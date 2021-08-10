Почему в Удмуртии выросла смертность от коронавируса и какие ограничения вводятся в связи с этим?

Фото: Pixabay

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от коронавируса по всему миру увеличилась более чем на 20%. Удмуртия – не исключение. Серьезный рост заболеваемости наметился еще в середине июня. Изменился и процент смертности к числу заболевших – если зимой 2020 в день фиксировалось не более 5 смертей, то сейчас ежедневно фиксируется порядка 10 летальных случаев. С чем это связано, разбиралась «Комсомолка».

НОВЫЙ ШТАММ

Одна из основных причин, о которой говорят эксперты, штамм «дельта» или, иначе, «индийский штамм». Данная разновидность ковида куда более заразна и, к сожалению, имеет более высокую летальность. Добрался этот штамм и до Удмуртии – вначале лета «дельту» диагностировали у 18 человек. Сколько их сейчас – понять невозможно, поскольку типирование штаммов в регионе не проводится.

ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ

Еще одна причина, которая могла повлечь за собой рост заболеваемости – сезон отпусков и открытие границ. Далеко не все жители, вернувшиеся домой из другого региона или заграницы, сдают тест на ковид и предоставляют об этом информацию. Так, по данным Роспотребнадзора Удмуртии, только за июнь сведения не внесли 25 человек, вернувшихся в Россию.

Фото: Амир Закиров

ЖАРА

Еще одна возможная причина, по которой могла вырасти смертность – аномальная жара. Так, в июле в Удмуртии частенько было более30 градусов тепла – подобная погода и духота могут провоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото: архив редакции

Впрочем, специалисты Минздрава не связывали рост смертности ковид-пациентов с жарой. Если сравнить динамику температуры воздуха и динамику смертности, можно сделать вывод, что четкой взаимосвязи между ними не прослеживается. Небольшой рост количества летальных случаев в периоды жары наблюдался, но пика смертность достигла к августу, когда стало прохладнее.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Нельзя не отметить, что рост смертности от ковида произошел на фоне роста заболеваемости. В свою очередь, у роста заболеваемости также может быть комплекс причин. Это и безответственность самих граждан, и перемещения по стране, и большое количество массовых мероприятий.

Фото: архив редакции

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Не стоит забывать еще одной, далеко не сезонной проблеме – игнорировании жителями мер предосторожности. Несмотря на то, что в Удмуртии продолжает действовать масочный режим, соблюдают его далеко не все жители.

Фото: Амир Закиров

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Следующая в списке возможных причин – массовые мероприятия, которые проводились в республике летом. Так, инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней (в большинстве случаев - около пяти). Если изучить календарь событий и статистику заболеваемости, можно заметить, что рост числа заболевших наблюдался как раз после мероприятий. Например, подъем можно увидеть после 17 июня - то есть спустя 5-6 дней после начала чемпионата Европы по футболу, а также трехдневного празднования Дня города 10–12 июня).

Можно увидеть подъем заболеваемости и после фестивалей «Мэд марс» и «Гербер», которые прошли в последней декаде июня. 1 июля открылись 30-е Республиканские летние сельские спортивные игры, а непосредственно 3 июля состоялся масштабный гастрономический фестиваль «Быг-быг». После этого, с 11 по 17 июля последовал очередной пик смертности.

Фото: Амир Закиров

Еще одно серьезное увеличение роста заболевших и умерших пришлось на конец июля-начало августа, после фестиваля «Русь дружинная» и фестиваля водных активностей.

И хотя фестивали проводились с учетом всех требований Главного санитарного врача, отметим, что посетители соблюдали масочный режим весьма условно.

ПРИВИЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО ЛЮДЕЙ

Несмотря на то, что вакцинация в регионе постепенно наращивает темпы, пока не удалось привить достаточно людей, чтобы в Удмуртии сформировалась иммунная прослойка. Кроме того, люди, которые переболели ковидом в начале пандемии уже начали терять иммунитет и заболевать повторно. Сейчас привито чуть более 20 % общего населения республики, или более 43 % населения, подлежащего вакцинации, – то есть старше 18 лет и без противопоказаний. Кроме того, не стоит забывать, что даже привитые люди могут заболеть, и хотя сами с большой долей вероятности перенесут инфекцию в легкой форме или бессимптомно, но способны заразить окружающих.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К СТАТИСТИКЕ

Объяснение частично может крыться и в самой статистике. Дело в том, что подходы к ее ведению продолжают изменяться. Это замечают даже сами жители, которые следят за ежедневной сводкой коронавируса в регионах. Например, в социальных сетях одного из соседних с Удмуртией регионов пользователи выражали удивление тем, что количество заболевших ежедневно увеличивается на одного человека – и так в течение целой недели.

Жители Удмуртии также заметили, что число заболевших и выздоровевших часто имеет довольно близкие значения в течение нескольких дней. Связано это со случайными причинами или периодичностью работы медучреждений, неизвестно.

Ранее заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук уже объясняла, с чем связаны расхождения в цифрах на портале Стопкоронавирус.рф и в статистике оперштаба Удмуртии. Как она пояснила, до декабря 2020 года статистические данные Управления Роспотребнадзора учитывали только лабораторно подтвержденные случаи, а на федеральный портал попадали данные обо всех умерших, которые имели клинический диагноз «коронавирус». Кстати, в июле в течение недели оперштаб Удмуртии даже разделял эти две цифры, но теперь вновь публикует общее число погибших от инфекции.

В настоящее время ежедневная смертность от ковида в Удмуртии по данным оперштаба больше, чем по данным федерального портала. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии это пояснили следующим образом:

«В статистике регионального оперштаба Удмуртии публикуются данные обо всех случаях летальных исходов среди пациентов ковид-центров республики за прошедшие сутки – как подтвержденные ПЦР-тестом случаи, так и те, где присутствует клиническая картина ковида. Впоследствии причина смерти может быть изменена и диагноз «коронавирусная инфекция» может быть отнесен к сопутствующей, а не основной причине смерти», - отметили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

«Проблемы со статистикой по-прежнему есть, и за полтора года ничего не изменилось. Поэтому можно говорить только о гипотезах и экспертных оценках. На основании изучения открытых данных и экспертных оценок мы можем выдвинуть следующую гипотезу: летальность ковида, по-видимому, не изменилась или изменилась незначительно. Определить точно по-прежнему трудно, поскольку существуют разные подходы к постановке причины смерти и нет данных о реальном числе инфицированных, так как бессимптомные случаи не учитываются. По аналогии с предыдущими двумя эпидемиями, вызванными коронавирусом, можно предположить, что количество заболевших в средней и тяжелой формах начнет резко уменьшаться везде к концу следующего года. Возможно, что прививочная кампания ускорит этот процесс», – предположил Владимир Сократилин, президент Ассоциации консалтинговых компаний АСКОНКО и исполнительный директор ЗАО «Решение». Эксперт утверждает, что единственным корректным показателем можно считать смертность населения от всех причин – если она серьезно растет, есть вероятность, что растет она за счет смертей от коронавируса. Эта динамика была хорошо заметна в прошлом году».

Если обратиться к соседним регионам, то разные подходы к статистике будут налицо. Так, данные о заболеваемости коронавирусом в Татарстане, Башкортостане, Марий Эл и Пермском крае по большей части совпадают с данными федерального портала, некоторые расхождения, по-видимому, связаны с тем, что данные приходят с запозданием. А вот оперштаб Кировской области, так же как и оперштаб Удмуртии дает информацию, которая не совпадает с той, которая представлена на сайте стопкоронавирус.рф, при этом смертность в ежедневном отчете не озвучивается вообще.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

Как бы то ни было, на фоне роста заболеваемости коронавирусом и смертности от него принимаются новые ограничения. Так, с августа в Удмуртии дважды увеличивали коечный фонд, чтобы помощь в стационаре могли получить все нуждающиеся в этом больные. Также с 4 августа ввели ограничения для общепита, касающиеся ночной работы тех заведений, у которых нет своего цикла производства. Ранее было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, а работодателям порекомендовали перевести на удаленную работу до 30 % непривитых сотрудников. О новых мерах пока не сообщается, вопрос, будут ли они предприняты, мы также отправили в правительство республики.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Отметим, что соседние с Удмуртией регионы подошли к антиковидным мерам по-разному. В целом можно отметить, что по сравнению со многими из них условия борьбы с пандемией в нашей республике можно назвать более мягкими. Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 9 августа, вводить более жесткие меры в настоящее время не планируется – в вопросе профилактики опасной болезни правительство надеется на ответственность граждан. При этом основные надежды возлагаются на вакцинацию.

«Помочь стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, снизить риски тяжелого протекания заболевания может вакцинация. Те, кто прошел вакцинацию, даже если заболевают Ковид-19, переносят коронавирус в более легкой форме, без серьезных осложнений. В Удмуртской Республике нет недостатка в вакцине, есть выбор вакцины, поэтому Минздрав Удмуртии проводит информационную кампанию, объясняющую, как важно вакцинироваться», – отметили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.