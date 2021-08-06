Какие остановки появятся в Ижевске и отремонтируют ли подземный переход около УдГУ?

Фото: Лада Иванова

«Комсомольская правда» продолжает проект «Открытая власть» совместно с Общественной палатой Ижевска. На этот раз гостем радио «КП» стал глава города Олег Бекмеметьев. Он ответил на вопросы жителей.

КУДА ДЕЛИ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ СКВЕРА ОКОЛО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ?

Фото: Сергей Грачев

«Мы в несколько этапов ремонтируем, благоустраиваем территорию перед дворцом по нацпроекту «Жильё и городская среда». В этом году ещё не финальная стадия, мы будем продолжать работы и в следующем году. Что касается этих скульптур, речь пока идет о том, что в зону благоустройства в текущем году попала всего одна скульптура и работники самого Дворца детского, юношеского творчества её взяли себе на сохранение. Такие же действия будут проведены по отношению к остальным скульптурам, и все они останутся невредимыми. Мы будем принимать решение, как их разместить уже на отремонтированной территории, то есть когда мы завершим все этапы», - обьяснил глава города.

КАК ПРОХОДИТ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВОДУ НАЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ НАЧИСЛЕНИЙ?

«На сегодняшний день мы точно понимаем, что пока идёт с небольшим опережением голосованию в пользу того, что нужно перейти на оплату по факту, но подчеркну, что результаты будут известны к концу этой недели», - пояснил глава города.

Он добавил, что сейчас рассматривается два варианта.

«Первый – оплата это по факту. По факту наиболее удобен, потому что это «сколько потребил, за столько и заплатил», и платишь за потребление именно текущего периода. Есть правда недостаток: в зимний период сумма платежа будет конечно же больше, чем люди сейчас привыкли, когда они оплачивают равномерно. У равномерного платежа есть тоже положительные стороны. Это хорошо прогнозируется, но невозможно рядовому человеку без специальных познаний и подготовки спрогнозировать, а сколько при корректировке он вынужден будет доплатить или ему вернется денежных средств, и чаще всего это бывает именно переплата, потому что равномерность платежей, она имеет такой изъян – их делают 1/12 от предыдущего периода, какая была прошлая зима в прошлом году. Соответственно все эти плюсы и минусы люди должны взвесить», - отметил Олег Бекмеметьев.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВОЗЛЕ УДГУ?

Фото: Лада Иванова

Сейчас там разрушены лестницы, отсутствует освещение, обшарпаны стены, в подвале после дождей скапливается вода.

«Что касается аварийного ремонта ступеней, на него уже вышли подрядчики. <…> А то, что касается реконструкции самих подземных переходов, в этом году мы делаем проектно-сметную документацию на часть подземных переходов наиболее востребованных, известный переход на перекрестке Кирова-Горького, это упомянутый переход возле УдГУ и переход на Воткинском шоссе. Вот по ним проектно-сметная документация будет разработана, на следующий год мы должны приступить к реконструкции самих этих объектов»

КАКИЕ ОСТАНОВКИ УСТАНОВЯТ В ИЖЕВСКЕ ДО ОСЕНИ?

«Топ-пять остановок по популярности обращений – это ТВЦ «Метеор» по улице Молодежная в стороны улицы Ленина, улица Школьная по улице Фруктовая, Ударная по улице Воткинское шоссе в сторону 9 января и Рембыттехника по улице Ленина по направлению в Центр, а также Рембыттехника по улице Ленина по направлению из Центра. <…> Они будут установлены до наступления сезона осенних дождей. Сейчас ведется благоустройство этих площадок под установку павильонов. Кроме того, у нас на этот год дополнительно по инициативе депутатов городской думы выделено 37,5 млн рублей. В рамках этих денежных средств сейчас идут торговые процедуры, и по предварительному плану мы отремонтируем на эти деньги еще 38 павильонов с подготовкой площадок и 21 трамвайную посадочную площадку отремонтируем»

КАК ПЛАНИРУЕТЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ С ЛЕСТНИЦЕЙ У НОВОЙ ШКОЛЫ ПО УЛИЦЕ ИЛЬФАТА ЗАКИРОВА?

В Ижевске лестницу у нового учебного корпуса общеобразовательной школы №74 заливают дожди.

«На сегодняшний день корректировка проекта в отношении водоотведения уже выполнена, и до начала учебного года мы планируем устранить этот недостаток».

Есть ли или планируются поощрения для ижевчан, которые заботятся о городе, например, разделяют мусор?

«Насколько мне известно, рекопираторы уже за деньги покупают у таких людей вторсырье. У нас 1 марта этого года открылся первый экодом в республике, в Ижевске. Они тогда на тот момент ещё покупали всего 7 позиций отходов, сейчас уже 17, из них 16 – за плату, то есть это ли не лучшая мотивация, чтобы принести, продать, ещё и денежку за это заработать? Мне кажется, так»

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ С ДОМОМ КУПЦА К. И. ОХИЗИНА?

Фото: Лада Иванова

В этом здании планируется провести капитальный ремонт до конца 2021 года. Жители Ижевска интересуются, какие работы относительно этого здания происходят сейчас.

«В данном случае глагол «реставрируют» подходит больше всего, потому что дом чиновника Охизина 1914 года является объектом культурного наследия. В нем располагается детская школа искусств №2 имени Петра Ильича Чайковского, и находится эта школа на праве оперативного управления. Работы пока ведутся подготовительные. Мы получили федеральные средства для того, чтобы провести реконструкцию и реставрацию этого здания. Здание после реставрации останется за школой, ничего не поменяется кроме того, что будут проведены необходимые работы ремонтные и помимо ремонта и внутренних помещений в том числе появится ещё один дополнительный концертный зал. Помимо ДШИ №2 такую же работу мы ведем по ДШИ №1. Там работы будут вестись по ремонту также помещений и кровли. В целом на два этих объекта выделено в сумме 70 миллионов рублей, и работы начнутся в текущем году. Сейчас, повторяюсь, это подготовительные работы – то, что люди видят, что происходит на ДШИ №2», - пояснил глава города.

ГДЕ И КАКИЕ УЧАСТКИ ДОРОГ ПЛАНИРУЮТ РЕМОНТИРОВАТЬ?

«В этом году два наиболее сложных участка: от 10 лет октября до Администрации, там до улицы Майской будет сделано и перекресток Карла Маркса и Бородина. И на Ленина уже начинают появляться колеи. В этом году делаем Ворошилова, которая два с лишним года ждала своей очереди. На данный момент уже закончены работы на объектах Ленина-Красная, выполняется ремонт проезжей части, параллельно тротуары на улицах, я назвал, Ворошилова, Революционная, Восточная, Совхозная, переулок Спартаковский. На этой неделе планируем приступить к ремонту по улице Максима Горького, и мы ещё должны вернуться на улицу нижнюю после реконструкции там тепловых сетей».

НАСКОЛЬКО УСПЕШНО ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

«Да, действительно сейчас идет массовая проверка всех школ, всех учебных заведений, и до 6 августа мы должны все эти проверки завершить. На текущий момент по состоянию на 3 августа признаны готовыми к началу учебного года 175 дошкольных образовательных учреждений и 54 школы. Всего у нас 181 дошкольное образовательное учреждение и 83 школы».

Что подвергается проверке? В первую очередь это вопросы, связанные с самой организацией учебного процесса, вопросы, связанные с выполнением требования санитарного законодательства, безопасности, организации питания, безопасности с точки зрения пожарной обеспечивающей безопасности и сами здания и прилегающие к ним территории.

«Надо отметить, что в этом году мы дополнительно выделили на наши школы порядка 108 млн рублей. На эти средства выполняются дополнительные работы. Кроме того, устанавливаются дополнительно узлы учета, если это не было раньше установлено или требует обновления и подготовка к отопительному периоду. Мебель приобретается для учебного процесса»

КОГДА ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?

Фото: Сергей Грачев

«В ближайшее время контракт с перевозчиком, который инвестирует в поставку нового подвижного состава, будет подписан. 9 августа мы ожидаем подписание контракта и после этого автобусы будут готовы выходить уже на рейс. Параллельно мы ведем работу с подготовкой троллейбусов, которые уже в количестве 24 единиц поступили к нам в город».