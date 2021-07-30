Последние новости Ижевска на 30 июля 2021 года: месячные совята на прогулке и отказ в обслуживании девочки-инвалида в кафе

Рассказываем о главных событиях в Ижевске на утро 30 июля
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, любимый город! Поздравляем вас с наступившей пятницей. А пока вы не ушли на работу, читайте последние новости Ижевска на 30 июля 2021 года одной строкой:
- На перекрестке Воровского – Промышленная в Ижевске появится сквер
- Видео: полицейская погоня за пьяным водителем в Удмуртии
- Очередной торговый ларек снесли в Ижевске
- В Ижевске с вечера 30 июля закроют движение на перекрестке улиц Металлистов и 50 лет ВЛКСМ
- В ДТП на окраине Ижевска погиб таксист
- В Удмуртии открыли 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов
- Ижевчанин схватил укравшего у 10-летнего ребенка мобильный телефон грабителя
- Подкаст: как сохранить пчелиные семьи в Удмуртии?
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
«Пожары тушат»
Фото: Егор Печерских
28 июля в турецком городе Анталья разгорелся пожар. Недалеко от эпицентра событий оказались и ижевчане. «Комсомолка» узнала, действительно ли все так страшно, и можно ли лететь сейчас на зарубежный курорт.
Подробности убийства женщины на автомойке
Мужчина сразу же признался в преступлении
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Почти год прошел, как в поле около завода пластмасс обнаружили тело зверски убитой женщины. Погибшей оказалась любящая мать двоих детей. Кто и почему ее убил, «Комсомолке» рассказал следователь по особо важным делам Алексей Родионов.
Девочку-инвалида отказались обслуживать в кафе
Фото: pexels.com
В социальных сетях распространилась информация о том, что девочку-инвалида на коляске отказались обслуживать в местном кафе. Прокуратура запустила проверку, и в правительстве республики пообещали разобраться.
Месячные совята вышли на прогулку
Видео с совятами из Ижевского зоопарка можно посмотреть по ссылке
Фото: Амир Закиров
Около месяца назад в зоопарке столицы Удмуртии появились на свет птенцы полярной совы. В пресс-службе организации заявили, что они вышли прогуляться по вольеру. К чему слова, просто посмотрите видео.