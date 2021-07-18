Погода на неделю: дожди и до +31°С ожидаются в Ижевске

К концу недели в Ижевске спадет жара Фото: Архив КП

Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» рассказывает, какая погода ждет ижевчан в ближайшую неделю. С 19 по 25 июля в столице Удмуртии ожидается жара и дожди. Но к выходным погода ухудшится.

В понедельник, 19 июля, синоптики прогнозируют жару до +28…+30°С. На небе будет малооблачно. Северо-восточный ветер подует со скоростью 0,8 м/с.

Вторник, 20 июля, выдастся также жарким. До +31°С повысится столбик термометра. Однако весь день будут идти небольшие дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3,5 м/с.

21 июля, в среду, знойная погода немного спадет. Синоптики обещают, что температура воздуха прогреется до +26°С днем. При этом на небе будет облачно с прояснениями. Ночью будет штиль.

Четверг, 22 июля, также будет менее теплым и дождливым. Несмотря на дневные +26°С, вечером температура воздуха составит лишь +18°С. Днем будет облачно с прояснениями, а вот вечером обещают небольшие дожди.

Пятница, 23 июля, будет относительно прохладной. Лишь до 22°С прогреется воздух в столице Удмуртии. Синоптики обещают дожди, даже без прояснений.

Выходные, суббота 24 июля и воскресенье 25 июля, станут самыми холодными за неделю днями. Температура воздуха прогреется максимум до +19°С. При этом будет пасмурно и дожди с прояснениями.