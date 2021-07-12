С томатами и в форме человеческого сердца: где в Ижевске попробовать необычный шоколад?

Фото: предоставлено автором

11 июля отмечается международный праздник шоколада, в честь минувшей даты мы собрали для вас подборку аккаунтов девушек, которые могут сделать шоколад с помидорами, орегано, крендельками, розовой солью, кедровыми орешками, голубых, розовых цветов и разных форм.

Шоколад в форме человеческого сердца от _chocolande_

Девушка готова сделать максимально небанальный по форме шоколад, в виде человеческого сердца, например. Также она может собрать под ваши вкусы бокс из сладостей, который идеально подойдет для подарка.

Такой красивый шоколад вы еще не видели Фото: предоставлено автором

Шоколадные ложки разных вкусов Фото: предоставлено автором

А еще работает с жидким шоколадом, поэтому простор для фантазии – огромный!

Цена: в среднем цена бокса выходит на 600-800 рублей.

Как заказать

Шоколад на кокосовом сахаре и с гречишным чаем от panda_olga

Эта девушка не только создает съедобные вкусности, но еще и делает их полностью из натуральных компонентов, без сахара, белой муки, и иных вредных добавок.

Ольга делает веган-шоколад, на органическом кокосовом сахаре, и зеленый с мятой матча, желтый с гречишным чаем, красный с малиной и другие.

Приятно и сытно Фото: инстаграм-аккаунт

Полезное может быть вкусным Фото: инстаграм-аккаунт

Цена: в среднем за коробку шоколадных конфет с интересной начинкой в размере 8 штук, выйдет 500 рублей.

Как заказать

Шоколад с помидорами от melt_for_you_

Девушка предлагает необычные сочетания. Например, бельгийский шоколад с помидорами, кедровыми орешками и орегано, с крекерами, с розовой солью.

Вы где-нибудь такое видели? Фото: инстаграм-аккаунт

Соленый шоколад - это что-то новенькое Фото: инстаграм-аккаунт

Цена: В среднем коробочка с фигурками из бельгийского шоколада в виде пасхальных яиц выйдет в цену:

4 шт. - 200 руб.

9 шт.- 450 руб.

12 шт. - 600 руб.

16 шт. - 800 руб.

Как заказать:

Шоколад в форме распускающихся пионов от mia_chocolate_izh

Эта девушка соберет вам коробочку из нестандартных фигурок к любому празднику.

Например, можно заказать букет шоколада в форме распускающихся пионов, а также конфетки полностью в рисунке падающего снега.

Идеальный вариант для сладкоежек Фото: предоставлено автором

3D-рисунок в виде снега Фото: предоставлено автором

Цена:

Мини - от 200 рублей;

Стандарт - от 350 рублей;

Премиум - от 550 рублей.

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