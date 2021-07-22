Какой июль выдался самым жарким в Ижевске

«Комсомолка» узнала, какой июль в Ижевске был самым холодным, а когда - самым жарким Фото: Анастасия Михайлова

Жаркая погода не покидала Ижевск около месяца. Практически ежедневно температура держалась на уровне +30°С. Сегодня, 22 июля, немного похолодало, и это значит, что пора подвести итоги и узнать, какой же июль за последние 10 лет был самым жарким.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец еще в середине прошлого месяца рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM, 16+) о повышении средней нормы температуры в июле. Увеличение небольшое – всего на 1,5–2°С, но реальную температуру почувствовали все жители республики. Например, жители Ижевска наслаждались жарой: купались в городских фонтанах и отдыхали на пляже.

Из-за высокой температуры в столице Удмуртии даже запрещали посещать городские леса.

Кажется, этот июль самый жаркий в Ижевске за последние десять лет. Но это не так.

Статистика за 10 лет Фото: Архив КП

Мы подсчитали среднюю температуру с 1 по 20 июля 2021-го (данные с сайта «Рамблер/погода»). Итого, показатель – +20,8°С. То есть, на 0,1°С выше, чем в прошлом году. Однако, средняя температура июля 2011 и 2016 годов была выше текущего на 0,3°С (данные с портала «Погода и климат»). Самыми холодными оказались вторые летние месяцы 2014 и 2015 годов.

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