Утро в Ижевске: два сгоревших барака, «Сокровища России» в Удмуртии и уголовное дело по факту гибели сотрудника «Ижводоканала»

Рассказываем о главных новостях Ижевска за вчерашний день Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня в Ижевске ожидаются небольшие дожди и грозы, поэтому не забудьте взять с собой зонтик. А мы собрали для вас подборку новостей одной строкой:

- Движение по улице Нижней в Ижевске будет ограничено до конца сентября

- В одном из кафе Ижевска чуть не изнасиловали 39-летнюю продавщицу

- Одностороннее движение введут на улице Димитрова в Ижевске

- В Ижевске перекроют улицы Петрова и Металлистов

- Более 4 млн рублей требуется на ремонт дома с рухнувшим потолком в Ижевске

- Хлор на водоканале Ижевска эксплуатировали с нарушениями

- Нетрезвый водитель без прав въехал в столб в Удмуртии

- Ижевчанка три года платит за двойника-должника

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«Сокровища России» в Удмуртии

Удмуртия выступила в девяти номинациях Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Издание National Geographic («Нэйшнл джеографик») запустило на своем сайте голосование «Сокровища России». Оно призвано выявить главные достопримечательности нашей страны. Подробнее о номинациях можно прочитать здесь.

Сгорели два барака

Фото: МЧС по Удмуртии

Вчера вечером на 2-й Парниковой произошел пожар в двух зданиях. Как его удалось потушить?

«Нарушение правил безопасности»

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

После гибели сотрудника МУП «Ижводоканал» 14 июля возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Любовь к путешествиям и гибель в страшной аварии

Авария произошла, когда семья возвращалась из отпуска

30 июня семья из Ижевска попала в аварию в Ростовской области. Выжить никому не удалось. «Комсомолка» собрала воспоминания знакомых и друзей.