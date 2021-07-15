Любили путешествовать и строили планы на будущее: что известно о семье из Ижевска, погибшей в страшной аварии в Ростовской области

Авария произошла, когда семья возвращалась из отпуска

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В СТУДОТРЯДАХ

Свету и Гришу* знали многие. Ребята состояли в студотрядах, любили путешествовать, строили планы на будущее и легко заводили друзей.

«Мы познакомились с Гришей в студотрядах. Вместе ездили на целину в Санкт-Петербург. Жили тогда в трехкомнатной квартире всем отрядом, но было весело, – рассказал знакомый погибшего Михаил. - После этого особо не пересекались, но встретились вновь в роддоме в 2017-м, когда одновременно пришли забирать своих жен. Поулыбались, вспомнили, как было классно в отряде», – говорит знакомый погибшего Михаил.

Семья любила путешествовать. Фото: страница в соцсети

О том, что Гриша был активным парнем, говорят и другие его приятели.

«Гриша был кандидатом на целине – 2009, когда я был командиром. В то лето перед нами было слишком много вызовов, и я никогда не забуду, как Гриша не унывал, везде видел плюсы, находил слова поддержки для других. Его непосредственность, его позитив, его свет всегда были неотъемлемой частью дэмсовских встреч», – написал «ВКонтакте» знакомый семьи.

Не уступала ему и Света – открытая, яркая, любящая путешествовать. В начале июля ей должно было исполниться 30 лет...

«Я познакомился со Светой в 2009 году в студотрядах. Потом я на собрания перестал ходить, и мы больше не виделись. Но в 2011-м вновь столкнулись в молодежной организации. Она очень прикольная была, у нас всегда были хорошие, приятельские отношения», – вспоминает знакомый Светланы.

Одна из последних фотографий Светланы. Фото: страница в соцсети

Ребята воспитывали четырехлетнюю дочку. По словам друзей, девочка была похожа на мать.

*Все имена изменены

ОФИЦИАЛЬНО

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в релизе, 30 июня ночью на дороге Кательниково – Песчанокопское водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате погибла вся семья в легковушке и водитель с пассажиром в «Газели». Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере дорожного движения.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших.