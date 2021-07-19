5 мест в Ижевске, где купить ягоды

Фото: Диляра Галиева

Ягоды – главное летнее лакомство. Но если у вас нет собственного участка и времени ездить в лес, не стоит отчаиваться. “Комсомолка” прошлась по стихийным рынкам города и узнала, где и по каким ценам можно купить клубнику, малину и другие ягоды.

Возле ТЦ «Океан» (ул. Кирова, 109)

Здесь вы сможете приобрести лесную клубнику, землянику и чернику. Фото: Алина Соломенникова

Здесь вы сможете приобрести лесную клубнику, землянику и чернику. Фото: Алина Соломенникова

Примерные цены:

Лесная клубника – 250 рублей за ведерко;

Черника и земляника – 200 рублей за стаканчик.

Где собирают: на юге Удмуртии

Около остановки «Электротехника в быту»

Рядом с остановкой на импровизированном рынке можно найти клубнику, малину и жимолость. Фото: Алина Соломенникова

Рядом с остановкой на импровизированном рынке можно найти клубнику, малину и жимолость. Фото: Алина Соломенникова

Клубника – 150 рублей за стаканчик.

Малина – 300 рублей за стаканчик.

Жимолость – 150 и 200 рублей.

Где собирают: выращивают на своих участках

Возле собора Александра Невского:

Фото: Диляра Галиева

Земляника – 150 рублей за стаканчик

Где собирают: по Сарапульскому тракту

Рынок на ул. Молодежная

Тут разные представлены разные сорта клубники, например, «Негритенок» и «Сладкоежка» Фото: Диляра Галиева

Тут разные представлены разные сорта клубники, например, «Негритенок» и «Сладкоежка»

Садовая клубника – 500 грамм за 100 рублей, 1 литр – за 200 рублей

Фото: Диляра Галиева

Садовая земляника и клубника – 1 литр за 200 рублей

Земляника – 200 грамм за 200 рублей

Лесная клубника – 1000 рублей за ведерко.

Где собирают: Татарстан, Красный Бор или выращивают сами

Рынок на остановке «4 микрорайон»

Тут можно купить клубнику у дачников. Фото: Алина Соломенникова

Тут можно купить клубнику у дачников. Фото: Алина Соломенникова

Клубника – 200 рублей за стаканчик, 250 рублей за ведерко

Где собирают: выращивают сами, везут из Гольян