Ижевчанка с алопецией попала на страницы европейского модного журнала

Фото: Ардашева Диана @artdasheva.ph

Анастасии Шибановой – 18 лет. Девушка учится по специальности «Международные отношения», пробует себя в модельном бизнесе и участвует в фотопроектах. А недавно Настя появилась на страницах нидерландского фэшн-журнала. Эта история могла бы потеряться среди других историй успеха, если бы не одна деталь – у девушки совсем нет волос.

ПЕРЕСТАЛА РЕАГИРОВАТЬ НА ДРУГИХ

Алопеция проявила себя, когда Насте было всего два года. Уже к четырем девочка осталась совсем без волос. В садике Настя ходила спокойно, а вот в школе начала носить шапку или парик. Чаще всего окружающие, друзья и родные поддерживали девочку. Но бывали и неприятные истории. Например, некоторые ребята не хотели сидеть с ней рядом. А однажды хулиган сорвал с ее головы парик. Девушка вспоминает, что тогда она забилась в угол шкафа и заплакала.

Публикация в нидерландском журнале SelinMagazine @selin.magazine . Фото: Ардашева Диана @artdasheva.ph

«Уже тогда я осознавала, что те, кто плохо поступают со мной или еще с кем-то, имеют свои личные проблемы, которые они вымещают подобным образом. Со временем я просто перестала реагировать на подобное поведение, зачем мне лишний раз нервничать», - поделилась девушка.

Поскольку болезнь развилась довольно рано, еще в детстве, девушка научилась с ней жить. Однако все равно старалась ходить в парике – выходила на улицу, посещала спортзал и даже плавала с накладными волосами или в капюшоне. Она и представить не могла, что однажды отправится на кастинг модного проекта без парика или шапки.

Фото с конкурса «Топ-модель по-Удмуртски». Фото: Алина Зыкина @_alina_ph

«ВСЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я КЛАССНАЯ»

Все началось с попытки Насти принять себя. Она решилась провести фотосессию без парика. Позвала подругу-фотографа реализовать эту идею. Но даже после того, как ей отправили готовые снимки, она долго не решалась выложить их. Помог разговор с подругой.

«Я выложила фото в «Инстаграм» и убрала телефон, чтобы ничего не видеть, легла спать. На следующий день мне было страшно смотреть, что там. Я знала, что ничего плохого не будет, но все равно нервничала. Открыла «Инстаграм», там было много положительных комментариев, все писали, что я очень красивая и классная. А одна из знакомых скинула ссылку на конкурс «Топ-модель по-удмуртски», - вспоминает она.

Необычная внешность Насти притягивает внимание на фото. Фото: Багаева Анжелика @_bag.li_

Девушка решилась участвовать и отправилась на кастинг. Оказавшись там, Настя решила – будь что будет – и сняла шапку. Именно тогда, по словам девушки, началась ее отправная точка принятия себя – она захотела перешагнуть свои страхи.

«Это был первый раз, когда я была без шапки и парика в обществе незнакомых людей», – вспоминает наша героиня. - В итоге я получила сертификат на обучение в модельном агентстве и поработала со стилистом Марией Юркиной».

Первая фотосессия Анастасии. Фото: Багаева Анжелика @_bag.li_

ПРИНЯЛА СЕБЯ

Сейчас Настя активно участвует в съемках, хоть и не позиционирует себя как модель. Девушка знакомится с новыми творческими людьми и наслаждается процессом.

«Я раньше мечтала стать актрисой, занималась 6 лет в театральном кружке, потом моя преподавательница актерского мастерства уехала жить в другой город, после чего я перестала заниматься в кружке. Скорее всего, именно поэтому больше всего мне нравится внимание», - говорит девушка.

Анастасия признается, что полученный опыт помог ей почувствовать и иначе взглянуть на себя, научиться позировать перед камерой. А недавно у девушки был фотопроект, посвященный разным стадиям принятия себя. Готовые фото она планирует опубликовать в Инстаграме.

Анастасия рассказывает, что у нее всегда была поддержка друзей и близких. Фото: Ардашева Диана @artdasheva.ph

А еще фото девушки появились на страницах нидерландского издания.

«Когда увидела Настю, мне захотелось нестандартно обыграть ее внешность. Так появилась идея съемки «Initiation into the Renaissance» (Инициэйшн инто зэ Ренессанс). Мне захотелось показать, как бы выглядела девушка с алопецией на полотнах художников эпохи Ренессанса. Я выбирала европейский модный журнал, для которого была бы интересна данная тема и эстетика. Увидела статьи и визуальное наполнение нидерландского журнала SELIN MAGAZINE (Селин Мэгэзин). Мне очень понравилось. Я рискнула написать редактору данного журнала, он откликнулся, и через месяц нас опубликовали», - поделилась автор фото,Диана Ардашева.

Публикация в нидерландском журнале SelinMagazine @selin.magazine . Фото: Ардашева Диана @artdasheva.ph

Сейчас Настя учится в УдГУ по специальности «Международные отношения». Изучает английский и немецкий, чтобы в будущем свободно и много путешествовать. Порой она ходит в парике, а порой - без. Все зависит от ее состояния и настроения. Бывают моменты, когда она полностью себя принимает и любит, а бывают депрессии.

«Весной часто отрастают волосы, брови и ресницы, но потом снова выпадают. Самый лучший рост за все время наблюдался весной прошлого года, волосы стали существенно лучше расти. Я себя чувствовала прекрасно, но потом начались экзамены и поступление. После этого все выпало. Я сейчас собираюсь проходить курс у гастроэнтеролога, нужно сдать кучу анализов, изучить микро- и макроэлементы, чтобы понять проблему изнутри», - говорит девушка.