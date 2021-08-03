Последние новости Ижевска на 3 августа 2021 года: пожар в одной из школ Ижевска и фиктивная прописка иностранцев в квартире

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 3 августа. Пока вы собирались по своим делам, «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска:
В Ижевск доставили частицу мощей Серафима Саровского
Более 85 % ковид-коек в Ижевске заняты пациентами
6-летнюю девочку сбили в Ижевске
В одном из частных домов Ижевска зарезали мать и дочь
Сборная Удмуртии завоевала серебро на Спартакиаде по велоспорту-маунтинбайку
Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский уступил олимпийскую бронзу японцу
Видео: пожар в Социально-экономическом лицее № 45 в Ижевске
Маленький мальчик чуть не утонул в пруду в Удмуртии
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Жительница Ижевска фиктивно прописала у себя в квартире 50 иностранцев
В квартире прописано более 50 иностранцев
43-летняя жительница столицы Удмуртии задержана по подозрению в фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире. За это ей грозит до 3-х лет лишения свободы. Подробности
Девушка из Удмуртии три года расплачивается за долги двойника
Фото: предоставлено героиней
Уже три года девушка ведет переписку с судьями и приставами. У нее арестовали машину и списывают деньги за долги, хотя она исправно платит по всем счетам. Виной всему — недобросовестная тезка. Подробности
Тренер олимпийской призерки из Ижевска Юлии Каримовой: «Очень горжусь ее успехами»
Фото: Сергей Грачев
31 июля в олимпийском финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений спортсменка из Ижевска Юлия Каримова завоевала бронзовую медаль, которая стала для нее второй на Олимпиаде в Токио. «Комсомолка» взяла комментарий у тренера Юлии Владимира Лукина. Подробности