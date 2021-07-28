Последние новости Ижевска на утро 28 июля 2021 года: найденный насильник и «бронзовая» ижевчанка

Рассказываем о главных новостях Ижевска на утро 28 июля
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, любимый город! Сегодня ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. А пока вы не ушли на работу читайте последние новости Ижевска на утро 28 июля 2021 года одной строкой:
- «Обновил «рекорд» немножко»: тренер Антона Синцова о выступлении велосипедиста из Удмуртии на Олимпиаде в Токио
- Фото: летучая мышь на окне у жителя Ижевска
- Есть вопрос: для чего обложили кирпичом деревья возле нового микрорайона Ижевска?
- Пышечная открылась в Ижевске на улице Карла Либкнехта
- Рабочие сломали историческую ограду у Национальной библиотеки Ижевска
- Женщина погибла после аварии с лосем под Ижевском
- Владимир Путин поздравил гимнаста из Удмуртии Давида Белявского с олимпийским золотом
- Детский сад построят в селе Каракулино в Удмуртии после прокурорского иска
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«Гомер Симпсон» обнаружен в Казани
В ночь с 19 на 20 июня мужчина изнасиловал девушку на ул. 10 лет Октября. Найти его удалось только спустя месяц, да и уже в Казани.
Фото: Следственное Управление СКР по Удмуртии
Олимпийская «бронза»
Олимпийская команда России по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров одержала победу в матче за третье место и завоевала бронзовые медали. В ее состав вошла ижевчанка Юлия Каримова.
Фото: Олимпийский комитет России
Замглавы администрации города покинет пост
Заместитель главы ижевской городской администрации Денис Логинов покинет пост в связи с переходом на другую работу. Он работал в этой должности с февраля 2019 года.
Денис Логинов работал замглавы администрации Ижевска с 2019 года
Фото: Амир Закиров
Вода в фонтане испарилась?
Уже несколько дней нет воды в фонтане под перголой на Центральной площади. «Комсомолка» узнала, почему его осушили.
Фото: Анастасия Захарова