Самый красивый котенок Ижевска: «Комсомолка» запускает новый конкурс

Фото: Pixabay

«Комсомолка» совместно с сетью зоомагазинов «Кормомаркет» запускает невероятно милый конкурс - «Самый красивый котенок Ижевска». Вы можете прислать в редакцию фото своего питомца, и выиграть для него 7 кг супер-премиум корма Husse. Рассказываем подробности!

Фото: Pixabay

«Кормомаркет» — это сеть магазинов с заботой о животных. В магазинах представлен огромный выбор эксклюзивных товаров. Здесь за один поход в магазин можно купить абсолютно все, что нужно вашему питомцу. А заодно — побаловать животное игрушками и лакомствами.

В сети магазинов «Кормомаркет» представлены только качественные товары со всего мира. С вещами из этого магазина ваш питомец будет точно сытым, радостным и здоровым.

Победители получат качественный шведский корм Husse

Приобрести товары для вашего животного можно в одном из магазинов сети «Кормомаркет» или онлайн.

КАК ПРОХОДИТ КОНКУРС?

Принять участие в конкурсе может хозяин котенка в возрасте до года. Для этого нужно прислать в редакцию фотографию вашего питомца в возрасте до года. После чего с помощью голосования на сайте будет выбран самый обаятельный малыш. Набравший максимум голосов на сайте получит 7 кг корма Husse и игрушку с пищалкой для котенка. Также приз ждет котят, которые займут второе и третье место: игрушки и в зависимости от места 5 или 10 пакетиков корма Husse по 450 г. Отдельный подарок вручат хозяину котенка, которого выберут наши партнеры.

Организатор оставляет за собой право менять условия конкурса без предупреждения.

ШАГ 1. Сбор фотографий

Для начала присылайте фотографию вашего питомца до 14 августа. Фотография может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Главное, чтобы котенок смог растопить сердца наших читателей.

Отправить кадры можно следующим образом:

— На почту kp@mgcentr.ru с подписью «Самый красивый котенок Ижевска»

— В личные сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомольская правда — Ижевск»

Также в письме нужно указать ФИО владельца, кличку и возраст питомца и ваш контактный номер телефона. Без этих данных фотографии не принимаются. Помимо фотографии питомца, которая непосредственно участвует в конкурсе, отправьте кадр, где вы вместе с котенком. Это нужно для подтверждения, что вы являетесь его владельцем.

Фото: Pixabay

ШАГ 2. Голосование

18 августа мы выложим все фотографии питомцев на сайт izh.kp.ru (18+) проведем голосование.

Пользователи могут голосовать раз в 24 часа. Голосовать могут только авторизованные пользователи.

ШАГ 3. Выбираем победителя

Мы определим трех победителей, и все они получат призы от компании «Кормомаркет». Главный подарок — 7 кг корма Husse и игрушка с пищалкой. Котенок, занявший второе место, получит игрушку-рыбку с пищалкой и 10 пакетиков корма Husse для котят весом по 450 г.

За третье место котенок получит игрушку-рыбку с пищалкой и пять пакетиков корма Husse для котят весом по 450 г.

Котенок, который победит в номинации «Выбор партнера», получит пять пакетиков корма Husse для котят весом по 450 г

30 августа мы расскажем, кто выиграл призы на нашем сайте izh.kp.ru или в группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда - Ижевск».

Вам нужно будет приехать за подарком в «Кормомаркет» по адресу: ул Максима Горького, 164. Если ваш котенок не выиграл главный приз, все равно приезжайте в «Кормомаркет»: каждого участника ждет комплимент от партнера.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ

1. Сроки проведения конкурса: 29 июля — 30 августа.

2. Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 90-20-20.

Партнер конкурса — сеть зоомагазинов «Кормомаркет».

Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов и оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

Организатор оставляет за собой право менять условия акции без предупреждения.

3. Принять участие в конкурсе могут хозяева котят в возрасте до года. Заявку на участие подает владелец животного. От одного хозяина принимается одна фотография. Если в доме больше одного котенка, принимается по одному снимку на каждого.

4. Для участия в конкурсе нужно отправить фотографию в формате jpg, jpeg или png на электронный адрес kp@mgcentr.ru или в личные сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомольская правда - Ижевск».

Редакция «Комсомольской правды — Ижевск» принимает фотографии до 16 августа 2021.

Старт голосования 18 августа, конец голосования 28 августа. До 30 августа редакция определит победителей в зависимости от количества набранных голосов. Еще одного победителя выберет партнер. Партнер проекта подарит победителям призы.

Накрутка голосов запрещена. Участник, уличенный в накрутке, будет дисквалифицирован.

5. В письме необходимо указать ФИО владельца, кличку котенка, возраст питомца и контактный номер телефона.

6. Присылая фотографию в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ «Комсомольская правда»-Ижевск», портала IZHLIFE (18+), а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск» и партнерами конкурса.

7. Фотография, участвующая в настоящем конкурсе, не должна содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство. Фотография, несоответствующая данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Ответственность за содержание фотографии несет участник, отправивший его. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

8. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на фото, участвующее в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение прав третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на фото. Отправляя фотографию питомца, участник подтверждает, что это его питомец. Организаторы имеют право запросить доказательства, например, совместную фотографию владельца и котенка.

В случае, если победитель не из Ижевска, пересылка подарка будет организована за счет получателя.

9. После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону (3412) 90-20-20.

При получении приза представителю котенка обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент призов не выплачивается.

Узнать больше о сети магазинов «Кормомаркет» можно:

— На сайте компании kormomarket.com

— В группе «ВКонтакте» vk.com/kormomarket

— В Instagram instagram.com/kormomarket18

Партнер конкурса – сеть зоомагазинов «Кормомаркет»

Возрастное ограничение: 0+

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Партнер конкурса

ООО «Кормомаркет Трейд», 426072, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 40 лет Победы, дом 110а ИНН 1831183700