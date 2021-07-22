Синергия во всех сферах: «Удмуртнефть» отмечает юбилей работы под управлением «Роснефти» и Sinopec

Фото: «Удмуртнефть»

За последние 15 лет товарооборот между Россией и Китаем увеличился в 3,5 раза. По итогам прошлого года стоимостной объем поставок нефтяного сырья и продуктов его переработки из России в Китай составил 29,6 млрд долларов. Немалый вклад в развитие этого сотрудничества внесла «Удмуртнефть», являющаяся значимым совместным нефтегазовым проектом НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec (Синопек). Под управлением двух акционеров главное нефтедобывающее предприятие Удмуртии работает уже 15 лет. Подробности расскажет «Комсомолка».

НАРАСТИЛИ МОЩНОСТИ

История «Удмуртнефти» началась более 50 лет назад, в 1967 году. За эти годы предприятие стало флагманом топливно-энергетического комплекса республики – на его долю приходится 60 % нефтедобычи Удмуртии. Предприятие ведет разработку 33 месторождений на территории 14 районов республики.

С начала работы под управлением «Роснефти» и Sinopec добыто свыше 91 млн тонн нефти. Совместно компаниям удалось нарастить уровни добычи – удмуртское предприятие приступило к разработке 10 новых месторождений. В их числе – Карсовайское, Южно-Люкское, Шарканское, Логошурское, Тимеевское, Западно-Погребняковское, Оросовское, Весеннее, Александровское, Пихтовкинское.

«Мы увеличили в 6 раз объем эксплуатационного бурения скважин, в 2 раза – зарезки боковых стволов. Увеличили количество новых скважин: если раньше вводили около 40–50, то сейчас вводится около 100 скважин год», – отмечает генеральный директор АО «Удмуртнефть» Андрей Топал.

Как отметил глава представительства Sinopec в России Ян Хуайи, с приобретением в 2006 году доли в «Удмуртнефти» Sinopec стала первой компанией из Поднебесной, получившей возможность участвовать в российском нефтегазовом проекте.

Фото: «Удмуртнефть»

«Сотрудничество Sinopec и «Роснефти» носит стратегический характер и охватывает различные сегменты бизнеса. Проект «Удмуртнефть» стал примером взаимовыгодного партнерства в топливно-энергетической сфере между Китаем и Россией. В течение 15 лет, благодаря рациональному управлению производством и внедрению новых технологий, «Удмуртнефть» выполняет план по добыче нефти и достигает высоких финансово-хозяйственных показателей», – отмечает Ян Хуайи.

На основе измененной стратегии нефтедобывающего предприятия за 15 лет объем капитальных вложений увеличился в 3 раза. С 2006 года введено 38 объектов производственного строительства, 775 км трубопроводов, обустроено 205 кустов и 900 скважин. На текущий момент общая сумма капитальных вложений составляет 120 млрд руб.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Предприятие является одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков региона. Так, за последние 15 лет налоги, уплаченные в республиканский бюджет, выросли в полтора раза, составив 6 % от бюджета региона. Огромная работа проводится в части трудоустройства жителей Удмуртии – в 2020 году число сотрудников «Удмуртнефти» составило более 8000 человек.

«Удмуртнефть» активно включается в экологические, благотворительные и инфраструктурные проекты. Например, в Ижевске это благоустройство Сквера нефтяников им. В.И. Кудинова и строительство Свято-Михайловского Собора. В Воткинске – благоустройство микрорайона «Нефтяник» и строительство Свято-Георгиевского храма. Кроме того, при поддержке «Удмуртнефти» по всей республике проводится установка детских игровых и спортивных площадок, ремонт и строительство спортивных сооружений, покупка автобусов для учреждений образования и культуры, а также транспорта и медоборудования для учреждений здравоохранения.

Еще один проект, к которому подключилось предприятие, – «Родники Ижевска». В рамках данного проекта в 2021 году проводилось исследование качества воды в шести городских родниках. Предприятие заинтересовано в поддержании и сохранении биологического разнообразия в реке Каме.

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

Еще одно важное направление работы предприятия – вовлечение молодежи в развитие профессии нефтяника. Так, с 2007 года в Удмуртии действует программа «Школа – вуз – предприятие», в рамках которой предприятие открыло семь профильных классов в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и поселке Игра. Всего в «Роснефть-классах» учатся более 160 человек.

«Мы работаем в направлении профориентации, выезжаем в школы. Заинтересованы, чтобы школьники заканчивали профильные вузы и шли на нефтедобывающее предприятие. Рады, что дети сотрудников вовлечены в процесс. Они видят, что «Удмуртнефть» – сильное предприятие с развитым социальным пакетом, и готовы развиваться с нами и работать во благо общества», – рассказывает генеральный директор «Удмуртнефти» Андрей Топал.

Фото: «Удмуртнефть»

Работа дает свои плоды – ежегодно 95 % выпускников «Роснефть-классов» поступают в лучшие вузы страны и побеждают в олимпиадах и конкурсах. Например, в этом году молодые специалисты предприятия, бывшие ученики «Роснефть-классов» заняли первые места на Кустовой научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти».