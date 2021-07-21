Японская вилла и дом-корабль: 5 самых необычных коттеджей Ижевска на сутки

Коттедж в аренду в Ижевске в японском стиле. Фото: avito.ru/izhevsk

Устали от города, но не хотите тратить время на дорогу до какой-нибудь деревни? Представляем вашему вниманию подборку коттеджей, где можно почувствовать деревенскую атмосферу, не выезжая из Ижевска. Все дома деревянные и с некой изюминкой.

Дом с молодильным чаном

Дом с молодильным чаном. Фото: avito.ru/izhevsk

Да, на первый взгляд может показаться, что это обычный коттедж с обычным интерьером, если бы не одно но. Хозяева сего дома уверяют, что тут есть молодильный чан. Предлагают вспомнить сказку «Конек-Горбунок», где подробно описана инструкция, которой и нужно следовать. Ну, а что – снял так домик, искупнулся и – хоп – молодой и красивый. Берем!

Дом с молодильным чаном. Фото: avito.ru/izhevsk

Еще кстати тут можно спеть Лепса в караоке, закатить шарики в лунки, испечь что-то в настоящей дровяной печи-камине, воспользоваться одноразовыми тапочками и поспать.

Дом с молодильным чаном. Фото: avito.ru/izhevsk

Где: ул. Нагорная, 29

Цена: от 16 000 руб./сутки

Дом с пилоном

Дом с пилоном. Фото: avito.ru/izhevsk

Куда же мы без этого дела. В смысле, без отдыха с танцами. Только представьте: удобные кожаные диваны вокруг пилона, пианино, разноцветный свет, Sony PlayStation 3, кальян… Есть даже проектор. Ну, чтобы мультики, наверное, смотреть.

Дом с пилоном. Фото: avito.ru/izhevsk

Дом с пилоном. Фото: avito.ru/izhevsk

Где: ул. Совхозная, 86

Цена: от 6 000 руб./сутки

Романтичный круглый дом

Романтичный круглый дом. Фото: avito.ru/izhevsk

Романтик во всей красе. Тут тебе и мостики с ажурными решетками, и летний водоем (правда, мы так и не поняли, можно там купаться или нет), и джакузи, и баня на дровах, и внезапные кабинки с кожаными диванами за шторочкой, и некое подобие амфитеатра на воздухе. Ох уж эта выдумка!

Романтичный круглый дом. Фото: avito.ru/izhevsk

Романтичный круглый дом. Фото: avito.ru/izhevsk

Где: ул. Большая Крестьянская, 38

Цена: от 10 000 руб./сутки

Почти Япония в Ижевске

Дом с японской тематикой. Фото: avito.ru/izhevsk

Картины с японской тематикой, черные кожаные диваны, витражи с сакурами, яркие красные акценты – ммм, ну точно не Ижевск, не Ижевск.

Дом с японской тематикой. Фото: avito.ru/izhevsk

В коттедже под названием «Сакура» вы сможете снять кимоно в жаркой финской сауне и нырнуть в глубокий подогреваемый бассейн, сложить оригами или отточить искусство каллиграфии, полистать Манга или, на худой конец, петь в караоке, играть в настольный теннис или бильярд, спать.

Дом с японской тематикой. Фото: avito.ru/izhevsk

Где: Славянское шоссе, 17/2

Цена: от 12 000 руб./сутки

Дом-корабль

Дом-корабль. Фото: avito.ru/izhevsk

Интерьер дома выполнен в морском стиле. Сразу бросаются в глаза спасательные круги (при желании, ими же можно воспользоваться – удобно!), картины на морскую тематику (даже репродукция «Купание красного коня» Петрова- Водкина), штурвал, весла, сети под потолком. В общем, постарались.

Дом-корабль. Фото: avito.ru/izhevsk

Из менее морского есть русская баня с выходом из парной прямо в настоящий удмуртский лес, костровая зона, караоке, душевые кабины и чай на травах.

Где: Воткинское шоссе, 89

Цена: от 15 000 руб./сутки

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