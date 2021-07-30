Молодой микрорайон с интересной историей: чем уникален район Холмы в Ижевске

Фото: Константин Ившин

Холмы – один из тех районов Ижевска, которые сейчас застраиваются особенно активно. Мы узнали, чем ижевчан привлекает улица Холмогорова и почему сюда охотно переезжают молодые семьи с детьми. И, конечно, собрали интересные факты об истории этого района.

Мельница, хмель и бобровый мех

Холмы – неофициальное название района на северной окраине Ижевска, ограниченного улицами 10 лет Октября и Удмуртской, а также речкой Подборенкой. Капитальное строительство здесь началось в 1980-х и 90-х годах, так что Холмы – один из самых молодых районов Ижевска. Однако и у него есть собственная история.

На этой старинной карте видна речка Подборенка, впадающая в Ижевский пруд с севера, а справа от нее – территория современного района Холмы Фото: Архив «КП» в Ижевске

До того, как на реке Иж основали железоделательный завод, на берегах Подборенки была небольшая деревня Ягул, что на удмуртском означает «под бором», то есть «под сосновым лесом». В Ягуле жили охотники, занимавшиеся выращиванием хмеля и добычей бобровых шкурок.

Кстати, деревня располагалась на землях, принадлежащих Алексею Ивановичу Тевкелеву, татарскому князю. Он был дипломатом, соратником Петра I и вошел в историю в том числе как основатель Челябинска.

Больше 200 лет назад в этих краях жили охотники на бобров, а крестьяне выращивали хмель. Фото: Эдуард Карипов

В 1760 году по соседству с Ягулом выстроили плотину – сердце будущего города Ижевска. Через пятьдесят лет заводской поселок почти вплотную приблизился к деревне, и ее жители по совету местного шамана перебрались на новое место – в район современного Автозавода. Примерно в это же время речку Подборенку в месте ее пересечения с будущей улицей Кирова огородили плотиной, и главный механик ижевского оружейного завода Фридрих Поппе поставил здесь мукомольную мельницу.

Чьи имена носят улицы в районе Холмов?

Степан Холмогоров – ижевский большевик, участник революции и Гражданской войны. Погиб во время Ижевско-Воткинского восстания. Улица Холмогорова была названа его именем в 1927 году.

Федор Фалалеев – уроженец деревни Полянское Вятской губернии (сейчас Можгинский район), маршал авиации. Во время Великой Отечественной войны был начальником штаба Военно-Воздушных Сил, затем первым заместителем командующего ВВС Красной Армии.

Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти – участники движения за права рабочих в США, несправедливо обвиненные в убийстве и казненные в 1927 году в штате Массачусетс.

Николай Щорс – большевик, начальник дивизии Красной армии, участник Гражданской войны.

Молодо-зелено: кто и почему выбирает для жизни район Холмы?

Район Холмогорова – место уникальное. С одной стороны, это окраина города, граничащая с лесом, который тянется до самого Биатлона. С другой стороны, никто не воспринимает Холмы как спальный район, ведь от него буквально за десять-пятнадцать минут можно добраться до центра города по улице Пушкинской.

Фото: Эдуард Карипов

Здесь кипит жизнь: строятся новые современные дома, появляются новые объекты инфраструктуры, за счет чего сюда перебирается все больше молодых семей с детьми. Ксения Карипова с мужем и маленьким сыном переехала на улицу Холмогорова совсем недавно, но признается, что уже успела влюбиться в этот район.

По соседству с домом Ксении сейчас строится новый жилой комплекс – парк-квартал «Атмосфера», откуда даже зимой будут открываться невероятные виды на хвойный лес. Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

«Раньше я и не знала, как это здорово – жить рядом с лесом! – делится эмоциями Ксения Карипова. – Наш дом стоит с краю, и отсюда открывается потрясающий вид. В конце мая мы каждый вечер засыпали под соловьиное пение, а сейчас слушаем стрекот кузнечиков и цикад, хотя живем на 14 этаже. Пока нам не поставили забор, во двор заходили зайцы и лисы.

Вид из окна Ксении Кариповой. Фото: Эдуард Карипов

В лесу можно гулять по Тропам здоровья, зимой ходить на лыжах, кататься на тюбингах. Вообще здесь много тихих зеленых уголков, где очень приятно прогуливаться с ребенком после работы или в выходной, много родников, а совсем рядом – небольшое озеро, которое образовывает русло Подборенки».

В районе Холмов есть множество отличных мест для прогулок. Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

По словам Ксении, им с мужем очень нравится, что в районе улицы Холмогорова и по соседству с ней есть хорошие школы и детские сады, магазины и аптеки.

«Сыну только что исполнилось пять лет, и мы уже думаем, в какую из школ по соседству его отдать. На нашей стороне – школа №87, за дорогой расположены гимназия №83 и лицей №86. И, насколько я знаю, в районе скоро откроется частная школа. Выбор огромный! Радует также, что прямо рядом с нашим домом работают две частные клиники, куда всегда можно забежать с утра или после работы. Неподалеку открылся детский бассейн, рядом торговый центр «Сити», чуть дальше – «Талисман» и несколько семейных кафе и ресторанов», – говорит наша героиня.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

И, конечно, Ксении нравится, что в районе Холмогорова живет много молодых семей с детьми и тех, кто перебрался в этот район по собственному решению, а не потому, что им здесь когда-то выделили квартиру. Не удивительно, что местные жители очень любят Холмы, стараются ухаживать за своими дворами, высаживают цветы и деревья.

В районе Холмов – своя «Атмосфера»

Присоединиться к сообществу жителей района Холмы можно будет совсем скоро: по соседству с домом Ксении Кариповой сейчас строится новый жилой комплекс. Это парк-квартал «Атмосфера» от ижевской компании «Талан» – застройщика с многолетним опытом работы в десяти городах России.

Лаконичная европейская архитектура и использование натуральных, природных цветов в отделке позволяют гармонично вписать дома парк-квартала «Атмосфера» в ландшафт

«Атмосфера» – это квартал из трех домов, который строится в северной части микрорайона, на участке, ограниченном лесом и рекой, в стороне от шума и пыли городских магистралей

Особенность парк-квартала – объединяющий три дома общий двор площадью в один гектар, самый большой в районе. Авторы проекта разработали 15 различных сценариев того, как в этом дворе можно проводить время, причем эти сценарии подходят для восьми разных аудиторий, включающих и самых маленьких жителей дома, и пенсионеров. Двор будет огорожен забором и оборудован камерами видеонаблюдения. Здесь предусмотрены эко-зоны для спокойного отдыха, прогулочная аллея, комплекс для занятий фитнесом, зона с живой елью для совместного празднования Нового года, развлечения для детей всех возрастов.

В самом большом дворе района будут установлены в том числе яркие домики-кормушки для птиц, уже ставшие символом будущего парк-квартала «Атмосфера»

В самом большом дворе района будут установлены в том числе яркие домики-кормушки для птиц, уже ставшие символом будущего парк-квартала «Атмосфера»

В самом большом дворе района будут установлены в том числе яркие домики-кормушки для птиц, уже ставшие символом будущего парк-квартала «Атмосфера»

Первый дом парк-квартала уже в продаже; в нем спроектированы 314 квартир с 20 вариантами планировочных решений. Рядом с домом девелопер предусмотрел гаражные боксы для владельцев авто.

Но главная деталь проекта – квартиры с открытыми курортными террасами, откуда открывается идеальный вид на город и лес. Площадь террас позволяет устроить тут зону отдыха для романтических или семейных вечеров, посадить любимые цветы, оборудовать обсерваторию под открытым небом.

Площадь террас в парк-квартале «Атмосфера» позволяет соорудить здесь отличное место для уединенного отдыха на открытом воздухе

Компания «Талан» предлагает различные варианты приобретения квартир в парк-квартале «Атмосфера». Получить консультацию и узнать больше о проекте вы можете на сайте компании «Талан».

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