«Комсомолка» проверила под микроскопом грибы с ижевского рынка

В Удмуртии начался сезон «тихой охоты» Фото: Сергей Березин

Сезон «тихой охоты» стартовал, и на ижевских рынках появляется все больше и больше грибников. Приобрести грибы можно на рынках у трамвайного кольца и на улице Молодежной, а также возле остановок «Океан», «4-й микрорайон» и «Электротехника в быту». В среднем, литровое ведро белых, лисичек или груздей обойдется в 100-150 рублей.

«Комсомолка» решила купить грибы-подосиновики и проверить их под микроскопом.

Свой гриб мы купили на одном из рынков у пенсионерки Фото: Архив КП

Сделав срезы, мы рассмотрели гриб под увеличением в 64, 160 и 400 крат. Это позволило нам рассмотреть, из чего он состоит Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Шляпочные грибы бывают трубчатые и пластинчатые – в зависимости от устройства нижней части шляпки. Подосиновик – трубчатый, если приглядеться, снизу можно рассмотреть множество мелких отверстий Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Так выглядят те самые трубочки снизу шляпки, в которых созревают споры, 64-кратное увеличение Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Гриб как бы весь сплетен из нитей – они называются гифами образуют грибницу Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Грибница – огромный живой организм, размеры которого могут достигать нескольких десятков метров, а порой и нескольких километров Фото: Екатерина АРДАШЕВА

КАК ВЫБИРАТЬ ГРИБЫ?

- Не берите грибы, собранные в городе, возле трасс и заводов, а также сельхозугодий, на которых используются ядохимикаты - они хорошо впитывают химические вещества;

- Не берите много – даже если в грибах будут токсины, вероятность отравиться серьезно уменьшится;

- Не берите большие грибы – скорее всего они переросли и стали жесткими. Выбирайте аккуратные с небольшой шляпкой;

- Старайтесь покупать грибы с утра - при температуре свыше +18 градусов они хранятся не более шести часов. Так что к вечеру лежащие на прилавке грибы могут оказаться несъедобными;

- Понюхайте грибы. Если вы почувствуете хлорный иди «медицинский» запах, есть вероятность, что продукт чем-то пропитали для большей сохранности. Насторожить должен также запах плесени и аммиака;

- Риск отравления повышается, если грибы подпортятся. Свежий гриб должен быть плотным и хрустеть при надломе. Разрежьте ножку – если она червивая, не покупайте;

Купленные на стихийном рынке грибы лучше дополнительно проварить несколько минут и обязательно слить воду, а уже потом использовать в готовке. Обычно свежие белые грибы и грузди не нуждаются в такой мере, но повторимся, вы не знаете, где они росли. Подосиновики, подберезовики, маслята и волнушки нужно варить до 10 минут, потом можно обжарить. Лисички, опята и сыроежки варить следует до 15 минут.

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