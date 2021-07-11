Мужчина утонул вместе с авто, 17-летний водитель врезался в автобус и автомобиль перевернулся во время погони : обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП недели

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

В Удмуртии припаркованная машина съехала и врезалась в магазин

В Можге припаркованный автомобиль съехал с автостоянки и врезался в магазин. Видео было опубликовано в группе «Можга сегодня». Сообщается, что авария произошла 9 июля. Подробности

Мужчина утонул вместе с автомобилем в Удмуртии

Происшествие случилось в Уве

В поселке Ува Удмуртской Республики проводят проверку по факту смерти 59-летнего местного жителя, который утонул вместе с автомобилем 8 июля. Подробности

Автобус сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в Удмуртии

аварии, которая произошла на улице Короленко в Сарапуле. Вечером 7 июля на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №12 при повороте направо автобус ПАЗ сбил 13-летнего мальчика на самокате. Подробности

Пьяный 18-летний водитель без прав сбил двух пешеходов в Удмуртии

Пешеходы шли по обочине

ДТП с участием пьяного водителя «Нивы» без водительских прав и двух пешеходов, которые шли по обочине на 6-м км дороги Игра – Глазов – Андрейшур накануне, 7 июля. Подробности

В Удмуртии 19-летний парень без прав сбил 13-летнюю девочку и скрылся

6 июля, в Балезино напротив дома № 14 на улице Советской произошло ДТП: 19-летний парень за рулем «ВАЗ-2115» наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Подробности

17-летний водитель въехал в автобус в Ижевске

Поворачивал налево на перекрестке напротив дома №9 по улице Дзержинского

4 июля около 17:15 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» столкнулся с автобусом «НЕФАЗ», поворачивая налево на перекрестке напротив дома №9 по улице Дзержинского в Ижевске. 16-летний пассажир получил травмы. Подробности

В Удмуртии во время погони перевернулась машина с пьяным 17-летним подростком за рулем

Утром 4 июля в Можге «ВАЗ-2110» с пьяным 17-летним подростком за рулем въехал в опору ЛЭП и скрылся. В 7:30 об этом стало известно сотрудникам дежурной части, которые передали информацию экипажу ДПС. Подробности