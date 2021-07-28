Ижевчанка рассказала, как она похудела на 45 килограммов Фото предоставлены героиней публикации

Елена Коростина из Ижевска мечтала похудеть, наверное, всю свою жизнь. Лишний вес был у девушки с детства. Она устраивала себе кефирные, яблочные диеты – не помогало, купила «чудодейственный пояс» из телемагазина – вес только рос. К 26 годам Елена набрала порядка 110 кг. Тогда девушка заболела панкреатитом.

Фото предоставлено героиней публикации

«Я ОЧЕНЬ СКУЧАЛА ПО ЕДЕ»

«Панкреатит – это воспаление поджелудочной», – рассказывает Елена. – «Очень неприятная болезнь. Никому не желаю ее пережить. Все, что бы я не съела, мне аукалось. Были судороги, тошнота, все очень болело».

Тогда ижевчанке пришлось сесть на специальную диету. Несколько дней нужно было провести на воде и каше, но из-за самочувствия Елена питалась так всю неделю. Затем она начала аккуратно выходить из этого режима.

«Я действовала постепенно. Ела вареные овощи, постное мясо - не ножки, не вкусные крылышки, а грудку. Готовила на пару. Говорят, что правильное питание - это не вкусно. Вкусно, только нужно научиться готовить заново».

Лишний вес Елена сбросила из-за болезни

От такого питания вес начал уходить. И уже спустя несколько месяцев Елена начала весить 90 килограммов.

«Я очень скучала по еде», – вспоминает девушка. – «У меня были периоды, что до слез хотелось вкусного поесть. Но я понимала, что сделаю себе только хуже. Да, я выполню мимолетную прихоть, но потом буду долго мучиться».

Спустя еще три месяца вес ижевчанки приблизился к отметке 70. Панкреатит перешел в стадию ремиссии. Чтобы его форма не обострилась, менять питание было нельзя. Тогда Елена придумала, как ей не думать о жареных куриных ножках, шоколаде и фаст-фуде.

Всего за полгода девушка сбросила 40 килограммов

«Я пыталась заменить вкусную еду яркими событиями. Прогулками, магазинами, общением с близкими. Я же шопоголик. Наконец-то стала покупать красивую одежду, которая еще и лезет. Раньше я носила 56 размер. Было очень проблемно найти то, что тебе очень нравится и не было похожим на чехол для танка. Это очень сложно! Везде пишут: «У нас все очень доступно». Да, мешки для картошки очень доступные. Но ты не выглядишь в этом красивой, ты замуровываешь себя в ткань».

НЕ МОГЛА ОСТАНОВИТЬСЯ

Прошло полгода, ижевчанка похудела на 10 килограммов, но остановиться худеть она не могла и уменьшила порции. Еще шесть месяцев, и Елена стала весить 54 килограмма. Для девушки это был уже нездоровый вес. Начали торчать ребра и ключицы.

«Мне было очень плохо», – делится ижевчанка. – «Я была слишком худой. С одной стороны, мне было легко двигаться, но с другой – начало качать, темнеть в глазах. Ощущения были, как у анорексика. Зато одежда хорошо сидела, все висело. Кажется, модель Кейт Мосс говорила, что нет ничего вкуснее, чем видеть себя худой в зеркале».

В весе 54 кг у Елены появилось головокружение, в глазах темнело

Тогда же у нее начались проблемы с окружающими. Сама девушка объясняет это недостатком «умного» жира, который отвечает за женскую гормональную систему.

«Я могла истерить, наорать. Как наркоман в ломке. «Это же просто еда». Нет, не просто. От нее тоже есть зависимость. У меня тогда начали выпадать волосы, видимо, организму не хватало полезных элементов».

Елене исполнилось 29 лет, когда она поняла, что нужно снова набрать.

«Я начала больше есть, убрала некоторые ограничения», – рассказывает ижевчанка. – «Я даже сладкое себе сейчас позволяю. Настроение улучшилось - ведь если ты себя ограничиваешь, то ты ходишь грустный. Краски жизни пропадают».

ЧИТМИЛЫ И ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Сейчас девушка позволяет себе дни, когда может съесть все, что захочет – читмилы. Только соблюдает определенную «дозу»: пробует, а не объедается. Большую часть рациона занимают овощи, фрукты и куриное мясо, вареное или приготовленное на пару.

«Я ем 4–5 раз в день небольшими порциями и голодной не хожу. В принципе, моя работа позволяет мне перерывничать. Все строго нормировано по времени. Мой организм перенял этот волшебный график. Но главное – завтрак. Без него я вообще не живу».

Сейчас ижевчанку полностью устраивает как внешний вид, так и состояние здоровья

Из спорта Елена иногда занимается дома по программам из интернета. Фитнес-зал – либо слишком дорого, либо не удобно по времени. К тому же, в последнее время ижевчанка полюбила пешие прогулки и проходит в день 8–10 тысяч шагов.

«Я старалась держать вес, чтобы он не рос. Потом в какой-то момент поняла, что цифры не важны, а главное – это самочувствие. Мне сейчас очень комфортно в своем теле».

Елена весит около 65 килограммов. Ее полностью устраивает отражение в зеркале, да и на здоровье не жалуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Развелась с мужем и уволилась с работы: невероятная история ижевчанки, похудевшей на 20 кило

Либо похудеешь, либо умрешь: как житель Ижевска сбросил 70 кило и начал новую жизнь