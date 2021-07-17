Параплан, парашют и водные лыжи: ТОП-6 экстремальных способов отдохнуть в Удмуртии

Фото: vk.com/polet18

Прошла половина лета, а вы так и не успели его прочувствовать? Специально для вас «Комсомолка» собрала шесть экстремальных видов спорта, ради которых не нужно выезжать из Удмуртии.

ПРЫГНУТЬ С ПАРАШЮТОМ

Посмотреть на Ижевск с высоты птичьего полета и даже выше получится в аэроклубе «Пирогово». Можно выбрать высоту прыжка – от 700 до 2500 метров, и уровень самостоятельности – с инструктором или без. Если вы захотите прыгнуть одному, то придется пройти обучение. Записываться на такой вид отдыха лучше за неделю по телефону +7 (919) 905-81-17 или через сообщество «ВКонтакте».

Сколько стоит:

Самостоятельный прыжок – 4500–5500 руб. (с парашютной страховкой)

Прыжок вдвоем – 9000 руб. (до 120 кг)

Видеосъемка прыжка – 1000 руб. (видеосъемка с руки инструктора)

Внешнее фото/видео – 2800 руб.

Ссылки: Ижевский аэроклуб

Фото: vk.com/izh_aero

ПОПЛАВАТЬ НА САПЕ

Если прыжки на парашютах сильно вас пугают, обратимся к другой стихии – воде. Катание на SUP-досках (сап-досках) – новое в Ижевске развлечение, но уже и у него появились свои поклонники. Рядом с пляжем всегда можно увидеть людей на досках с веслами. Чтобы прокатиться на сапе, дождитесь безветренной погоды, тогда поверхность воды будет спокойной.

Сколько стоит:

пн-вс – с 04:00 до 09:00 – 1000 руб/час

пн-пт – с 09:00 до 22:00 – 500 руб/час

сб-вс – с 09:00 до 22:00 – 700 руб/час

Ссылки: Прокат sup-досок в Ижевске

Фото: instagram.com/supsurf.izh/

СПЛАВИТЬСЯ ПО РЕКЕ

Пойти в настоящих поход и сплавиться на байдарках или катамаранах по рекам Иж, Сива, Кама, Чепца, Кильмезь и Вала получится с ижевским клубом «7 миля». В тур набирают небольшие группы – человек 15. Так, у вас будет возможность не только получить новые эмоции, но и познакомиться с новыми людьми.

Сколько стоит:

От 3800 руб.

Ссылки: «7 миля»

Фото: vk.com/sevenmile

ПРОКАТИТЬСЯ НА КВАДРОЦИКЛЕ

Настоящий адреналин можно получить и в поездках на квадроциклах и мотоциклах. «Прокат квадроциклов и мотоциклов в Ижевске» предлагает прокатиться по бездорожью в лесу вдоль реки Иж от коттеджного поселка «Ближняя усадьба». В стоимость проката войдет бензин, экипировка и помощь инструктора.

Сколько стоит:

Прокат – 2000 руб/час

Ссылки: Прокат квадроциклов и мотоциклов в Ижевске

Фото: vk.com/adrenalinizh

УСТОЯТЬ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ

На водных лыжах и вейкборде можно покататься совсем недалеко от Ижевска – в спортивном курорте «Чекерил». Вы не только получите заряд экстрима, но и потренируете все группы мышц. Все снаряжение можно взять напрокат.

Сколько стоит:

10 мин – 500 руб.

30 мин – 1500 руб.

1 час – 2500 руб.

Ссылки: СК «Чекерил»

vk.com/chekeril18

ПОЛЕТАТЬ НА ПАРАПЛАНЕ

Еще один способ полетать в нашем списке. Прокатиться на парапланах и мотопарапланах можно с клубом «Полет». Кстати, он тоже расположен на аэродроме «Пирогово». При хорошей погоде в небе можно провести от пяти до десяти минут. Готовиться к полету не нужно – инструкторы обеспечат безопасность и мягкую посадку. Мотопараплан отличается от обычного двигателем. Можно контролировать высоту и время полета.

Сколько стоит:

Полет на параплане с инструктором – 2000 руб.

Полет на мотопараплане с инструктором – 2500 руб.

Ссылки: Парапланерный клуб Удмуртской Республики «Полет»

Фото: vk.com/polet18

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