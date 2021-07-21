Утро в Ижевске: найденные человеческие останки, минирование психиатрической больницы и пенсионерка, которая повелась на удочку экстрасенсам-мошенникам

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 21 июля. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:
В Удмуртию поставили еще 42 000 доз «Спутника V»
В психиатрическую больницу Ижевска поступило сообщение о минировании
В Ижевске появятся 16 новых камер видеофиксации нарушений
Мотоциклист столкнулся с автомобилем в Удмуртии
Шести муниципалитетам Удмуртии выделят 30 млн рублей на строительство новых площадок для мусора
143 тысячи рублей перевела пенсионерка из Ижевска экстрасенсам-мошенникам
Далее с подробностями:
Захватит ли опасный борщевик весь Ижевск?
Какую опасность может представлять борщевик? Об этом «Комсомолка» рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск». Подробности
Человеческие останки нашли в Ижевске во время строительства сквера
Их обнаружили на глубине 30 см
Во время работ по благоустройству Заречного сквера в Ленинском районе Ижевска на глубине 30 см нашли человеческие останки. Ранее здесь располагалось Николо-Покровское кладбище, закрытое в 1930 году. Подробности
Собака с выбитым глазом в Ижевске пострадала от пневматики
из глаза собаки извлекли предмет, похожий на пульку
В столице Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, прострелившего глаз собаке в городке Машиностроителей в Ижевске. Об этом рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Ижевску. Подробности