с мужем, у нее началась совсем другая жизнь.

«У меня было желание что-то кому-то доказать, и я ела просто как не в себя. Некий месседж: «Я знаю, что это плохо, но я хочу и я делаю. Надо/не надо, просто хочу и беру. Вот какая я крутая, и мне пофигу, что со мной будет». Когда мне все это надоело, я достигла уже таких результатов, что было страшно смотреть на весы», - да, Екатерина худела, ограничивала себя в питании, ходила в спортзал. Ее вес постоянно колебался.

«А потом я стала замечать разных женщин, которые по определенным причинам привлекали мое внимание. Я смотрела на их лица, жесты, походку, как они несут себя, слушала их голос. Моя насмотренность помогла принять себя. Мне повезло, что у меня есть и обалденная попа, и грудь, и талия, что все у меня пропорционально», - Катя – настоящий фанат массажа, сейчас еще занимается растяжкой. На кето-диете она скинула 13 кг. Говорит, что цели похудеть нет, она хочет стабилизировать свой вес и свое состояние.

Фото: instagram.com/vkusno.vkusno

«Слишком большой вес – это угроза здоровью. Так или иначе, во всем важна мера. Как и вопрос эстетики – я всегда об этом буду говорить. Каким бы ни был человек бодипозитивным, здравый смысл еще никто не отменял!»

Выбор одежды – это то еще приключение, смеется Катя. Если твой размер больше 52 и хочется стильно одеться, то это онлайн-шопинг в 90% случаев.

Фото: instagram.com/vkusno.vkusno

«Женщина начинается с тела – это 100 процентов. То насколько ты его любишь, будет влиять на все сферы твоей жизни. И вообще, если даже ты не любишь себя, почему это должен делать кто-то другой? На любые формы найдутся свои любители! Самое главное, чтобы смотря на себя в зеркало, ты видела Королеву и соответствующим образом себя несла! Красота бывает разной, главное – принять себя в моменте и знать, что при желании все можно изменить. Сегодня ты одна, завтра можешь быть другая. Изучайте себя, все блоки, страхи, жизненные сценарии, анализируйте. Голова-то зачем? Почему ешь? Что чувствуешь, когда поела, когда голодная, когда не можешь поесть. Все в твоих руках!».

Маша Вяткина: «Мое тело – это мое дело! Оно может меняться!»

23-летняя Мария Вяткина – ее аккаунт в «Инстаграм» stolik_u_okna – «ТикТок» продюсер, участник проекта «Дневник удмуртки», преподаватель курсов по «ТикТок» для детей. Она говорит, что тема веса и тема фигуры – всегда были основополагающими ее переживаний.

Фото: instagram.com/stolik_u_okna

«Комплексы были с самого детства. Лишний вес был всегда, просто в разные периоды его было или больше или меньше. За последние 2-3 года набрала чуть ли не 20 лишних кг. Такого со мной никогда не было. В один прекрасный миг я стала не вписываться в двери. Помню, пришла в магазин за новой одеждой, а мне не подошел ни один размер, даже самый большой. Потом встала на весы, увидела цифры 87 и просто офигела: я вешу как мой папа, как взрослый мужчина. Это было шоком, конечно, я страдала и переживала», - рассказывает Маша. Подоплека всему – ее эмоциональное состояние, различные стрессы, изоляция, сокращение физической активности. Говоря по-простому, она заедала свои боли и тревоги.

Фото: instagram.com/stolik_u_okna

Девушка пыталась худеть. Она попробовала и лечебное голодание, которое сильно ей потом «аукнулось» - она начала набирать вес в геометрической прогрессии. Также пробовала пить порошковые коктейли, от вида которых теперь ее тошнит. Но вес все равно возвращался.

«Сейчас я начинаю принимать себя такой и разрешаю себе быть в таком теле. Я понимаю, что оно меняется за жизнь несколько раз. И эта важная мысль очень сильно помогает. Я люблю встречаться и наблюдать за девочками сайз-плюс. Красота, внутренний свет, энергия – это вообще не про параметры или сантиметры. Это про искренность, «настоящесть», про отсутствие масок», - рассказывает Маша. И уверяет, что ее приоритеты сместились с похудения на творчество и раскрытие себя.

Фото: instagram.com/stolik_u_okna

«Даже подруга заметила, что набрав вес, я стала более открытой миру, активнее проявляться, показывать свое творческое начало и выражаться. Я реализую себя и свои идеи, создаю ролики, которые я сама придумываю, подбираю сюжет, выбираю ракурс, в котором я себе очень нравлюсь. Я передаю свои мысли и ощущения. Получается, я сама себя уже вдохновляю!», - смеется Маша.

Она считает, что в Ижевске девушкам с ее формами выглядеть стильно и круто сложнее, чем худышкам. Но ее радует, что начали появляться магазины сайз-плюс. С одним из них Маша начала сотрудничать.

Фото: instagram.com/stolik_u_okna

«Я не боюсь экспериментировать с образами, пробую себя в разных настроениях. Я могу быть разной, и я чувствую себя уверенно. Я, наконец, понимаю, что я большая и широкая во всех смыслах – не только в весе, а в возможностях и энергии. Не хочу себя ограничивать, для чего мне становится уже?»

Но все-таки Маша хочет похудеть. Вернее, скинуть весь тот груз проблем, которое ее тело накопило. Она начала ходить в спортзал, больше пить, есть меньше сладкого, начала работать над качеством своего тела.

«Я не хочу стать худой, я люблю свои формы, фигуру, похожую на песочные часы, люблю талию и свою попу. Я люблю свои глаза, черты лица. Да это все просто офигенное! Я бы хотела остаться сайз-плюс, потому я такая мягкая, женственная».

Маша уверяет, что менять свои привычки и тело надо постепенно, все делать по любви и во благо! А еще важно обозначить личные границы.

Фото: instagram.com/stolik_u_okna

«Мое тело – это мое дело! Все мы имеем право быть такими, какими мы есть. Тело – это проводник наших душ в этом мире. Нужно понимать, что только вы хозяин своему телу, которое может меняется по разным причинам. Если вам все нравится, кайфуйте от себя. Важно заботится о своем теле, уделять внимание своему телу. Но связи между внешним видом и счастьем нет. Многие худенькие девочки несчастливы. Они потеют до изнеможения в зале, но счастливее от этого не становятся. Счастье и успех – это здесь и сейчас, а не потом, когда похудею!»

Ульяна Колмогорова: «Последний раз взвешивалась в 11 классе»

Редактору портала IZHLIFE Ульяне Колмогоровой 29 лет. Она носит 50-52 размер одежды и уверяет, что последний раз она взвешивалась в 11 классе и даже не помнит, какие там были цифры.

«Я родилась 3900. И всегда была крупненькой. Сладенькой и пухленькой девочкой. Поэтому худышкой я себя никогда не чувствовала. Хотя сейчас, просматривая свои старые фотографии, понимаю, что я была обычной!»

Фото: instagram.com/translira

Она никогда не сидела на диетах, не устраивала трагедий по поводу похудения.

«Мама иногда могла сказать, что какая-то я крупная стала, что как-то раздалась. Но это явно было не со зла, а случайно. Зато папа всегда говорит, что я аппетитная, сочная женщина, не то, что все эти тощие трещотки. Это, наверное, и помогло не зацикливаться на весе. Конечно, можно было бороться с генами, держать себя в черном теле ради какого-то призрачного идеала, но зачем? Никому от этого легче не станет».

Раньше царил культ худых, сейчас жить стало намного легче – все разной комплекции и это социльно одобряемо, уверяет Ульяна. А вот с одеждой до сих пор – проблема и боль. Даже в тех магазинах, где есть одежда сайз-плюс, модели ориентированы в основном на взрослых женщин. Часть нарядов девушке шьет мама, часть она умудряется находить в обычных магазинах и по интернету.

Фото: instagram.com/translira

«Все любят мое декольте, мне оно тоже нравится, пока не начинаешь на него искать одежду, - улыбается Ульяна. – Вообще я комфортно живу в своем весе. Схудну – хорошо, не схудну – нормально. Мне важнее питаться так, чтобы у меня ничего не болело, а не так, чтобы я худела».

К критике в свой адрес Ульяна относится спокойно.

«Те, кто позволяют токсичные высказывания о чужом весе, либо вообще не попадают в мою жизнь, либо быстро оттуда вылетят. Кстати, когда я стала редактором, у меня стало больше общения с подписчиками, и среди них, конечно, есть тролли и закомплексованные люди – в один день пара анонимов (без аватарок, с пустыми страницами) с разницей в полчаса мне написали, что я жирная. Это был их последний аргумент, когда я вежливо объяснила, почему их комментарии пришлось удалить из-за грубости и нарушения правил нашего сообщества. Это, конечно, неприятно, но не затронуло меня вообще. По факту – это показатель их интеллектуального развития, а не того, как я выгляжу».

Девушка уверяет, что особо «не парится» из-за своей внешности. И советует всем, что если совсем тяжело принимать себя, то нужно обратиться к психотерапевту.

Фото: instagram.com/translira

«Я преподношу себя, как боярыню! Могу надеть роскошное платье, а могу – джинсы и едва поглаженную футболку. Когда я чувствую, что я чем-то недовольна в своем внешнем виде, пытаюсь нащупать – может, это плохое настроение, или меня что-то достало в жизни, а не то, что я жирная или некрасивая. Я за то, что сначала надо работать с головой: у нас слишком долго недооценивали важность заботы о ментальном здоровье. В итоге вижу кучу красивых людей с комплексами, потому что там психотравма на психотравме сидит и психотравмой погоняет».

Как полюбить себя? Ульяна советует чаще фотографироваться и снимать сторис без масок.

Фото: instagram.com/translira

«Я всю жизнь обожаю фоткаться и потом пересматривать эти снимки! Как раз спустя время ты видишь, что ты вообще прекрасен. Классные фотографии позволяют принять себя – смотришь и думаешь: «Ну, какава красота, ну какава!». Понятно, что у всех есть неудачные снимки, и у меня было пару лет такое, что я не фоткалась, потому что казалось – все не так. Но надо перебороть себя и найти фотографа, с которым тебе будет комфортно. И я, кстати, не вижу ничего плохого в ретуши – прыщик замазать, цветокор поправить, волосинку убрать».