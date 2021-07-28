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Общество28 июля 2021 15:00

Чтобы не есть, ходила по магазинам: вдохновляющая история ижевчанки, похудевшей на 45 кило

Елена Коростина рассказала, как во время диеты не думать о вкусной еде
Анастасия Михайлова
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Ижевчанка рассказала, как она похудела на 45 килограммов Фото предоставлены героиней публикации

Ижевчанка рассказала, как она похудела на 45 килограммов Фото предоставлены героиней публикации

Елена Коростина из Ижевска мечтала похудеть, наверное, всю свою жизнь. Лишний вес был у девушки с детства. Она устраивала себе кефирные, яблочные диеты – не помогало, купила «чудодейственный пояс» из телемагазина – вес только рос. К 26 годам Елена набрала порядка 110 кг. Тогда девушка заболела панкреатитом.

Фото предоставлено героиней публикации

Фото предоставлено героиней публикации

«Я ОЧЕНЬ СКУЧАЛА ПО ЕДЕ»

«Панкреатит – это воспаление поджелудочной», – рассказывает Елена. – «Очень неприятная болезнь. Никому не желаю ее пережить. Все, что бы я не съела, мне аукалось. Были судороги, тошнота, все очень болело».

Тогда ижевчанке пришлось сесть на специальную диету. Несколько дней нужно было провести на воде и каше, но из-за самочувствия Елена питалась так всю неделю. Затем она начала аккуратно выходить из этого режима.

«Я действовала постепенно. Ела вареные овощи, постное мясо - не ножки, не вкусные крылышки, а грудку. Готовила на пару. Говорят, что правильное питание - это не вкусно. Вкусно, только нужно научиться готовить заново».

Лишний вес Елена сбросила из-за болезни

Лишний вес Елена сбросила из-за болезни

От такого питания вес начал уходить. И уже спустя несколько месяцев Елена начала весить 90 килограммов.

«Я очень скучала по еде», – вспоминает девушка. – «У меня были периоды, что до слез хотелось вкусного поесть. Но я понимала, что сделаю себе только хуже. Да, я выполню мимолетную прихоть, но потом буду долго мучиться».

Спустя еще три месяца вес ижевчанки приблизился к отметке 70. Панкреатит перешел в стадию ремиссии. Чтобы его форма не обострилась, менять питание было нельзя. Тогда Елена придумала, как ей не думать о жареных куриных ножках, шоколаде и фаст-фуде.

Всего за полгода девушка сбросила 40 килограммов

Всего за полгода девушка сбросила 40 килограммов

«Я пыталась заменить вкусную еду яркими событиями. Прогулками, магазинами, общением с близкими. Я же шопоголик. Наконец-то стала покупать красивую одежду, которая еще и лезет. Раньше я носила 56 размер. Было очень проблемно найти то, что тебе очень нравится и не было похожим на чехол для танка. Это очень сложно! Везде пишут: «У нас все очень доступно». Да, мешки для картошки очень доступные. Но ты не выглядишь в этом красивой, ты замуровываешь себя в ткань».

НЕ МОГЛА ОСТАНОВИТЬСЯ

Прошло полгода, ижевчанка похудела на 10 килограммов, но остановиться худеть она не могла и уменьшила порции. Еще шесть месяцев, и Елена стала весить 54 килограмма. Для девушки это был уже нездоровый вес. Начали торчать ребра и ключицы.

«Мне было очень плохо», – делится ижевчанка. – «Я была слишком худой. С одной стороны, мне было легко двигаться, но с другой – начало качать, темнеть в глазах. Ощущения были, как у анорексика. Зато одежда хорошо сидела, все висело. Кажется, модель Кейт Мосс говорила, что нет ничего вкуснее, чем видеть себя худой в зеркале».

В весе 54 кг у Елены появилось головокружение, в глазах темнело

В весе 54 кг у Елены появилось головокружение, в глазах темнело

Тогда же у нее начались проблемы с окружающими. Сама девушка объясняет это недостатком «умного» жира, который отвечает за женскую гормональную систему.

«Я могла истерить, наорать. Как наркоман в ломке. «Это же просто еда». Нет, не просто. От нее тоже есть зависимость. У меня тогда начали выпадать волосы, видимо, организму не хватало полезных элементов».

Елене исполнилось 29 лет, когда она поняла, что нужно снова набрать.

«Я начала больше есть, убрала некоторые ограничения», – рассказывает ижевчанка. – «Я даже сладкое себе сейчас позволяю. Настроение улучшилось - ведь если ты себя ограничиваешь, то ты ходишь грустный. Краски жизни пропадают».

ЧИТМИЛЫ И ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Сейчас девушка позволяет себе дни, когда может съесть все, что захочет – читмилы. Только соблюдает определенную «дозу»: пробует, а не объедается. Большую часть рациона занимают овощи, фрукты и куриное мясо, вареное или приготовленное на пару.

«Я ем 4–5 раз в день небольшими порциями и голодной не хожу. В принципе, моя работа позволяет мне перерывничать. Все строго нормировано по времени. Мой организм перенял этот волшебный график. Но главное – завтрак. Без него я вообще не живу».

Сейчас ижевчанку полностью устраивает как внешний вид, так и состояние здоровья

Сейчас ижевчанку полностью устраивает как внешний вид, так и состояние здоровья

Из спорта Елена иногда занимается дома по программам из интернета. Фитнес-зал – либо слишком дорого, либо не удобно по времени. К тому же, в последнее время ижевчанка полюбила пешие прогулки и проходит в день 8–10 тысяч шагов.

«Я старалась держать вес, чтобы он не рос. Потом в какой-то момент поняла, что цифры не важны, а главное – это самочувствие. Мне сейчас очень комфортно в своем теле».

Елена весит около 65 килограммов. Ее полностью устраивает отражение в зеркале, да и на здоровье не жалуется.

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