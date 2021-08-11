«Комсомолка» посетила 5 точек Ижевска с вкусными арбузами

Август – самый вкусный месяц для любителей арбузов, но важно знать места, где их лучше купить.
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Последний месяц лета традиционно радует ижевчан арбузами. В августе они особенно вкусные и сладкие, а также продаются буквально на каждом шагу. Жители города поделились с порталом IZHLIFE в группе «ВКонтакте» местами, где можно найти самые спелые арбузы, а «Комсомолка» узнала, сколько они стоят и откуда они приехали к нам.
Внимание: цены были актуальны на 8 августа 2021 года.
Ул. Пушкинская, 181
Фото: Алена Михайлова
Летом эта точка работает круглосуточно, поэтому приехать за арбузом можно в любое время дня и ночи. Везут сладкий овощ к нам из Оренбурга и Дагестана. По словам продавца, спрос на них очень большой – в день уходит примерно тонна товара.
Цена за килограмм: 25 рублей.
Точка у «Юного техника»
Фото: Алена Михайлова
Фото: Алена Михайлова
В этот ларек по ул. Молодежной арбузы привозят из Дагестана, реже – из Узбекистана. Торговец сообщил, что арбузы особенно часто берут в жару, в день может уйти до 40 штук.
Цена за килограмм: 30 рублей
«Электротехника в быту»
Фото: Алена Михайлова
На базаре у этого магазина по ул. Удмуртской есть арбузы на любой вкус – рассыпчатые, сочные, сахарные. Чаще всего ищут и берут последние. Везут их из солнечного Казахстана.
Цена за килограмм: 30-40 рублей (зависит от цен поставщика)
«Трамвайное кольцо»
Фото: Алена Михайлова
Торговый павильон в ТЦ «Кольцо» по ул. Дзержинского радует целым ассортиментом арбузов из Казахстана, Волгограда, Астрахани и Соль-Илецка. В основном берут уже разрезанные арбузы – горожане хвалят товар и уверяют, что возвращаются за ним вновь.
Цена за килограмм: 26 рублей
«Корпорация «Центр»
Фото: Алена Михайлова
За этой остановкой по ул. Ворошилова расположился ларек с арбузами родом из Соль-Илецка. Продавец отметил, что к вечеру почти все арбузы раскупают.
Цена за килограмм: 29 рублей
Какие правила при выборе арбуза выбора соблюдаете вы?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Кстати, анонимный опрос от 12 июля 2021 года в группе «ВКонтакте» IZHLIFE показал, где ижевчане чаще всего покупают арбузы:
43 % в овощной палатке;
15 % не покупают арбузы;
13 % на рынке;
12 % в магазинчике у дома;
9 % по дороге в супермаркете;
5 % на трассе;
3 % написали свой вариант ответа в комментариях (покупают на базе).
А по каким адресам покупаете арбузы вы?