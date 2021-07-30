Клумбы и скульптуры из автомобильных покрышек, украшающие дворы, достались нам по наследству из 90-х Фото: Архив «КП» в Ижевске

Клумбы и скульптуры из автомобильных покрышек, украшающие дворы, достались нам по наследству из 90-х. Тогда никто не знал, какую опасность несут резиновые мишки и лебеди, стоящие во дворах, и местные художники «лепили» их по всей стране. Но с 1 июня 2021 года за использование покрышек на детских площадках и во дворах начнут штрафовать – сумма составит до 250 тысяч рублей. С какой целью ввели новый закон и что нужно сделать, чтобы избежать штрафа, расскажет «Комсомолка».

Почему покрышки опасны?

Автомобильные шины выделяют целый ряд вредных веществ. Об этом во время прямого эфира радио «Комсомольская правда»–Ижевск» (107.6 FM, 12+) сообщил председатель Объединений советов домов Удмуртии Аленсандр Евсеев.

В Удмуртии пока не выписано ни одного штрафа за дворовые скульптуры и клумбы Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Автомобильные покрышки, которыми наполнены наши дворы, при разложении отправляют в атмосферу и грунтовые воды канцерогены, мутагены, фенолы и нитрозамины. Последние вызывают онкологические заболевания и представляют опасность для здоровья людей».

Кроме того, отработанные автомобильные шины, согласно законодательству, относятся к отходам 3-4 класса опасности. Использовать их в качестве украшения придомового пространства не стоит.

Какие будут штрафы?

Управляющие компании домов, на территории которых вкопаны шины или стоят скульптуры из покрышек, будут оштрафованы. Согласно Кодексу об административных правонарушениях России, за наличие такого декора предусмотрен штраф в размере:

– 1-2 тыс рублей для частных лиц;

– 10-30 тыс рублей для должностных лиц;

– 100-250 тыс руб для юридических лиц.

В Удмуртии пока не выписано ни одного штрафа за дворовые скульптуры и клумбы, однако штрафуются навалы автошин в оврагах и незаконные стихийные свалки. Александр Евсеев отметил, что управляющие компании должны самостоятельно утилизировать все покрышки.

Кстати! В ряде регионов уже наказывают за оставленные во дворах покрышки. Например, мэрия Красноярска активно штрафует горожан за появление новых скульптур из шин, а в Иванове оштрафованы семь управляющих компаний (покрышки были обнаружены в 13 дворах).

Как утилизируют шины?

В нашей республике есть несколько организаций, которые принимают отработанные шины. Именно туда «управляйки» и должны сдавать покрышки:

– «Удмуртвторресурс», ул. К. Маркса 130/1;

– «Ижевский шинный завод», Завьяловский район, п. Березка 4;

– «Экология», Ленина 23, оф. 408/409;

– «Завод по переработке РТИ», Новоажимова 13.

«Конечно, это не бесплатно. За вывоз ядовитого хлама на полигоны ЖЭКи будут платить деньгами жильцов. Но лучше один раз заплатить и очистить двор, чем постоянно оплачивать штрафы. Если жильцы хотят украсить свое придомовое пространство, то они могут установить скульптуры из других, неопасных материалов», – добавил Александр Евсеев.

Управляющие компании должны самостоятельно утилизировать все покрышки Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Покрышка отдавила мне ногу»

В детстве наш журналист Анастасия Михайлова жила в Ижевске на Первомайской. Во дворе ее дома кто-то установил покрышки в качестве клумб на месте подземных коммуникаций. Когда сетевая организация начала менять трубы, то покрышки сложили в стороне.

«Мы пытались с ними поиграть, но во время игры покрышка отдавила мне ногу. Из-за полученной травмы весь третий класс у меня прошел на домашнем обучении. Я считаю, что покрышки опасны для детей. Недавно я посетила свой старый двор, а покрышки оттуда никуда не делись. Это безобразие давно пора убрать».

В соцсетях «Комсомолка» задала вопрос жителям республики, нужно ли оставлять скульптуры из покрышек во дворах. Мнения разделились следующим образом:

– 43% согласились с желанием властей очистить дворы от опасных инсталляций;

– 37% по-прежнему выражают симпатию уличному искусству и готовы мириться с ядовитыми веществами, которые выделяют покрышки;

– 20% остались равнодушны к проблеме.

Опрос проводился 7 июля в группе «ВКонтакте» IZHLIFE, проголосовали 669 человек.

И все же большинство осознает вред, наносимый экологии отработанными шинами и готовы поддержать инициативу властей очистить дворы.

«Старые покрышки можно бесплатно оставить в некоторых автосервисах, которые занимаются шиномонтажом. Но нужно убедиться, что ваши шины потом сдадут в утилизацию, а не отправят плыть по реке», – дала совет автолюбителям Анна Киселева.