Последние новости Ижевска на 30 июля 2021 года: месячные совята на прогулке и отказ в обслуживании девочки-инвалида в кафе

Рассказываем о главных событиях в Ижевске на утро 30 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Поздравляем вас с наступившей пятницей. А пока вы не ушли на работу, читайте последние новости Ижевска на 30 июля 2021 года одной строкой:

- На перекрестке Воровского – Промышленная в Ижевске появится сквер

- Видео: полицейская погоня за пьяным водителем в Удмуртии

- Очередной торговый ларек снесли в Ижевске

- В Ижевске с вечера 30 июля закроют движение на перекрестке улиц Металлистов и 50 лет ВЛКСМ

- В ДТП на окраине Ижевска погиб таксист

- В Удмуртии открыли 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов

- Ижевчанин схватил укравшего у 10-летнего ребенка мобильный телефон грабителя

- Подкаст: как сохранить пчелиные семьи в Удмуртии?

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«Пожары тушат»

Фото: Егор Печерских

28 июля в турецком городе Анталья разгорелся пожар. Недалеко от эпицентра событий оказались и ижевчане. «Комсомолка» узнала, действительно ли все так страшно, и можно ли лететь сейчас на зарубежный курорт.

Подробности убийства женщины на автомойке

Мужчина сразу же признался в преступлении Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Почти год прошел, как в поле около завода пластмасс обнаружили тело зверски убитой женщины. Погибшей оказалась любящая мать двоих детей. Кто и почему ее убил, «Комсомолке» рассказал следователь по особо важным делам Алексей Родионов.

Девочку-инвалида отказались обслуживать в кафе

Фото: pexels.com

В социальных сетях распространилась информация о том, что девочку-инвалида на коляске отказались обслуживать в местном кафе. Прокуратура запустила проверку, и в правительстве республики пообещали разобраться.

Месячные совята вышли на прогулку

Видео с совятами из Ижевского зоопарка можно посмотреть по ссылке Фото: Амир Закиров

Около месяца назад в зоопарке столицы Удмуртии появились на свет птенцы полярной совы. В пресс-службе организации заявили, что они вышли прогуляться по вольеру. К чему слова, просто посмотрите видео.