«Мой парень – это футбол»: ижевчанка стала профессиональной футболисткой и выступает на Чемпионате России

Екатерина дружит с футболомм с 9 лет. Фото предоставлено героиней

Екатерине Фроловой 22 года. В 9 лет она играла в команде с мальчиками, а сейчас – профессиональный игрок в женской футбольной команде «Краснодар». О запоминающейся внешности, об изматывающих тренировках, о книгах, парнях и планах на будущее – спортсменка рассказала в интервью «Комсомолке».

Про детство с мальчишками

Катя росла в детдоме. Вспоминает, что никогда не интересовалась куклами, зато обожала играть в прятки и гонять мячик вместе с мальчишками.

«Если меня теряли, то сразу знали, где найти, – Катюха всегда с парнями на улице бегает. А потом я пришла на тренировку по футболу, которую у нас организовали, и вместо какого-то мальчика вышла играть. Так все и закрутилось», – улыбается девушка.

В 9 лет она записалась в секцию футбола, а потом попала в команду по футболу. В мужскую.

«В ижевской команде «Зенит» я была одной девочкой среди мальчишек. Вот там было реально тяжело. Мальчики все равно быстрее, на поле они не смотрят, что ты девчонка. Но с ними круто играть. Они не уступают тебе, и за счет этого ты растешь. У нас была своя компания, где мне всегда уделяли внимание, я всегда была в центре внимания, потому что – единственная девочка. Пацаны – топ! Внимательные, хорошие, всегда поддержат, подскажут. Никогда не было такого – вот она девчонка, значит она не с нами».

Катя играла в футбольной команде наравне с мальчиками. Фото предоставлено героиней

Выбирала между футболом и хоккеем

В 13 лет Екатерина вошла в женскую команду ижевского «Торпедо».

«Когда пригласили в команду, я поняла, как это круто! Тут одни девчонки, тренировки каждый день. Оказалось, что мне это нравится». В 15 лет она уже играла во Второй лиге, в 16 лет – в Первой. А в 2018 году ее команда вошла в Высшую лигу.

Помимо футбола, Катя увлекалась хоккеем. И в 15 лет, когда она играла за «Торпедо», перед ней встал выбор – совмещать эти две игры не получалось.

Екатерина Фролова. Фото предоставлено героиней

«И в тот момент, когда я представила, что у меня отберут возможность играть в футбол, приняла окончательное решение – я хочу посвятить жизнь этой прекраснейшей игре. Я хочу играть не только для себя, в удовольствие, я хочу получать за это деньги, радовать болельщиков и зрителей, выходя на поле и показывая хороший футбол. Я поняла, что это мое, никому не отдам, буду бороться за это. Что и делаю до сих пор по сегодняшний день».

Расформирование команды

Летом 2018 года Екатерина перешла в московский «Локомотив». И в матче против ФК «Чертаново» забила свой первый гол в Высшей лиге. Весной 2019 года вернулась в ижевское «Торпедо», где провела 21 матч. Но команду расформировали.

«Это печально и ужасно. В Ижевске нет женского футбола, и это очень важная проблема. Обидно, что такие вещи происходят. Но это же футбол – сегодня ты здесь, завтра ты нигде».

Сейчас Катя живет в Краснодаре, у нее подписан долгосрочный контракт с футбольным клубом этого города. Параллельно с футболом она учится на преподавателя физкультуры. Ей нравится узнавать что-то новое, ходить на занятия. Но совмещать тренировки и игры с учебой сложно.

«Я понимаю, что главное для меня – это футбол. А учеба… Я ее не забрасываю, она идет рядом со мной», – говорит ижевчанка.

Футболистка из Ижевска Екатерина Фролова. Фото предоставлено героиней

«Главное – играть!»

Она никогда не хотела бросить футбол. Для нее это самовыражение.

«Только благодаря футболу я чувствую себя настолько счастливой. И понимаю, что мне ничего не приносит удовольствие кроме как играть в футбол. Выходить на это зеленое поле, видеть его, тренироваться. Это просто счастье!»

По ее словам, эта игра учит быстро принимать решения и терпению – чтобы выиграть чемпионат, надо сыграть все матчи, надо собраться и сквозь поражения или победы дойти до конца.

Екатерина – универсальный игрок. Она играет и в защите, и в нападении.

Екатерина – универсальный игрок. Она играет и в защите, и в нападении. Фото предоставлено героиней

«Меня больше тянет к линии атаки, к нападающим. Но сыграть в защите – без проблем. Для меня главное – играть, а где, как, когда – неважно! Да, приходилось сидеть и на скамейке запасных. Обидно становится, когда команда проигрывает. Ты понимаешь, что ничем не можешь помочь, стараешься поддерживать девчонок. Но это тренерское решение, которое я всегда уважаю».

Проигрывать тяжело. Но Катя никогда не показывает своих слез и переживаний. Говорит, что вечно думать о проигрыше и расстраиваться не вариант. Надо сделать выводы и идти дальше.

Про тренировки

Как проходит день у спортсмена, который профессионально занимается футболом? Насыщенно, смеется Екатерина. Только те, кто не связан с футболом, могут говорить, что пинать мячик легко и ругать футболистов за нерасторопность на поле.

«Ничего подобного, это стереотип. Сейчас – во время чемпионата России среди женских команд – рабочий день у нас начинается рано утром и заканчивается под вечер. Сначала теория, потом первая тренировка, вторая, тренажерный зал. Мы разбираем матчи – что сделал правильно, а что можно было сделать по-другому. Каждые три дня у нас выезды, игры. И так начиная с марта, когда начался чемпионат», – говорит ижевчанка. По ее словам, каждый раз, выходя на поле, футболист рискует своей жизнью. Он не знает, вернется он или нет.

«Вспомните случай на чемпионате, когда у футболиста Дании схватило сердце, он потерял сознание, и его буквально откачивали на поле. Это страшно. Но я сама выбрала такой путь. Тренировки – это нелегко, но когда ты это делаешь в удовольствие – это приятно. Ты понимаешь, что каждый день ты на шаг ближе к своей цели, и это круто. День без тренировки – и жизнь уже не та, все серо и уныло. Я без этого уже не смогу», – признается Екатерина. Для нее команда – это семья. И установки тренера она выполняет всегда и без разговоров.

«Конечно, на поле играет не тренер, поэтому все решения принимает игрок. Но у нас всегда есть четкий план, по которому мы действуем. Разбирая матчи, тренеры понимают, в какой-то ситуации ты сделала так, потому что это было лучше для игры. Они уважают и ценят это. Этим мне и нравится тренерский штаб, что они всегда поддерживают и подсказывают».

Про Чемпионат и Криштиану Роналду

На прошедшем чемпионате мира по футболу среди мужских команд болела за Россию и Португалию. Смотрела матчи, анализировала их.

«Я, как профессионал, иногда думала: ну, для чего ты сюда бежишь, когда нужно было туда. Подружки даже одергивают меня, просят не комментировать, говорят, что невозможно смотреть со мной спокойно. Но я уже не могу по-другому», – смеется Катя.

Екатерине нравится Криштиану Роналду и Нголо Канте (играет за «Челси»).

«Нголо – очень скромный парень, который выходит на поле и делает свое дело. А Роналду – целеустремленный, живет здесь и сейчас: добился чего-то и сразу идет дальше. То, как он всего добивается, то, как он к этому идет, – мотивирует. Смотришь и понимаешь: вау, здорово, можно взять и выиграть, и идти дальше. Понимаешь, что границ и рамок вообще нет».

«Я хожу без макияжа»

У Кати очень запоминающая внешность. Говорит, что любит себя такой, какая есть.

Катя обладает запоминающейся внешностью. Фото предоставлено героиней

«У меня все свое, натуральное. Мой цвет волос просто шикарен. И я подчеркиваю все, что нравится. Я хожу без макияжа, чтобы ничего лишнего».

Она признается, что большую часть времени ходит в спортивных костюмах.

«Но когда есть малейшая возможность надеть брюки и рубашку, я пользуюсь этим. Сейчас уже начинаешь понимать, когда, в чем и куда ходить. С платьями и каблуками пока все сложнее. Но я знаю, что в будущем это будет», – улыбается Катя.

Пока Екатерина предпочитает одежду спортивного стиля, но уверяет, что платья - это ее будущее. Фото предоставлено героиней

В свободное от тренировок и матчей время девушка восстанавливает силы: спит и читает книги. Одна из любимых – «Шантарам» (18+). Еще читает про футболистов, любые мотивирующие книги, нравится зарубежная литература.

«Мой парень – это футбол»

Для Кати главное – это поддержка близких, ее друзей.

«Есть подруга, которая сама играет в футбол. С ней мы на одной волне, разговариваем на одном языке, и она понимает меня, как никто другой. Подруги, не связанные с футболом, принимают меня, поддерживают. Я никогда от них не услышу: «Катюх, бросай это все, не для тебя это». Нет, они искренне радуются, смотрят матчи, а по возможности стараются приходить и болеть за меня».

Признается, что пока не думает о семье.

«Мой парень – это футбол. Но бабушкой, я конечно, буду (улыбается). У меня недавно подруга родила дочку, для которой я стану крестной. И это самое важное нефутбольное событие последнего времени. Я радуюсь, но понимаю, что это ответственность, для меня это шаг вперед».

О планах на будущее говорит осторожно.

пока Катя не думает о семье, на первом месте - футбол! Фото предоставлено героиней

«Через 5 лет я буду также со своей любимейшей игрой. Хочу выиграть Кубок России, чемпионат России, возможно перейти в какой-нибудь европейский клуб. Хочу сыграть матч на «Олд Траффорд», домашнем стадионе клуба «Манчестер Юнайтед», – подытоживает Екатерина.