Погода на неделю: ясная и малооблачная погода без дождей ожидается в Ижевске

Будет тепло, но прохладный ветер Фото: Архив «КП» в Ижевске

Неделя ожидается достаточно теплой, но не очень жаркой. Правда, из-за холодного ветра может ощущаться прохлада. Какой будет погода в ближайшие дни – читайте ниже.

12 июля, в понедельник, ожидается малооблачная погода. Дневная температура достигнет +25 C, ночью ожидается до +15°С. Максимальная скорость ветра 5 м/с.

Во вторник, 13 июля, на небе будет чуть больше облаков. Днем столбик термометра покажет 24 C. Ночью – до +17 C, также ночь возможен небольшой дождь. Ветер до 3 м/с.

14 июля будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью - до +15 C. Ветер северо-восточный до 1,6 м/с.

В четверг, как и в среду, но немного теплее.Синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем температура достигнет отметки +26 C, а ночью до + 16 C. Ветер переменный, до 1,6 м/с.

В пятницу, 16 июля также будет облачно с прояснениями. Дневная температура поднимется до 24 C, ночная - до +17 C. Ветер западный, до 2,3 м/с.

В субботу столбик термометра поднимется до +27 C днём и до +17 C ночью. В воскресенье температура достигнет +25, а ночью опустится до +16 C. В выходные обещают облачность с прояснениями, но к вечеру воскресенья статнет пасмурно. Ветер северный и северо-западный, до 2 м/с.