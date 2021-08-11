«Комсомолка» посетила 5 точек Ижевска с вкусными арбузами

Август – самый вкусный месяц для любителей арбузов, но важно знать места, где их лучше купить. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Последний месяц лета традиционно радует ижевчан арбузами. В августе они особенно вкусные и сладкие, а также продаются буквально на каждом шагу. Жители города поделились с порталом IZHLIFE в группе «ВКонтакте» местами, где можно найти самые спелые арбузы, а «Комсомолка» узнала, сколько они стоят и откуда они приехали к нам.

Внимание: цены были актуальны на 8 августа 2021 года.

Ул. Пушкинская, 181

Фото: Алена Михайлова

Летом эта точка работает круглосуточно, поэтому приехать за арбузом можно в любое время дня и ночи. Везут сладкий овощ к нам из Оренбурга и Дагестана. По словам продавца, спрос на них очень большой – в день уходит примерно тонна товара.

Цена за килограмм: 25 рублей.

Точка у «Юного техника»

Фото: Алена Михайлова

Фото: Алена Михайлова

В этот ларек по ул. Молодежной арбузы привозят из Дагестана, реже – из Узбекистана. Торговец сообщил, что арбузы особенно часто берут в жару, в день может уйти до 40 штук.

Цена за килограмм: 30 рублей

«Электротехника в быту»

Фото: Алена Михайлова

На базаре у этого магазина по ул. Удмуртской есть арбузы на любой вкус – рассыпчатые, сочные, сахарные. Чаще всего ищут и берут последние. Везут их из солнечного Казахстана.

Цена за килограмм: 30-40 рублей (зависит от цен поставщика)

«Трамвайное кольцо»

Фото: Алена Михайлова

Торговый павильон в ТЦ «Кольцо» по ул. Дзержинского радует целым ассортиментом арбузов из Казахстана, Волгограда, Астрахани и Соль-Илецка. В основном берут уже разрезанные арбузы – горожане хвалят товар и уверяют, что возвращаются за ним вновь.

Цена за килограмм: 26 рублей

«Корпорация «Центр»

Фото: Алена Михайлова

За этой остановкой по ул. Ворошилова расположился ларек с арбузами родом из Соль-Илецка. Продавец отметил, что к вечеру почти все арбузы раскупают.

Цена за килограмм: 29 рублей

Какие правила при выборе арбуза выбора соблюдаете вы? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кстати, анонимный опрос от 12 июля 2021 года в группе «ВКонтакте» IZHLIFE показал, где ижевчане чаще всего покупают арбузы:

43 % в овощной палатке;

15 % не покупают арбузы;

13 % на рынке;

12 % в магазинчике у дома;

9 % по дороге в супермаркете;

5 % на трассе;

3 % написали свой вариант ответа в комментариях (покупают на базе).

А по каким адресам покупаете арбузы вы?