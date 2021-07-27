«Обновил «рекорд» немножко»: тренер Антона Синцова о выступлении велосипедиста из Удмуртии на Олимпиаде в Токио

Фото: instagram.com/anton_sintsov

26 июля в Олимпийской деревне Токио прошел финал по кросс-кантри (маунтинбайку). От России в велосипедной гонке участвовал житель Ижевска Антон Синцов. По итогам соревнования он занял 11 место.

«Это было хорошее выступление», – рассказал Сергей Синцов, тренер и отец спортсмена. – «По меркам маунтинбайка, 2 минуты и 27 секунд – это небольшое отставание. Антон обновил свой «рекорд» немножко. На предыдущей олимпиаде он был двенадцатым. Антон проиграл немного, и сильные спортсмены были. К сожалению, Россия в этом виде спорта отстает».

Всего спортсмены преодолели расстояние в 28,25 км по специально оборудованной трассе с мостами, каменными секциями и трамплинами. Не всем удалось добраться до финиша. Например, велосипедист из Нидерландов Матье Ван дер Пул не справился с управлением и опрокинулся с каменного трамплина.

«Это была очень сложная трасса: очень много было камней, прыжковых элементов, элементов на координацию», – комментирует Сергей Синцов. – «Кто-то из гонщиков поспешил, кто-то не был готов. Это технический вид спорта. Никто не застрахован от падений, от поломок. Антон все проехал хорошо, финишировал. Ему в таких условиях даже комфортнее. Есть определенный драйв».

Он также отметил, что Антон Синцов умеет подготавливать себя к таким гонкам:

«Перед стартом Антон говорил, что все отлично, он готов, однако, там сложные погодные условия. На тренировки приходилось выезжать в температуру 40 градусов. Но основные старты он всегда едет хорошо. Это большой плюс. Антон составляет план подготовки такой, что в решающие моменты он показывает свои максимальные возможности. Спортсмен не может выдержать весь год такое большое напряжение. Гонка длится полтора часа, и ехать на пульсе 180 – это очень сложно. Не каждые гонщики могут подвести себя к важным стартам».

Первое место в гонке занял спортсмен из Великобритании Томас Пидкок. Вторым приехал швейцарец Матиас Флюкигер, третьим – испанец Давид Валеро.

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