Последние новости Ижевска на 12 августа 2021 года: единовременная «школьная» выплата и ремонт дороги к аэропорту

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 12 августа. Пока вы собирались по своим делам, «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска:

Глава Удмуртии объявил, что 107 тысяч домов в сельской местности смогут получить газ

День Воздушного Флота России торжественно отметят в Ижевске 15 августа

Житель Ижевска потерял 45 тысяч рублей в попытке получить водительские права в обход закона

43-летнего мужчину в Ижевске обвиняют в убийстве знакомого

Осужденный бывший полицейский вернет в казну 265 тысяч рублей

70-летнего грибника, заблудившегося в лесу, спасли в Удмуртии

Объездную дорогу к аэропорту в Ижевске отремонтировали на 85 процентов

Далее с подробностями:

Ежедневно в Удмуртии заготавливается до 35 литров компонентов донорской крови

Фото: Минздрав УР

Каждый день на Республиканской станции в Удмуртии переливания заготавливается 30-35 литров компонентов крови. Есть ли дефицит? Об этом вам расскажет «Комсомолка». Подробности

Вопросы и ответы по единовременной «школьной» выплате в Удмуртии

До какого времени можно получить выплату

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» руководитель пресс-службы ПФР по УР Елена Ананина рассказала, кто и до какого времени может получить единовременную выплату для детей школьного возраста. Подробности