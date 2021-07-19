5 мест в Ижевске, где купить ягоды

Фото: Диляра Галиева
Ягоды – главное летнее лакомство. Но если у вас нет собственного участка и времени ездить в лес, не стоит отчаиваться. “Комсомолка” прошлась по стихийным рынкам города и узнала, где и по каким ценам можно купить клубнику, малину и другие ягоды.
Возле ТЦ «Океан» (ул. Кирова, 109)
Здесь вы сможете приобрести лесную клубнику, землянику и чернику. Фото: Алина Соломенникова
Здесь вы сможете приобрести лесную клубнику, землянику и чернику. Фото: Алина Соломенникова
Примерные цены:
Лесная клубника – 250 рублей за ведерко;
Черника и земляника – 200 рублей за стаканчик.
Где собирают: на юге Удмуртии
Около остановки «Электротехника в быту»
Рядом с остановкой на импровизированном рынке можно найти клубнику, малину и жимолость. Фото: Алина Соломенникова
Рядом с остановкой на импровизированном рынке можно найти клубнику, малину и жимолость. Фото: Алина Соломенникова
Клубника – 150 рублей за стаканчик.
Малина – 300 рублей за стаканчик.
Жимолость – 150 и 200 рублей.
Где собирают: выращивают на своих участках
Возле собора Александра Невского:
Фото: Диляра Галиева
Земляника – 150 рублей за стаканчик
Где собирают: по Сарапульскому тракту
Рынок на ул. Молодежная
Тут разные представлены разные сорта клубники, например, «Негритенок» и «Сладкоежка» Фото: Диляра Галиева
Тут разные представлены разные сорта клубники, например, «Негритенок» и «Сладкоежка»
Садовая клубника – 500 грамм за 100 рублей, 1 литр – за 200 рублей
Фото: Диляра Галиева
Садовая земляника и клубника – 1 литр за 200 рублей
Земляника – 200 грамм за 200 рублей
Лесная клубника – 1000 рублей за ведерко.
Где собирают: Татарстан, Красный Бор или выращивают сами
Рынок на остановке «4 микрорайон»
Тут можно купить клубнику у дачников. Фото: Алина Соломенникова
Тут можно купить клубнику у дачников. Фото: Алина Соломенникова
Клубника – 200 рублей за стаканчик, 250 рублей за ведерко
Где собирают: выращивают сами, везут из Гольян