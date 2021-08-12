Четыре сквера, которые появятся в Ижевске до конца 2021 года

Достроят ли скверы до конца сезона? Фото: Фото автора.

В Ижевске продолжается благоустройство скверов – четыре должны открыться до конца 2021 года. «Комсомолка» решила проверить, как они выглядят сейчас и на каком этапе строительство.

ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР

Он появится на перекрестке улиц Воровского и Промышленной, недалеко от школы искусств №9. Сейчас в сквере активно ведутся работы.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

ЗАРЕЧНЫЙ СКВЕР

Он появится недалеко от Успенского храма, на улице Телегина. Здесь уже успели уложить свежий газон и дорожки, поставили фонари.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

ЭСПЛАНАДА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

На этом участке планировали сделать амфитеатр и установить арт-объект «Сириус». Окончание работ на данный момент запланировано на 25 августа.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

СКВЕР У ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

Здесь уже начали укладывать новые дорожки, подстригли кусты. Ранее здесь планировали обустроить парк «Патриот», но жители не поддержали такую идею.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова