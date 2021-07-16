Утро в Ижевске: два сгоревших барака, «Сокровища России» в Удмуртии и уголовное дело по факту гибели сотрудника «Ижводоканала»

Рассказываем о главных новостях Ижевска за вчерашний день
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, любимый город! Сегодня в Ижевске ожидаются небольшие дожди и грозы, поэтому не забудьте взять с собой зонтик. А мы собрали для вас подборку новостей одной строкой:
- Движение по улице Нижней в Ижевске будет ограничено до конца сентября
- В одном из кафе Ижевска чуть не изнасиловали 39-летнюю продавщицу
- Одностороннее движение введут на улице Димитрова в Ижевске
- В Ижевске перекроют улицы Петрова и Металлистов
- Более 4 млн рублей требуется на ремонт дома с рухнувшим потолком в Ижевске
- Хлор на водоканале Ижевска эксплуатировали с нарушениями
- Нетрезвый водитель без прав въехал в столб в Удмуртии
- Ижевчанка три года платит за двойника-должника
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«Сокровища России» в Удмуртии
Удмуртия выступила в девяти номинациях
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Издание National Geographic («Нэйшнл джеографик») запустило на своем сайте голосование «Сокровища России». Оно призвано выявить главные достопримечательности нашей страны. Подробнее о номинациях можно прочитать здесь.
Сгорели два барака
Фото: МЧС по Удмуртии
Вчера вечером на 2-й Парниковой произошел пожар в двух зданиях. Как его удалось потушить?
«Нарушение правил безопасности»
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
После гибели сотрудника МУП «Ижводоканал» 14 июля возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Любовь к путешествиям и гибель в страшной аварии
Авария произошла, когда семья возвращалась из отпуска
30 июня семья из Ижевска попала в аварию в Ростовской области. Выжить никому не удалось. «Комсомолка» собрала воспоминания знакомых и друзей.