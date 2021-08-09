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Общество9 августа 2021 15:02

«Мой парень – это футбол»: ижевчанка стала профессиональной футболисткой и выступает на Чемпионате России

Екатерина Фролова про макияж, платья, тренировки и Роналду
Ксения Аксенова
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Екатерина дружит с футболомм с 9 лет. Фото предоставлено героиней

Екатерина дружит с футболомм с 9 лет. Фото предоставлено героиней

Екатерине Фроловой 22 года. В 9 лет она играла в команде с мальчиками, а сейчас – профессиональный игрок в женской футбольной команде «Краснодар». О запоминающейся внешности, об изматывающих тренировках, о книгах, парнях и планах на будущее – спортсменка рассказала в интервью «Комсомолке».

Про детство с мальчишками

Катя росла в детдоме. Вспоминает, что никогда не интересовалась куклами, зато обожала играть в прятки и гонять мячик вместе с мальчишками.

«Если меня теряли, то сразу знали, где найти, – Катюха всегда с парнями на улице бегает. А потом я пришла на тренировку по футболу, которую у нас организовали, и вместо какого-то мальчика вышла играть. Так все и закрутилось», – улыбается девушка.

В 9 лет она записалась в секцию футбола, а потом попала в команду по футболу. В мужскую.

«В ижевской команде «Зенит» я была одной девочкой среди мальчишек. Вот там было реально тяжело. Мальчики все равно быстрее, на поле они не смотрят, что ты девчонка. Но с ними круто играть. Они не уступают тебе, и за счет этого ты растешь. У нас была своя компания, где мне всегда уделяли внимание, я всегда была в центре внимания, потому что – единственная девочка. Пацаны – топ! Внимательные, хорошие, всегда поддержат, подскажут. Никогда не было такого – вот она девчонка, значит она не с нами».

Катя играла в футбольной команде наравне с мальчиками. Фото предоставлено героиней

Катя играла в футбольной команде наравне с мальчиками. Фото предоставлено героиней

Выбирала между футболом и хоккеем

В 13 лет Екатерина вошла в женскую команду ижевского «Торпедо».

«Когда пригласили в команду, я поняла, как это круто! Тут одни девчонки, тренировки каждый день. Оказалось, что мне это нравится». В 15 лет она уже играла во Второй лиге, в 16 лет – в Первой. А в 2018 году ее команда вошла в Высшую лигу.

Помимо футбола, Катя увлекалась хоккеем. И в 15 лет, когда она играла за «Торпедо», перед ней встал выбор – совмещать эти две игры не получалось.

Екатерина Фролова. Фото предоставлено героиней

Екатерина Фролова. Фото предоставлено героиней

«И в тот момент, когда я представила, что у меня отберут возможность играть в футбол, приняла окончательное решение – я хочу посвятить жизнь этой прекраснейшей игре. Я хочу играть не только для себя, в удовольствие, я хочу получать за это деньги, радовать болельщиков и зрителей, выходя на поле и показывая хороший футбол. Я поняла, что это мое, никому не отдам, буду бороться за это. Что и делаю до сих пор по сегодняшний день».

Расформирование команды

Летом 2018 года Екатерина перешла в московский «Локомотив». И в матче против ФК «Чертаново» забила свой первый гол в Высшей лиге. Весной 2019 года вернулась в ижевское «Торпедо», где провела 21 матч. Но команду расформировали.

«Это печально и ужасно. В Ижевске нет женского футбола, и это очень важная проблема. Обидно, что такие вещи происходят. Но это же футбол – сегодня ты здесь, завтра ты нигде».

Сейчас Катя живет в Краснодаре, у нее подписан долгосрочный контракт с футбольным клубом этого города. Параллельно с футболом она учится на преподавателя физкультуры. Ей нравится узнавать что-то новое, ходить на занятия. Но совмещать тренировки и игры с учебой сложно.

«Я понимаю, что главное для меня – это футбол. А учеба… Я ее не забрасываю, она идет рядом со мной», – говорит ижевчанка.

Футболистка из Ижевска Екатерина Фролова. Фото предоставлено героиней

Футболистка из Ижевска Екатерина Фролова. Фото предоставлено героиней

«Главное – играть!»

Она никогда не хотела бросить футбол. Для нее это самовыражение.

«Только благодаря футболу я чувствую себя настолько счастливой. И понимаю, что мне ничего не приносит удовольствие кроме как играть в футбол. Выходить на это зеленое поле, видеть его, тренироваться. Это просто счастье!»

По ее словам, эта игра учит быстро принимать решения и терпению – чтобы выиграть чемпионат, надо сыграть все матчи, надо собраться и сквозь поражения или победы дойти до конца.

Екатерина – универсальный игрок. Она играет и в защите, и в нападении.

Екатерина – универсальный игрок. Она играет и в защите, и в нападении. Фото предоставлено героиней

Екатерина – универсальный игрок. Она играет и в защите, и в нападении. Фото предоставлено героиней

«Меня больше тянет к линии атаки, к нападающим. Но сыграть в защите – без проблем. Для меня главное – играть, а где, как, когда – неважно! Да, приходилось сидеть и на скамейке запасных. Обидно становится, когда команда проигрывает. Ты понимаешь, что ничем не можешь помочь, стараешься поддерживать девчонок. Но это тренерское решение, которое я всегда уважаю».

Проигрывать тяжело. Но Катя никогда не показывает своих слез и переживаний. Говорит, что вечно думать о проигрыше и расстраиваться не вариант. Надо сделать выводы и идти дальше.

Про тренировки

Как проходит день у спортсмена, который профессионально занимается футболом? Насыщенно, смеется Екатерина. Только те, кто не связан с футболом, могут говорить, что пинать мячик легко и ругать футболистов за нерасторопность на поле.

«Ничего подобного, это стереотип. Сейчас – во время чемпионата России среди женских команд – рабочий день у нас начинается рано утром и заканчивается под вечер. Сначала теория, потом первая тренировка, вторая, тренажерный зал. Мы разбираем матчи – что сделал правильно, а что можно было сделать по-другому. Каждые три дня у нас выезды, игры. И так начиная с марта, когда начался чемпионат», – говорит ижевчанка. По ее словам, каждый раз, выходя на поле, футболист рискует своей жизнью. Он не знает, вернется он или нет.

«Вспомните случай на чемпионате, когда у футболиста Дании схватило сердце, он потерял сознание, и его буквально откачивали на поле. Это страшно. Но я сама выбрала такой путь. Тренировки – это нелегко, но когда ты это делаешь в удовольствие – это приятно. Ты понимаешь, что каждый день ты на шаг ближе к своей цели, и это круто. День без тренировки – и жизнь уже не та, все серо и уныло. Я без этого уже не смогу», – признается Екатерина. Для нее команда – это семья. И установки тренера она выполняет всегда и без разговоров.

«Конечно, на поле играет не тренер, поэтому все решения принимает игрок. Но у нас всегда есть четкий план, по которому мы действуем. Разбирая матчи, тренеры понимают, в какой-то ситуации ты сделала так, потому что это было лучше для игры. Они уважают и ценят это. Этим мне и нравится тренерский штаб, что они всегда поддерживают и подсказывают».

Про Чемпионат и Криштиану Роналду

На прошедшем чемпионате мира по футболу среди мужских команд болела за Россию и Португалию. Смотрела матчи, анализировала их.

«Я, как профессионал, иногда думала: ну, для чего ты сюда бежишь, когда нужно было туда. Подружки даже одергивают меня, просят не комментировать, говорят, что невозможно смотреть со мной спокойно. Но я уже не могу по-другому», – смеется Катя.

Екатерине нравится Криштиану Роналду и Нголо Канте (играет за «Челси»).

«Нголо – очень скромный парень, который выходит на поле и делает свое дело. А Роналду – целеустремленный, живет здесь и сейчас: добился чего-то и сразу идет дальше. То, как он всего добивается, то, как он к этому идет, – мотивирует. Смотришь и понимаешь: вау, здорово, можно взять и выиграть, и идти дальше. Понимаешь, что границ и рамок вообще нет».

«Я хожу без макияжа»

У Кати очень запоминающая внешность. Говорит, что любит себя такой, какая есть.

Катя обладает запоминающейся внешностью. Фото предоставлено героиней

Катя обладает запоминающейся внешностью. Фото предоставлено героиней

«У меня все свое, натуральное. Мой цвет волос просто шикарен. И я подчеркиваю все, что нравится. Я хожу без макияжа, чтобы ничего лишнего».

Она признается, что большую часть времени ходит в спортивных костюмах.

«Но когда есть малейшая возможность надеть брюки и рубашку, я пользуюсь этим. Сейчас уже начинаешь понимать, когда, в чем и куда ходить. С платьями и каблуками пока все сложнее. Но я знаю, что в будущем это будет», – улыбается Катя.

Пока Екатерина предпочитает одежду спортивного стиля, но уверяет, что платья - это ее будущее. Фото предоставлено героиней

Пока Екатерина предпочитает одежду спортивного стиля, но уверяет, что платья - это ее будущее. Фото предоставлено героиней

В свободное от тренировок и матчей время девушка восстанавливает силы: спит и читает книги. Одна из любимых – «Шантарам» (18+). Еще читает про футболистов, любые мотивирующие книги, нравится зарубежная литература.

«Мой парень – это футбол»

Для Кати главное – это поддержка близких, ее друзей.

«Есть подруга, которая сама играет в футбол. С ней мы на одной волне, разговариваем на одном языке, и она понимает меня, как никто другой. Подруги, не связанные с футболом, принимают меня, поддерживают. Я никогда от них не услышу: «Катюх, бросай это все, не для тебя это». Нет, они искренне радуются, смотрят матчи, а по возможности стараются приходить и болеть за меня».

Признается, что пока не думает о семье.

«Мой парень – это футбол. Но бабушкой, я конечно, буду (улыбается). У меня недавно подруга родила дочку, для которой я стану крестной. И это самое важное нефутбольное событие последнего времени. Я радуюсь, но понимаю, что это ответственность, для меня это шаг вперед».

О планах на будущее говорит осторожно.

пока Катя не думает о семье, на первом месте - футбол! Фото предоставлено героиней

пока Катя не думает о семье, на первом месте - футбол! Фото предоставлено героиней

«Через 5 лет я буду также со своей любимейшей игрой. Хочу выиграть Кубок России, чемпионат России, возможно перейти в какой-нибудь европейский клуб. Хочу сыграть матч на «Олд Траффорд», домашнем стадионе клуба «Манчестер Юнайтед», – подытоживает Екатерина.

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