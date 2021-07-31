33 новых автобуса на дорогах и ревакцинация: какие изменения августа-2021 коснутся жителей Ижевска

Какие изменения августа-2021 коснутся ижевчан? Фото: Амир Закиров

Уже завтра наступит август, поэтому «Комсомолка» узнала, что ждет жителей Ижевска в последнем месяце лета.

Достроят бассейн спустя восемь лет

50-метровый бассейн на ул. Советской в Ижевске начали строить еще в 2013 году. Но из-за проблем с финансированием работы прекращались. В 2020-м строительство вновь возобновилось, а в конце июня председатель правительства Удмуртии рассказал, что работы завершены на 90%, и здание сдадут уже в августе. Кстати, на этой неделе оттуда убрали забор.

Территорию около бассейна благоустроят. Фото: /vk.com/semenov_yaroslav78

Спортсмены будут отдавать меньше налогов

С 1 августа в силу вступает закон, который позволит гражданам и их детям вернуть 13% от расходов на спортивные занятия. Вычет будет применяться к доходам, полученными налогоплательщиками, с 1 января 2022 года. Чтобы получить деньги, нужно будет предоставить документы, которые подтверждают фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: копия договора и кассовый чек.

Поставят вторую прививку

На пресс-конференции заместитель председателя правительства Эльвира Пинчук сообщила, что поставить прививку повторно (ревакцинироваться) получится не раньше августа. По ее словам, протокол ревакцинации разрабатывается на федеральном уровне, его собираются принять до конца июля, после чего отправят методические рекомендации в российские субъекты.

Точная дата старта ревакцинации жителей Удмуртии пока не известна Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пенсии увеличатся

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 августа работавшие в 2020 году пенсионеры получат страховую пенсию в повышенном размере. При этом обращаться в отделения не нужно: перерасчет произведется автоматически. Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы. Размер надбавки зависит от зарплаты и будет индивидуальным.

Новые автобусы вместо старых

21 июля АО «ИПОПАТ» вручили 33 новых автобуса из 100. Однако, как отметил генеральный директор компании Руслан Гиниятов, на дороги Ижевска транспорт выйдет только в августе. Сейчас автобусы проходят подготовку.

33 автобуса из 100 уже прибыли в Ижевск Фото: Амир Закиров

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа вступает в силу закон, который отменит правило обязательного техосмотра автомобиля для получения полиса. Но ТО все равно придется проходить, потому что без диагностической карты с 1 марта 2022 года будут штрафовать на две тысячи рублей.

Семьи получат выплаты раньше

Президент России Владимир Путин предложил начать выплаты единовременных пособий семьям со школьниками со 2 августа. Ранее кампанию планировалось начать с 16-го числа. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Выплаты в 10 000 рублей получат на две недели раньше Фото: Алена Селезнева

Рекламы на улице станет меньше

С 25 августа на уличных звуковых устройствах, которые монтируют в крыши и стены зданий, нельзя будет воспроизводить рекламу. Такой закон приняли в Госдуме. Как сообщают на сайте законодательного органа, это сделано для того, чтобы уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.

Проведут «Улетай»

Рок-фестиваль «Улетай» решили перенести еще в июне из-за распространения коронавируса. Новую дату назначили на конец августа.