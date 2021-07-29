Ижевчане о пожарах в Турции: «На улицах смог, а с неба сыпется пепел»

Фото: Егор Печерских

28 июля в Турции разгорелся пожар – во власти огня оказалась Анталья. В соцсетях и федеральных изданиях появились пугающие снимки – багровое небо и темный дым над туристической зоной. Огонь уничтожил около 650 гектаров леса и быстро подобрался к населенным пунктам. Недалеко от эпицентра событий оказались и ижевчане. Подробности расскажет «Комсомолка».

ЛЕТЕТЬ МОЖНО

Турция – одно из самых любимых направлений отдыха у россиян. Вот и ижевчане отправились туда на отдых, стоило только открыться границам.

«Турция занимает первое место по популярности среди заграничных туров», - пояснила официальный представитель туроператора SUNMAR Лилия Арсланова. – «Конечно, о ситуации мы знаем. Представители отелей на наши запросы о ситуации реагируют оперативно и уверяют что нет повода для волнения. Кроме того, общаемся мы и с нашими туристами - они говорят, что немного веет запах гари, дымит, но все поливают, в тоже время некоторые даже и не знали, что происходит», - говорит она.

По словам Лилии Арслановой, на продажи путевок случившееся никак не повлияло.

«Задавались вопросом те, кто в ближайшее время вылетает, просили прояснить ситуацию, что случилось и можно ли лететь. Но все хорошо, пожар локализован, лететь можно. Пожар локализован, но опасность возгораний существует. Планирование поездки в Турцию лучше рассмотреть районы Эгейского побережья, так как запах гари ощущается, но не сильно», - говорит она

СЕЙЧАС СВЕТИТ СОЛНЦЕ

О том, что ситуация начинает стабилизироваться, говорит и ижевчанка Оксана Чучкалова, которая отдыхает сейчас в Сиде (город находится примерно в 4 километрах от эпицентра пожара - Манагавта). По ее словам, некоторые СМИ слишком раздувают происходящее – там, где она отдыхает, все вполне спокойно.

«Пожары тушат, в отелях все спокойно, никого не эвакуируют. На улицах смог, утром еще был запах и в номерах, и в отеле, но к вечеру исчез. В целом все тихо. Потихоньку уже рассеивается дым, люди купаются в море и в бассейнах. Дышать не тяжело, все в порядке. Словом, на наш отдых случившееся никак не повлияло», - говорит Оксана.

Густой смог в г. Сиде Фото: Оксана Чучкалова

ПЕПЕЛ СЫПЕТСЯ

Также улучшение ситуации отмечает ижевчанин Егор Печерских, который отдыхает с семьей в Турции в районе посёлка Чалаклы, около г. Манавгат.

«Есть перебои с электричеством, но в нашем отеле есть автономный генератор. Постоянно летает пожарная авиация. Ночью авиация не работает скорее всего. Пострадавших нет, есть небольшой запах дыма и пепел сыпется. Ущерба нет. Очаги возгорания периодически появляются, их тушат, потом появляются в других местах, но сегодня обстановка лучше. Обстановка на самом курорте спокойная», - отмечает ижевчанин.

Багровое небо в районе поселка Чалаклы Фото: Егор Печерских