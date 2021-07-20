История центральных улиц Ижевска: от дворянских усадеб к кварталам в стиле лофт

Фото: Амир Закиров

Так сложилось, что в Ижевске сразу два центра – официальный и исторический. Первый совпадает с Центральной площадью, возле которой расположены Дом правительства и резиденция Главы Удмуртии. А вот с историческим центром все гораздо интереснее.

Расскажем, как менялось с годами сердце нашего города, кто жил 200 лет назад на центральных улицах Ижевска и как облик этих улиц меняется сегодня благодаря современным архитектурным решениям девелоперов.

До революции: дворянские усадьбы и каменные особняки

История Ижевска начинается в 1760 году со строительства плотины на реке Иж, вокруг которой выросло все остальное – заводы, храмы, дома, купеческие лавки. Подлинное сердце Ижевска – именно здесь, на высоком берегу над прудом. Здесь стоит Генеральский дом, где жили начальники Оружейного завода, а по сути – первые лица города. Здесь раскрывается северный, петербургский характер Ижевска – через величественную архитектуру собора Невского, Главного корпуса завода, Михайловской колонны. И, конечно, именно здесь всегда селились самые знатные ижевцы – купцы, титулярные советники, талантливые мастеровые, ремесленники, представители духовенства.

Автор проектов собора Александра Невского и Главного корпуса завода – зодчий Семен Дудин, первый профессиональный архитектор Ижевска, обучавшийся мастерству в петербургской Академии художеств Фото: Амир Закиров

Так, в архивных документах упоминается, что на улице Старой – сегодня это Карла Маркса – жили дворяне, кафтанщики, почетные граждане, кондитеры и даже артисты. На этой тихой и уютной улице, круто поднимающейся в гору, удобно было строить настоящие усадьбы с застекленными верандами и видом на пруд.

Большинство дворянских усадеб в центре Ижевска не сохранились, но отдельные каменные особняки стоят здесь до сих пор. Один из них – дом священнослужителя, протоиерея Захария Лятушевича. Его особняк с мезонином стоит на улице Советской, рядом с Национальной библиотекой. Это здание в 1807 году построили по проекту Семена Дудина.

Захарий Лятушевич был настоятелем собора Александра Невского, миссионером и просветителем, писал и публиковал оды, канты, речи о пользе науки на русском, французском и латинском языках в Москве и Вятке Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В начале XIX века в особняке Лятушевича собиралось самое изысканное общество. Как утверждают историки, здесь бывали основатель Ижевского оружейного завода Андрей Дерябин, архитектур Семен Дудин, ижевский конструктор-самоучка Лев Собакин. Гостить в доме могли и отец великого композитора Илья Петрович Чайковский, и кавалерист-девица Надежда Дурова, приезжавшая к начальнику завода Ермолаю Грену.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В историческом центре Ижевска сохранились и другие старинные здания. На улице Свердлова –каменный особняк с мезонином, выстроенный архитектором Иваном Коковихиным для своей семьи в 1857 году. На пересечении Горького и Ленина стоит роскошная усадьба Егора Новикова, возведенная в 1830-х годах в классическом стиле. Ну а на улице Карла Маркса не так давно дали вторую жизнь кирпичному дому мясника Слободчикова, пристроив к нему офисный центр.

Генеральский дом: печальная история любви

Если вам хочется узнать, как жили ижевские дворяне до революции, познакомьтесь с историей Генеральского дома. Этот двухэтажный особняк – часть огромной усадьбы, стоящей над крутым берегом пруда. Его построили в 1857 году по проекту Ивана Коковихина, и жили в этом особняке семьи командиров Ижевского оружейного завода.

До революции это была настоящая дворянская усадьба – с господским домом на десять комнат, тремя флигелями, верандой, множеством построек во дворе и собственным садом, который затем стал парком имени Горького Фото: Амир Закиров

Именно здесь родилась одна из самых интересных и трогательных городских историй. Она посвящена генерал-майору Якову Попову и его супруге Вере Богдановской-Поповой. Генерал Попов стал начальником Ижевского завода в 1894 году и вскоре привез в Генеральский дом свою молодую жену. Вера Евстафьевна получила блестящее образование, став одной из первых женщин-химиков в России: она работала в России и Швейцарии, слушала лекции в Женевском университете, а в 25 лет стала доктором химии. В Ижевске она продолжила свои занятия, но всего через 6 месяцев после свадьбы погибла во время неудачного химического опыта. По легенде, безутешный супруг увез гроб с телом жены в свое родовое имение в Черниговскую губернию и там похоронил в склепе в хрустальном гробу.

Советские годы: квартиры для врачей и инженеров

В советские годы в центре Ижевска по-прежнему селились те, кто влиял на жизнь города и делал его лучше, в том числе – специалисты, которые работали на оружейном и металлургическом заводах, в вузах и больницах.

Так, в 1936 году на улице Карла Маркса выстроили многоквартирный Дом специалистов. Квартиры здесь выдавали врачам, ученым, деятелям искусства, инженерам, работникам правоохранительных органов, преподавателям, одним словом – представителям ижевской интеллигенции.

В Доме специалистов на Карла Маркса, 208 в юности жил будущий режиссер фильма «Офицеры» Владимир Роговой Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Интересный факт: в 1930-х в Доме специалистов жил Владимир Роговой, режиссер легендарного фильма «Офицеры». Семья Роговых переехала в Ижевск еще до войны – родители будущего режиссера работали врачами, и в Удмуртию их пригласили из-за нехватки здесь медицинских кадров. Роговой учился в школе №24, но после Великой Отечественной войны поступил во ВГИК, и семья перебралась в Москву.

Еще один знаковый исторический объект на улице Карла Маркса находился в доме №177. Речь о Гастрономе №1 – пожалуй, самом модном магазине советского Ижевска.

В этом доме на Карла Маркса в советские годы располагался лучший продуктовый магазин в городе – Гастроном №1

В этом доме на Карла Маркса в советские годы располагался лучший продуктовый магазин в городе – Гастроном №1 Фото: Архив «КП» в Ижевске

По воспоминаниям старожилов, в нем всегда было красиво – яркие лампы, сверкающие витрины, продавщицы в форменных колпаках и фартуках. На прилавках в больших лотках лежала красная и черная икра, можно было купить сырокопченую колбасу, печень трески и другие деликатесы. А главное – этот магазин был оформлен в том же стиле, что и «Гастроном №1» в Москве – знаменитый «Елисеевский».

Сегодня: урбан-виллы и квартиры в стиле лофт

Несмотря на то, что большинство зданий в центре Ижевска были выстроены давно, облик центральных улиц меняется до сих пор. После сноса ветхих деревянных домов здесь остались пустые, заброшенные участки, на которых возможно строительство. Один из них – территория напротив центра моды «Аксион» на улице Карла Маркса, где возводится жилой комплекс «Лофтквартал 212» от компании «Талан».

«Лофтквартал 212» – это четыре дома высотой в 5 и 9 этажей, образующих единый с точки зрения архитектуры жилой комплекс с особым подходом к приватности

«Лофтквартал 212» – это четыре дома высотой в 5 и 9 этажей, образующих единый с точки зрения архитектуры жилой комплекс с особым подходом к приватности

«Лофтквартал 212» – это четыре дома высотой в 5 и 9 этажей, образующих единый с точки зрения архитектуры жилой комплекс с особым подходом к приватности

Задача девелопера – создать современный и комфортный комплекс, который сочетал бы бережное отношение к историческому наследию Ижевска и самые актуальные архитектурные идеи. Безусловно, компания «Талан» в данном случае берет на себя огромную ответственность и делает все, чтобы «Лофтквартал 212» гармонично вписался в уже существующий ансамбль достопримечательностей.

Все знаковые объекты Ижевска – в пешей доступности от «Лофтквартал 212»

Именно расположение нового комплекса – его главная и самая уникальная особенность, которую учитывали архитекторы при создании проекта. Рядом – собор Святого Михаила и храм Казанской иконы Божьей матери, здание Медицинского колледжа и дом Слободчикова. Авторы проекта старались попасть в архитектурный ритм исторической застройки, им важно было создать ощущение, что новый жилой комплекс стоит здесь очень давно и поддерживает дух и настроение этого места.

«Лофтквартал 212» – это объект искусства, гармонично вписанный в контекст исторической застройки города

Кирпич как основной материал, узкие арочные окна, треугольные фронтоны, «состаренный» цоколь, французские балконы – все это сложилось в единый комплекс, вдохновленный историческим прошлым Ижевска.

При этом проект «Лофтквартала 212» максимально отвечает самым актуальным тенденциям российского и зарубежного девелопмента. Современные строительные материалы, классические удобные планировки от 1,5 до 4 комнат, шумозащитные окна, теплые лоджии, подземный паркинг с лифтами до каждого этажа – все здесь предусмотрено для комфорта будущих жителей.

Проект предусматривает закрытый от посторонних внутренний двор и высокий уровень приватности

Проект предусматривает закрытый от посторонних внутренний двор и высокий уровень приватности

Проект предусматривает закрытый от посторонних внутренний двор и высокий уровень приватности

Особое внимание стоит обратить на такие особенности проекта как личные террасы площадью в 40 м2, а также урбан-виллы – квартиры с отдельным приватным входом. Вообще именно приватность – пожалуй, главное слово, которое характеризует «Лофтквартал 212». Девелопер надеется, что проект оценят по достоинству те, кому важно жить ярко и активно в самом центре города, но при этом иметь возможность отгородиться от любых внешних раздражителей, вернувшись домой. «Лофтквартал 212» – это атмосфера закрытого клуба, соседи со схожими интересами и ценностями, а также возможность оценить по достоинству европейский уровень комфорта.

Получить консультацию и узнать больше о проекте «Лофтквартал 212» вы можете на сайте компании «Талан».

Отдел продаж: ул. Красноармейская, 86

Часы работы: с 9:00 до 19:00

(3412) 509-509

ООО "Специализированный застройщик” "ТАЛАН-РЕГИОН-26"". Проектные декларации на наш.дом.рф. Застройщик оставляет за собой право внести изменения в проектные решения. Не является публичной офертой.

Реклама