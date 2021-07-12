С томатами и в форме человеческого сердца: где в Ижевске попробовать необычный шоколад?

Фото: предоставлено автором
11 июля отмечается международный праздник шоколада, в честь минувшей даты мы собрали для вас подборку аккаунтов девушек, которые могут сделать шоколад с помидорами, орегано, крендельками, розовой солью, кедровыми орешками, голубых, розовых цветов и разных форм.
Шоколад в форме человеческого сердца от _chocolande_
Девушка готова сделать максимально небанальный по форме шоколад, в виде человеческого сердца, например. Также она может собрать под ваши вкусы бокс из сладостей, который идеально подойдет для подарка.
Такой красивый шоколад вы еще не видели Фото: предоставлено автором
Шоколадные ложки разных вкусов Фото: предоставлено автором
А еще работает с жидким шоколадом, поэтому простор для фантазии – огромный!
Цена: в среднем цена бокса выходит на 600-800 рублей.
Шоколад на кокосовом сахаре и с гречишным чаем от panda_olga
Эта девушка не только создает съедобные вкусности, но еще и делает их полностью из натуральных компонентов, без сахара, белой муки, и иных вредных добавок.
Ольга делает веган-шоколад, на органическом кокосовом сахаре, и зеленый с мятой матча, желтый с гречишным чаем, красный с малиной и другие.
Приятно и сытно Фото: инстаграм-аккаунт
Полезное может быть вкусным Фото: инстаграм-аккаунт
Цена: в среднем за коробку шоколадных конфет с интересной начинкой в размере 8 штук, выйдет 500 рублей.
Шоколад с помидорами от melt_for_you_
Девушка предлагает необычные сочетания. Например, бельгийский шоколад с помидорами, кедровыми орешками и орегано, с крекерами, с розовой солью.
Вы где-нибудь такое видели? Фото: инстаграм-аккаунт
Соленый шоколад - это что-то новенькое Фото: инстаграм-аккаунт
Цена: В среднем коробочка с фигурками из бельгийского шоколада в виде пасхальных яиц выйдет в цену:
4 шт. - 200 руб.
9 шт.- 450 руб.
12 шт. - 600 руб.
16 шт. - 800 руб.
Шоколад в форме распускающихся пионов от mia_chocolate_izh
Эта девушка соберет вам коробочку из нестандартных фигурок к любому празднику.
Например, можно заказать букет шоколада в форме распускающихся пионов, а также конфетки полностью в рисунке падающего снега.
Идеальный вариант для сладкоежек Фото: предоставлено автором
3D-рисунок в виде снега Фото: предоставлено автором
Цена:
Мини - от 200 рублей;
Стандарт - от 350 рублей;
Премиум - от 550 рублей.