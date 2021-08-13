Последние новости Ижевска на 13 августа 2021 года: летучие мыши в гостях у ижевчан и четыре новых сквера

Рассказываем о главных новостях Ижевска в утренней подборке Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Давайте вместе порадуемся пятнице и будем настраиваться на выходные. А «Комсомолка» продолжит держать вас в курсе событий. Собирайтесь на работу и читайте главные новости вчерашнего дня одной строкой:

- На перекрестке Ленина – Первомайская в Ижевске появятся допсекции светофоров

- Движение автобуса №31 изменится в Ижевске с 16 августа

- Школы Удмуртии начнут учебный год в очном формате

- Неизвестные испортили табличку со шрифтом Брайля на Центральной площади Ижевска

- Более 700 тысяч рублей украли с карты 16-летнего студента техникума в Ижевске

- Жителя Ижевска подозревают в краже арендованного в Беларуси автомобиля

- Проверка слуха: в одной из больниц Удмуртии детей лечат в гинекологии

- Когда новые «львята» выйдут на маршруты общественного транспорта в Ижевске

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Почему летучие мыши зачастили в гости к ижевчанам?

Фото: https://vk.com/zlou18

Жители Ижевска все чаще начали встречать летучих мышей у себя в квартирах. Рассказываем, с чем это связано, и опасны ли эти животные.

Вакцинировать будут и в Ленинском районе

Фото: Ильяс Бекмансуров

Уже завтра, 14 августа, жители Ленинского района столицы Удмуртии получат возможность поставить прививку от коронавируса в передвижном пункте. Мы опубликовали график.

Четыре сквера, которые появятся в Ижевске до 2022 года

Фото: Лада Иванова

В Ижевске продолжается благоустройство скверов – четыре должны открыться до конца 2021 года. Мы проверили, как они выглядят сейчас, и на каком этапе строительство.

Как проходит догазификация в Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии с 21 апреля идет процесс догазификации населенных пунктов. Подробнее о том, как подавать заявление, и кому проведут газ, читайте здесь.