10 неизвестных, но очень красивых мостов Ижевска

Фото: Анастасия Михайлова

В Ижевске есть немало удивительных, хоть и практически никому не известных мостов. «Комсомолка» собрала 10 из них – туда можно отправиться, если надоели типичные прогулочные маршруты.

МОСТ В ТИМИРЯЗЕВСКОМ ЛЕСУ

Этот мост над Карлуткой соединяет ул. 10 лет Октября и микрорайон «Культбаза». Чтобы его найти - нужно идти по самой четкой тропинке. Гулять лучше днем - освещения на этом участке нет.

Этот мост соединяет ул. 10 лет Октября и микрорайон «Культбаза». Фото: Анастасия Михайлова

Вокруг много зелени. Фото: Анастасия Михайлова

НА СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ

Чтобы найти этот мост, нужно пройти по Репина до улицы Грибоедова, повернуть направо и спуститься до красной многоэтажки. Здесь можно пройти к «немецким» домам и остановке «Ул. Димитрова». Мост довольно крутой, а места живописные - Карлутка на этом участке увеличивается.

Этот мост ведет прямо к «немецким домам». Фото: Анастасия Михайлова

Здесь Карлутка увеличивается. Фото: Анастасия Михайлова

Ночью здесь включают освещение. Фото: Анастасия Михайлова

Кстати, рядом есть еще один мост. Он располагается между новым ЖК «Авангард» и детским садом.

Этот мост ведет к «немецким домам». Фото: Анастасия Михайлова

Тут речка превращается в небольшой пруд, и нередко здесь можно встретить, например, уток. Фото: Анастасия Михайлова

Вечером мост освещается. Фото: Анастасия Михайлова

НА АВАНГАРДНОЙ

Этот длинный узкий мост ведет на улицу Лагерную. Он разделен трубой на две части. С одной стороны выходит прямо в частным домам.

Этот мост ведет с ул. Авангардной на Лагерную. Фото: Анастасия Михайлова

С моста открывается вид на мусор, валяющийся за травой и кустарником. Фото: Анастасия Михайлова

С другой стороны моста нет ступенек, и он выходит прямо к частным домам. Фото: Анастасия Михайлова

НА ФРОНТОВОЙ

Этот мост поможет попасть с Фронтовой на Тельмана. У него очень много ступенек и интересная архитектура. С одной стороны от моста находится бетонный забор, а с другой – растет красивая ива.

Еще один мост с большим количеством ступенек. Фото: Анастасия Михайлова

На мосту нет освещения - гулять тут лучше днем. Фото: Анастасия Михайлова

Ивы с одной, и бетонный забор – с другой стороны от моста. Фото: Анастасия Михайлова

НА КРАСНОГЕРОЙСКОЙ

Еще один мост можно найти на улице Красногеройской, недалеко от частных домиков. Он доведет вас до трамвайной остановки «Речка Карлутка».

На этом мосту есть деревянные ступеньки и пандусы. Фото: Анастасия Михайлова

Гулять здесь можно даже вечером - на мосту есть фонари. Фото: Анастасия Михайлова

Вокруг много мусора. Фото: Анастасия Михайлова

НА КАРЛА МАРКСА

Этот мост ведет с Карла Маркса на Пойму. С него открывается чудесный вид на реку Иж.

Этот мост облюбовали влюбленные пары. Фото: Анастасия Михайлова

Это неудивительно - вид с моста открывается чудесный. Фото: Анастасия Михайлова

На перилах можно увидеть замки и пакеты. Фото: Анастасия Михайлова

МОСТ НА НОВОАЖИМОВА

Очень красивый мост через Иж можно найти на Октябрьском переулке, он ведет до Новоажимова. Фонарей здесь нет, что, впрочем, не останавливает желающих тут прогуляться.

Мост ведет от Октябрьского переулка до Новоажимова. Фото: Анастасия Михайлова

Фонарей здесь нет, так что лучше выбирать для прогулок светлое время суток. Фото: Анастасия Михайлова

На перилах висят замки. Фото: Анастасия Михайлова

НА НИЖНЕЙ

Этот мост ведет от Нижней до Родниковой. Он находится близко к воде и между перил проросли болотные растения.

Течение Подборенки здесь довольно быстрое. Фото: Анастасия Михайлова

Этот мост напоминает ботанический сад. Фото: Анастасия Михайлова

К МИЛЛИЦИОННОМУ ПЕРЕУЛКУ

Следующий мост через Подборенку ведет от 5-й Подлесной до Милиционного переулка. Чтобы найти его, нужно преодолеть спуск через примерно 50 ступенек.

Этот мост соединяет 5-ю Подлесную и Милиционный переулок. Фото: Анастасия Михайлова