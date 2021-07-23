«Победу будем выгрызать!»: как спортсмены из Удмуртии готовятся к Олимпиаде в Токио

От Удмуртии на Олимпиаде-2021 выступят четыре спортсмена

Уже сегодня, 23 июля, в Токио начинается Олимпиада. В ней будут участвовать четыре спортсмена из Удмуртии. «Комсомолка» узнала, когда за них можно поболеть, а также об эмоциях олимпийцев перед соревнованиями.

ЮЛИЯ КАРИМОВА – ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Юлия – заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, чемпионка мира и действующая чемпионка Европы. Последние соревнования она выиграла в 2021 году. Сейчас 27-летняя спортсменка выступает на Олимпиаде в Токио в составе сборной России. Первое ее выступление – стрельба из пневматической винтовки – 24 июля.

Юлия Каримова (вторая слева) - действующая чемпионка Европы Фото: instagram.com/russianshootingunion/

Ижевчанку тренирует Владимир Лукин. Он не смог поехать с ней на Олимпиаду из-за пандемии коронавируса, поэтому остался в столице Удмуртии.

«Мы сегодня только с ней разговаривали. Там уже работа началась. Сегодня они проходили контроль оружия и амуниции», – рассказывает тренер. – «Говорит, ничего необычного там нет. Юля уже много видела на чемпионатах мира, Европы. Сейчас, правда, весь праздник Олимпиады убила пандемия. Я говорю ей: «Терпи». Юля сильная девушка».

АНТОН СИНЦОВ – ВЕЛОСПОРТ

Призер этапа Кубка мира по маунтинбайку, участник Олимпиады 2016 года, Антон Синцов считает, что условия на полуострове Идзу хорошие. Он первый из российских велогонщиков заселился в этот кластер на полуострове.

Антон тренируется каждый день Фото: instagram.com/anton_sintsov/

Тренер Антона – его отец, Сергей Синцов, рассказал, что занятия проходят каждый день. А выступит Антон 26 июля в 9:00 по московскому времени.

«Немного волнуется, но это нормально», – делится Сергей Синцов. – «Он уже не в первый раз участвует в Олимпиаде. Тогда, правда, всего было 50 участников в сборной. Сейчас 37 – был жесткий отбор. Но нас поддерживают все близкие, удмуртские спортсмены, наверно, даже вся Удмуртия!».

ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ – СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Хоть Давид Белявский в основном зачете выступает за Свердловскую область, он также участник и от Удмуртии. Спортсмен родился в Воткинске и здесь же начал заниматься спортивной гимнастикой.

Давид получил серебряную медаль в Олимпийских играх 2016 года в командном первенстве. Тогда же занял третье место в упражнении на параллельных брусьях. Он семикратный чемпион Европы, многократный призер чемпионатов Европы и мира, победитель Европейских игр 2015 года в Баку, а также Европейских игр в 2019 году в Минске.

Давид уже выступал на Олимпийских играх в 2016 году Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Тренирует Давида Валерий Ломаев. Он рассказал «Комсомолке», что подготовка к Олимпиаде прошла хорошо и спортсмен готов выступать на Олимпийских играх. Первый день выступления – 24 июля, в 4:00 по московскому времени.

«Желание выступить на Играх у него очень большое», – отмечает тренер. – «Побывать на трех Олимпиадах – очень значимое достижение для Давида. Настрой у нас только боевой!».

АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ – БОКС

Еще один спортсмен, который представляет Удмуртию в параллельном зачете. Альберт выступает в легкой, полулегкой весовой категории. К 23 годам он четырехкратный чемпион России в любителях, чемпион Азии во 2-м полулегком весе, по версии Всемирной ассоциации бокса (Азия).

День Альберта полностью расписан Фото: www.instagram.com/alba_boxing/

На Олимпиаду с Альбертом удалось поехать его тренеру Руслану Куштанову. Он рассказал «Комсомолке», что день спортсмена расписан: с утра зарядка, днем тренировка по боксу, а вечером – пробежка. Сегодня, в день открытия Олимпийских игр, у Альберта выходной.

«Альберт не волнуется. У него сейчас боевой настрой», – комментирует Руслан Куштанов. – «Я уверен, что мы выступим достойно. Ставим задачи небольшие, поэтапные: есть бой, его надо выиграть. Мы максималисты, победу будем выгрызать. Только-только закончилась жеребьевка. Мы выступаем 28 июля».

ДВА ФАКТОРА РИСКА ДЛЯ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

Министр спорта республики Александр Варшавский отметил, что на Олимпиаду в Токио едут еще два спортсмена из Удмуртии:

«Тимофей Иванов (велосипедный спорт. – Прим. ред.) и Анжелика Ветошкина (спортивная борьба/вольная борьба. – Прим. ред.) едут как запасные. Они будут выступать, если кто-то из команды сборной по их видам спорта не станет участвовать».

Талисманы российской сборной на Олимпиаде Фото: instagram.com/olympic_russia/

Он также рассказал, что наши спортсмены хорошо себя показывают, как на Российских соревнованиях, так и международных. Рассчитывать на медали определенно стоит, по мнению министра спорта.

«Сейчас на Олимпиаде есть два фактора риска», – дополняет Александр Варшавский. – «Первый – это коронавирус. Второй момент – допинг. Надо отметить, что глава МОК на днях заявил, что в России ситуация с допингом явно улучшается. Случаев применения практически нет. Наши спортсмены приехали чистыми».

Александр Варшавский обратился к российским спортсменам:

«Ребята, хоть и не тот флаг, но вы представители Великой страны. От вашего выступления зависит то, с каким настроением пойдут тренироваться в секцию дети, и с каким настроем будут чемпионы через 5, 10, 20 лет. Это не только ваше выступление, но и ваших тренеров, ваших друзей, соперников по команде. Ваша победа – это победа всей страны. Мы очень в вас верим».

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