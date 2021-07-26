Когда в Удмуртии появится коллективный иммунитет от коронавируса и как застраховаться от ковида?

Когда в Удмуртии появится коллективный иммунитет? Фото: Амир Закиров

Уже несколько недель в Удмуртии наблюдается рост заболеваемости по коронавирусу. По официальным данным, число заразившихся увеличилось с 40 до 140 в сутки. 19 июля медиагруппа «Центр» провела круглый стол «Коронавирус-2021 в Удмуртии: заболеваемость, вакцинация, прогнозы». Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава Удмуртии, а также руководители частных медицинских и страховых организаций обсудили, когда станет возможным коллективный иммунитет, почему важно вакцинироваться и как сейчас проходит борьба с коронавирусом в регионе.

На круглом столе обсудили, почему важно вакцинироваться и когда наступит коллективный иммунитет Фото: Ильяс Бекмансуров

Повышенная заболеваемость и меры по профилактике

В Управлении регионального Роспотребнадзора подтвердили – несмотря на вакцинацию, заболеваемость растет. По словам специалистов, связано это с ростом завозных случаев – еженедельно их 35–40.

«Мы видим, что неблагополучие Московской области идет в другие регионы Российской Федерации. Удмуртия – не исключение», – рассказала Наталья Матюшина, руководитель Управления.

По версии Управления Роспотребнадзора республики, в Удмуртию приходит неблагополучная обстановка по коронавирусу из Москвы Фото: Ильяс Бекмансуров

Эльвира Пинчук, заместитель председателя правительства Удмуртии, напомнила, что из-за увеличения числа заболевших ввели дополнительные ограничения по массовым мероприятиям. Например, кинотеатры и театры могут заполняться до 75 %. Она также отметила, что за ситуацией по заболеваемости следят и при необходимости введут новые меры по профилактике. Например, увеличение коечного фонда.

«На сегодняшний день свободно 349 коек, – упомянула зампред правительства региона. – Они развернуты во всех ковид-госпиталях республики. Общий коечный фонд – 1751 место. Пока мы не планируем разворачивать дополнительные. Но в ежедневном режиме мониторим эту ситуацию и готовы развернуть те мощности, которые были задействованы осенью 2020 года. Напомню, это 2800–3000 коек».

В Удмуртии могут появиться новые ограничения из-за распространения коронавируса Фото: Ильяс Бекмансуров

Эльвира Пинчук заметила, что формирование коллективного иммунитета – основная мера, которая может изменить ситуацию по заболеваемости в стране и Удмуртии.

Коллективный иммунитет – через вакцинацию

По данным Всемирной организации здравоохранения, коллективный иммунитет – это защита населения от заболевания. Инфекция или вирус не могут распространяться, так как люди не являются их переносчиками. Такой иммунитет формируется, когда большая часть общества вакцинировалась или переболела.

Елена Корякина, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике, уточнила, что коллективный иммунитет предпочтительнее достигнуть через вакцинацию населения.

«Коллективный иммунитет мы создаем вакцинацией, – рассказала Елена Корякина. – Для его создания необходимо добиться показателя в 60 % вакцинировавшихся по региону и по стране».

Елена Корякина: «Коллективный иммунитет мы создаем вакцинацией» Фото: Ильяс Бекмансуров

Работа по вакцинации ведется и ведущими предприятиями. Например, в Удмуртском отделении Сбербанка привито порядка 80 % из более чем 1600 сотрудников.

«Мы запустили информационную кампанию о вакцинации для наших сотрудников еще в начале февраля, едва первые вакцины поступили в регион: рассказывали о компонентах прививки и принципах ее взаимодействия с организмом, приглашали на встречи с коллективами медиков – опытных инфекционистов и пульмонологов, обеспечили бесплатные персональные телемедицинские консультации для тех, кто имеет какие-либо хронические заболевания и хочет подробнее узнать о противопоказаниях», – рассказал управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский.

Хорошим инструментом стали личные истории вакцинированных сотрудников – коллеги делились в социальных сетях своим опытом прививки, говорили о том, что сподвигло их принять такое решение.

«Наконец мы обеспечили для сотрудников максимально комфортные условия вакцинации, в том числе выездной пункт вакцинации прямо в административном здании банка. Всем, кто ставит прививку, мы предоставляем дополнительный оплачиваемый день отдыха. Это большая напряженная работа, требующая большого управленческого ресурса, но мы считаем своей главной задачей обеспечить безопасность сотрудников, их семей и, конечно, всех людей, которые приходят в наши филиалы», – добавил Юрий Бычковский.

По словам Эльвиры Пинчук, процесс вакцинации в Удмуртии работает слаженно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Как рассказала Эльвира Пинчук, сейчас Удмуртия занимает 39-е место среди регионов России по темпам вакцинации. Также она отметила, что этот процесс в республике налажен. Единственное, на что не может повлиять правительство республики, – это поставки препаратов для прививок в регион.

Высокий уровень содержания антител после вакцинации «Спутником V» отметил Александр Петров, директор компании «МедлабЭкспресс»:

«Мы видим очень высокие антитела при применении «Спутника». Вакцина действительно эффективна. Мы не знаем ни одного пациента, у которого она не выработалась», – пояснил он.

Медицинские организации признают вакцину «Спутник V» эффективной Фото: Ильяс Бекмансуров

Он также призвал других предпринимателей поощрять клиентов, которые сделали прививку.

«Мы призываем всех предпринимателей нашей республики: предоставляйте всем вакцинированным какие-то скидки. Если человек сделал прививку, то эволюция вируса в нем заканчивается».

Застраховаться от коронавируса

Заболеть коронавирусом может абсолютно каждый. Чтобы во время госпитализации, например, кормильца семьи, не возникало финансовых трудностей, или без серьезных потерь покупать дорогостоящие лекарства важно оформить специальную страховку. На круглом столе присутствовали два представителя таких организаций. Они рассказали про свои продукты.

«У страховой компании «Согласие» есть предложения как на одного человека, так и на всю семью, – рассказала Светлана Александрова, заместитель директора филиала по развитию продаж компании. – Данный продукт позволяет получить выплату в случае ухода из жизни или госпитализации застрахованного. Только за первые три месяца этого года компании группы «Согласие» выплатили по таким полисам более 16 млн руб.». И чаще всего, по статистике компании, семейным полисом, по которому вместе с клиентом от коронавируса застрахованы все близкие родственники, интересуются главы семей, мужчины. Их доля составляет 58 % против 42 % женщин. «А в июле мы запустили новую программу коллективного страхования на случай возникновения аллергических реакций на вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19», – рассказала госпожа Александрова.

В «Согласии» есть программы и для коллективных договоров – от 10 человек. Здесь выплаты поступают и на амбулаторном лечении.

Только за первые три месяца этого года компании группы «Согласие» выплатили по таким полисам более 16 млн руб. Фото: Ильяс Бекмансуров

«Альфа Страхование» кроме рисков по заболеванию и смерти от коронавируса включила в свой продукт осложнения после вакцинации от новой инфекции.

«Это может быть аллергическая реакция, анафилактический шок», – объяснила Татьяна Коробейникова, и.о. директора Ижевского филиала АО «Альфа страхование. – Выплаты составят 20, 50 или 100 тысяч рублей, в зависимости от лимита возвращения. Важно, чтобы вакцинация происходила на территории страны и российскими препаратами».

«Альфа Страхование» включила в свой продукт риски осложнения после вакцинации от новой инфекции Фото: Ильяс Бекмансуров

За 2020 год компания выплатила 292 миллиона рублей своим клиентам, а за первый квартал 2021-го – 233 миллиона.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Когда от коронавируса получится вакцинироваться повторно?

«Минздрав России выпустил рекомендации, где прописано, что вводится режим экстренной вакцинации, который включает в себя первичную иммунизацию и ревакцинацию. До конца месяца вопрос о ревакцинации будет решен, каким образом она будет проводиться. Мы еще не добились 60 % вакцинировавшихся. Надо в первую очередь сделать этот шаг», – ответила Елена Корякина.

До конца месяца в Удмуртии пообещали решить вопрос о повторной вакцинации Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Когда можно прививаться беременным?

«Мы будем прививать беременных женщин вакциной «Спутник Лайт». Четкой даты поставки нет», – отвечает Эльвира Пинчук.

Температура после прививки – это нормально?

«Реакции на прививку наблюдаются только в течение первых трех дней. В после вакцинации у нас может быть болезненность и повышение температуры до 38 градусов, уплотнение в месте инъекции в размере до 8 см. Может возникнуть небольшая болезненность при поднятии руки вверх и отведении ее вправо или влево. Головные боли и озноб без температуры. Если температура поднялась до 39 градусов и выше – стоит обратиться к лечащему врачу», – рассказывает Елена Корякина.

Повышение температуры и болезненность в месте укола – нормальная реакция на вакцину от коронавируса Фото: Ильяс Бекмансуров

Что такое углубленная диспансеризация и когда ее можно пройти?

«С 1 июля у жителей Удмуртии появилась возможность пройти углубленную диспансеризацию. Это комплекс мероприятий, который проводится дополнительно к нашему медицинскому осмотру для лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Она направлена в первую очередь на выявление изменений в работе органов и систем и призвана предотвратить появление осложнений. В Удмуртии углубленную диспансеризацию пройдут все, кто переболел коронавирусом. На данный момент это более 38 000 пациентов. Через 60 дней после выздоровления к пациентам обращается медицинская организация, к которой они прикреплены, и приглашает на обследования. Если пациент проходил диспансеризацию, он может пройти дополнительные исследования. Это касается лиц, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной и эндокринной системы», – объяснила Эльвира Пинчук.

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