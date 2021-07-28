Последние новости Ижевска на утро 28 июля 2021 года: найденный насильник и «бронзовая» ижевчанка

Рассказываем о главных новостях Ижевска на утро 28 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. А пока вы не ушли на работу читайте последние новости Ижевска на утро 28 июля 2021 года одной строкой:

- «Обновил «рекорд» немножко»: тренер Антона Синцова о выступлении велосипедиста из Удмуртии на Олимпиаде в Токио

- Фото: летучая мышь на окне у жителя Ижевска

- Есть вопрос: для чего обложили кирпичом деревья возле нового микрорайона Ижевска?

- Пышечная открылась в Ижевске на улице Карла Либкнехта

- Рабочие сломали историческую ограду у Национальной библиотеки Ижевска

- Женщина погибла после аварии с лосем под Ижевском

- Владимир Путин поздравил гимнаста из Удмуртии Давида Белявского с олимпийским золотом

- Детский сад построят в селе Каракулино в Удмуртии после прокурорского иска

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«Гомер Симпсон» обнаружен в Казани

В ночь с 19 на 20 июня мужчина изнасиловал девушку на ул. 10 лет Октября. Найти его удалось только спустя месяц, да и уже в Казани.

Фото: Следственное Управление СКР по Удмуртии

Олимпийская «бронза»

Олимпийская команда России по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров одержала победу в матче за третье место и завоевала бронзовые медали. В ее состав вошла ижевчанка Юлия Каримова.

Фото: Олимпийский комитет России

Замглавы администрации города покинет пост

Заместитель главы ижевской городской администрации Денис Логинов покинет пост в связи с переходом на другую работу. Он работал в этой должности с февраля 2019 года.

Денис Логинов работал замглавы администрации Ижевска с 2019 года Фото: Амир Закиров

Вода в фонтане испарилась?

Уже несколько дней нет воды в фонтане под перголой на Центральной площади. «Комсомолка» узнала, почему его осушили.