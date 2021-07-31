Итоги недели в Ижевске: новый ресторан фаст-фуда, олимпийские медали спортсменов из Удмуртии и отказ в обслуживании инвалида

В ижевском кафе отказались обслуживать девочку-инвалида - рассказываем главные новости этой недели. Фото: pexels.com
Еще одна летняя неделя подходит к концу, а, значит, пора вспомнить главные события одной строкой:
- Ритуальное убийство и «стрелка» лучших друзей: какие дела расследуют следователи в Ижевске
- На Центральной площади Ижевска разделили потоки вакцинируемых
- Денис Логинов уходит с поста замглавы администрации Ижевска
- Насильника из Ижевска с Гомером Симпсоном на футболке нашли в Казани
- Женщина погибла после аварии с лосем под Ижевском
- Есть вопрос: для чего обложили кирпичом деревья возле нового микрорайона Ижевска?
- Фото: летучая мышь на окне у жителя Ижевска
- Экс-главу Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба не отпустили на домашний арест
- 15 цистерн с нефтью украли четверо жителей Удмуртии во время ремонта скважин
- Жительница Ижевска страдает психическим расстройством после гибели выпавшей из окна 7-летней дочки
- Загрузил в машину и накинул на шею трос: подробности жестокого убийства на автомойке в Ижевске
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Еще один «Макдоналдс»
Ресторан появится примерно через два месяца
Фото: Ульяна Колмогорова
В Ижевске скоро должен появиться еще один ресторан McDonald’s («Макдоналдс») через примерно два месяца. Где его откроют, рассказываем по ссылке.
Отказались обслуживать девочку-инвалида
В этой ситуации будут разбираться Фото: pexels.com
В социальных сетях прошла информация о том, что местное кафе отказало в обслуживании девочки-инвалида на коляске. В прокуратуре запустили проверку, а в правительстве республики пообещали разобраться.
Турция в пожарах
Фото: Егор Печерских
28 июля в турецком городе Анталья разгорелся пожар. Недалеко от эпицентра событий оказались и ижевчане. «Комсомолка» узнала, действительно ли все так страшно, и можно ли лететь сейчас на зарубежный курорт.
Влюбился из-за сериала
Ария и Моретти. Фото предоставлены героиней
Что общего между 28-летней ижевчанкой и героиней популярного ТВ-сериала «Игра престолов»? Имя! Девушка рассказала историю о том, как она переехала в Испанию, встретила там ярого фаната этого шоу и вышла за него замуж.
Болеем за наших!
Российская сборная по спортивной гимнастике (не полностью), Давид Белявский - второй слева. Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/
Эта неделя оказалась удачной для спортсменов из Удмуртии на Олимпиаде в Токио. Ижевчанка Юлия Каримова завоевала две «бронзы», гимнаст Давид Белявский в составе сборной взял «золото». Отличился и велосипедист Антон Синцов – в соревнованиях по маунтинбайку он приехал 11-м. А Альберт Батыргазиев прошел в четвертьфинала по боксу.