Тур по новостройкам Ижевска: выбираем квартиру вместе с «Комсомолкой»

Представители застройщиков презентовали дома и ответили на все вопросы участников тура Фото: Амир Закиров

17 июля «Комсомолка» открыла девятый сезон автобусных экскурсий по строящимся и готовым жилым объектам Ижевска. Участники смогли лично побывать внутри домов, оценить планировку квартир и мест общего пользования, пообщаться с застройщиками и задать им вопросы.

Участие в туре приняли 35 горожан, заинтересованных в приобретении новой квартиры. Они посетили пять объектов трех строительных компаний в трех районах города. Многие из них отметили, что сами никогда бы не смогли организовать подобную поездку.

«Мне понравилась сама организация. Начали в девять утра, закончили точно вовремя в два часа дня. Автобус был комфортабельным, экскурсовод не давала нам скучать, пока мы двигались от дома к дому. Каждая новостройка запомнилась по-своему: где-то впечатлили прекрасные виды из панорамного окна, где-то понравилась планировка комфорт плюс. Думаю, в ближайшее время я определюсь с выбором квартиры, такой подробный тур очень помог», – поделилась участница Лада Иванова.

Во время экскурсии ижевчане могли оценить квартиры с черновой, предчистовой и чистовой отделкой Фото: Амир Закиров

Для тех, кто не смог оказаться на нашей экскурсии, журналист «КП»–Ижевск» подготовила краткий обзор посещенных новостроек.

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА – СК «ИЖ-ГРАД»

Яркие цвета ЖК «Крымский» радуют ижевчан в любую погоду Фото: Амир Закиров

Молодая динамично развивающаяся компания-девелопер ООО «Иж-Град» основана в 2013 году. Профессиональная и грамотная команда владеет обширными знаниями и большим опытом работы в строительстве. В своей работе девелоперы выделяют два основных принципа: использование инновационных решений и технологий вместе с постоянным контролем качества выполненных работ. Привлечение собственных средств компании позволяет вести строительство непрерывно, вне зависимости от текущего спроса на рынке.

ЖК «Крымский»

Этот ЖК один из немногих высотных домов рядом с ЖД вокзалом Фото: Амир Закиров

Жилой комплекс «Крымский» – уникальная новостройка комфорт-класса в Ленинском районе, недалеко от ЖД вокзала. Девелопер в полном объеме завершил строительство всех трех секций 18-этажного монолитно-кирпичного жилого дома, который включает в себя коммерческие помещения на первом этаже.

Дом сделан из монолитного кирпича с облицовкой из белого, оранжевого и темного серого кирпича. Витражное остекление балконов и лоджий придают блеска всему зданию.

Участники тура положительно отметили наличие просторных лоджий Фото: Амир Закиров

Расположение здания продумано до мелочей. ЖК стоит на ул. Планерной 1, на второй линии от улицы Гагарина – в 10 минутах езды до центра города и в трех минутах до ближайших остановок общественного транспорта.

Благодаря соседним домам, до него не долетает шум и пыль с проезжей части. В 10-20 минутах езды расположены сразу четыре больницы. В шаговой доступности - магазины, аптеки, почтовое отделение, банковские терминалы, три детских сада и три школы. Недалеко расположены два торговых центра.

А какой вид выберете вы? На улицу с видом на вокзал… Фото: Амир Закиров

… или на уютный частный сектор? Фото: Амир Закиров

Дом окружен малоэтажными зданиями, с севера и запада жильцам открывается приятный вид на частный сектор, с востока – на многоквартирный пятиэтажный дом, с юга – на придомовую территорию.

Телефон в Ижевске: +7 (3412) 956-343

Адрес отдела продаж: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Планерная, 1 (офис 1).

Сайт: jkkrymskiy.ru

ДВИЖЕМСЯ К НОВЫМ ДОМАМ СК «СТИМ»

Заходим на безопасную территорию ЖК «Семейный парк» Фото: Амир Закиров

«СТИМ» – крупная инвестиционно-строительная компания, которая более 20 лет возводит дома как комфорт, так и эконом-класса в Ижевске и Завьяловском районе Удмуртии. Сейчас компания застраивает современными жилыми комплексами сразу три района: Ленинский (Строитель) – ЖК «Заречные зори», Октябрьский (Металлург) – ЖК «Семейный парк», ЖК «Ближе к звездам», Индустриальный (СХВ) – ЖК «Цветочный город». Участники экскурсии побывали на трех последних объектах.

ЖК «Семейный парк»

Строгий графитовый цвет с яркими полосами создают индивидуальный стиль ЖК Фото: Амир Закиров

Жилой комплекс «Семейный Парк» расположен в районе Металлургов на перекрестке улицы Кирова и улицы Нижняя. Это 20-ти этажный трехподъездный дом комфорт-класса с кладовыми на цокольном этаже, дизайнерскими холлами и большими колясочными на каждом этаже.

Прозрачная дверь в лоджию пропускает еще больше света на кухню Фото: Амир Закиров

Жильцов ждут просторные квартиры с витражным остеклением балкона и видом на Ижевский пруд. Авторское оформление двора создано для приятного отдыха: спортивные и игровые площадки для малышей и подростков, уютные площадки для отдыха всей семьей, велопарковка.

Рядом с кухней – просторная яркая комната Фото: Амир Закиров

Для спокойствия и безопасности девелопер разделил зоны отдыха и автопарковки, при этом везде установив видеонаблюдение.

Уже сдана секция «В» и готовится к передаче секция дома «Б»:

Срок сдачи секция «Б» – август 2021;

Срок сдачи секция «А» – 4 квартал 2021.

Сайт: жксемейныйпарк.рф

Офис продаж - г. Ижевск, ул. Кирова 70

тел. 56-88-00

ЖК «Ближе к звездам»

«Ближе к звездам» — это дом смарт-комфорт класса в районе Металлургов. Дом строится по передовым технологиям с постоянным контролем качества. Жильцов ждут удобные смарт-планировки, витражное остекление, дизайнерские холлы, колясочные на каждом этаже, подсветка дорожек.

Дом особенно преображается в темное время суток, когда включается ночная подсветка его фасада. Она придает всему зданию стильный и современный вид, выделяет на фоне других строений и подчеркивает неповторимую индивидуальность. Не стоит беспокоиться о счетах: за счет применения новейших технологий в строительстве дом энергоэффективен.

Особое внимание стоит обратить на подход девелопера к безопасности жильцов. Помимо качественных материалов и монолитного каркаса, который создает прочность несущих конструкций всех 18-ти этажей, дом оснащен видеодомофоном, видеонаблюдением и бесключевым доступом.

Срок сдачи – 4 квартал 2022 года.

Сайт: жкближекзвездам.рф

Офис продаж - г. Ижевск, ул. Кирова 70

тел. 56-88-00

ЖК «Цветочный город»

Каждый дом этого ЖК напоминает небольшой бутон красивого цветка Фото: Амир Закиров

В Индустриальном экорайоне строится жилой комплекс «Цветочный город» из 12 прекрасных домов. Квартиры удивят абсолютно новыми планировками от студий до трехкомнатных вариантов. Кстати, приобрести их можно по Госпрограмме.

Здесь доступная среда обеспечена для каждого Фото: Амир Закиров

В шаговой доступности магазины, рынок, детские сады, больницы (1РКБ и КГБ7). Комплекс отличает транспортная доступность – остановка общественного транспорта находится прямо напротив дома.

Какое цветочное настроение на кухне выберете вы? Теплое медовое… Фото: Амир Закиров

… сочное зеленое… Фото: Амир Закиров

… или строгое графитовое? Фото: Амир Закиров

ЖК отвечает всем правилам комфортной внутридомовой среды и безопасности: территория огорожена, двор без машин радует современной детской площадкой, отдельная просторная парковка доступна автомобилистам.

Несмотря на объемную мебель, в просторной комнате осталось много пространства для передвижений Фото: Амир Закиров

Еще один вариант гостиной Фото: Амир Закиров

В проекте 12 «цветочных» домов, из них четыре дома уже сданы. В ближайших планах:

Дом 5, сдача 4 квартал 2021

Дом 6, сдача 3 квартал 2022

Сайт: жкцветочныйгород.рф

Офис продаж ЖК «Цветочный город» - г.Ижевск, ул. Дарьинская 1а

(3412) 56-88-00

По вопросам приобретения жилья в этих ЖК можно обратиться в любой из офисов продаж или по тел.56-88-00. «Центральный офис продаж СТИМ»

г. Ижевск, пер. Северный, 52

ЗАВЕРШАЕМ ЭКСКУРСИЮ ДОМАМИ ГК «АССО-СТРОЙ»

ЖК встречает жителей и гостей яркой аркой Фото: Амир Закиров

ГК «АССО-строй» одна из ведущих строительных организаций Удмуртии с 25-летним опытом. В этом году компания уже сдала три дома в эксплуатацию, один из которых – дом бизнес класса «Латте» на ул. Льва Толстого.

ЖК «Настроение»

Нестандартные окна выгодно отличают архитектуру ЖК «Настроение» Фото: Амир Закиров

Ключевым проектом на сегодняшний день является жилой комплекс «Настроение» на улице 40 лет Победы за остановкой Т. Барамзиной. Более 850 семей приобрели жилье в этом комплексе. Жильцы первых двух домов уже получили ключи от своих квартир и сейчас обустраивают свои семейные «гнезда». В настоящий момент активно идет строительство еще трех жилых домов.

Прозрачная входная группа обеспечивает комфорт и безопасность Фото: Амир Закиров

ЖК «Настроение» строится в формате компаунда, что предполагает доступ на территорию только для жильцов и приглашенных ими людей. Территория всех домов будет полностью ограждена по периметру, что создает условия для безопасного и комфортного проживания.

Здесь замечательный чистый воздух и относительно тихо благодаря лесополосе, которая защищает от шума и пыли с оживленной улицы 40 лет Победы. Также построена новая подъездная дорога и в скором времени будет выполнено устройство перекрестка через трамвайные пути. Остановка общественного транспорта в шаговой доступности, в непосредственной близости крупнейшие торговые центры города, аптеки, магазины.

Современный дизайн квартир запомнился многим участникам тура Фото: Амир Закиров

По стандартам компании во всех домах выполнены светопрозрачные входные группы, а вход в подъезд с уровня земли порадует молодых мам с колясками. На первом этаже есть место для консьержа и общая колясочная, в которой можно оставить коляску и велосипеды. Бесшумные и высокоскоростные лифты с большими кабинами комфортно доставят на нужный этаж. Дизайнерский холл, поэтажная навигация и зона отдыха с диваном приятно удивят гостей.

Качество материалов дома впечатлило ижевчан Фото: Амир Закиров

Особенно отметим жилой дом №5 с увеличенной высотой потолков и множеством планировок евро-формата. А еще приятный бонус для покупателей – это участие в розыгрыше квартиры.

Подробности можно узнать на сайте живойкомплекс.рф

Офисы продаж ул. Пушкинская, 268 (со стороны Кирова)

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тел. +7 (3412) 911-011

asso-stroy.ru, живойкомплекс.рф

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