Параплан, парашют и водные лыжи: ТОП-6 экстремальных способов отдохнуть в Удмуртии

Фото: vk.com/polet18
Прошла половина лета, а вы так и не успели его прочувствовать? Специально для вас «Комсомолка» собрала шесть экстремальных видов спорта, ради которых не нужно выезжать из Удмуртии.
ПРЫГНУТЬ С ПАРАШЮТОМ
Посмотреть на Ижевск с высоты птичьего полета и даже выше получится в аэроклубе «Пирогово». Можно выбрать высоту прыжка – от 700 до 2500 метров, и уровень самостоятельности – с инструктором или без. Если вы захотите прыгнуть одному, то придется пройти обучение. Записываться на такой вид отдыха лучше за неделю по телефону +7 (919) 905-81-17 или через сообщество «ВКонтакте».
Сколько стоит:
Самостоятельный прыжок – 4500–5500 руб. (с парашютной страховкой)
Прыжок вдвоем – 9000 руб. (до 120 кг)
Видеосъемка прыжка – 1000 руб. (видеосъемка с руки инструктора)
Внешнее фото/видео – 2800 руб.
Ссылки: Ижевский аэроклуб
Фото: vk.com/izh_aero
ПОПЛАВАТЬ НА САПЕ
Если прыжки на парашютах сильно вас пугают, обратимся к другой стихии – воде. Катание на SUP-досках (сап-досках) – новое в Ижевске развлечение, но уже и у него появились свои поклонники. Рядом с пляжем всегда можно увидеть людей на досках с веслами. Чтобы прокатиться на сапе, дождитесь безветренной погоды, тогда поверхность воды будет спокойной.
Сколько стоит:
пн-вс – с 04:00 до 09:00 – 1000 руб/час
пн-пт – с 09:00 до 22:00 – 500 руб/час
сб-вс – с 09:00 до 22:00 – 700 руб/час
Ссылки: Прокат sup-досок в Ижевске
Фото: instagram.com/supsurf.izh/
СПЛАВИТЬСЯ ПО РЕКЕ
Пойти в настоящих поход и сплавиться на байдарках или катамаранах по рекам Иж, Сива, Кама, Чепца, Кильмезь и Вала получится с ижевским клубом «7 миля». В тур набирают небольшие группы – человек 15. Так, у вас будет возможность не только получить новые эмоции, но и познакомиться с новыми людьми.
Сколько стоит:
От 3800 руб.
Ссылки: «7 миля»
Фото: vk.com/sevenmile
ПРОКАТИТЬСЯ НА КВАДРОЦИКЛЕ
Настоящий адреналин можно получить и в поездках на квадроциклах и мотоциклах. «Прокат квадроциклов и мотоциклов в Ижевске» предлагает прокатиться по бездорожью в лесу вдоль реки Иж от коттеджного поселка «Ближняя усадьба». В стоимость проката войдет бензин, экипировка и помощь инструктора.
Сколько стоит:
Прокат – 2000 руб/час
Ссылки: Прокат квадроциклов и мотоциклов в Ижевске
Фото: vk.com/adrenalinizh
УСТОЯТЬ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ
На водных лыжах и вейкборде можно покататься совсем недалеко от Ижевска – в спортивном курорте «Чекерил». Вы не только получите заряд экстрима, но и потренируете все группы мышц. Все снаряжение можно взять напрокат.
Сколько стоит:
10 мин – 500 руб.
30 мин – 1500 руб.
1 час – 2500 руб.
Ссылки: СК «Чекерил»
vk.com/chekeril18
ПОЛЕТАТЬ НА ПАРАПЛАНЕ
Еще один способ полетать в нашем списке. Прокатиться на парапланах и мотопарапланах можно с клубом «Полет». Кстати, он тоже расположен на аэродроме «Пирогово». При хорошей погоде в небе можно провести от пяти до десяти минут. Готовиться к полету не нужно – инструкторы обеспечат безопасность и мягкую посадку. Мотопараплан отличается от обычного двигателем. Можно контролировать высоту и время полета.
Сколько стоит:
Полет на параплане с инструктором – 2000 руб.
Полет на мотопараплане с инструктором – 2500 руб.
Ссылки: Парапланерный клуб Удмуртской Республики «Полет»
Фото: vk.com/polet18
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