Последние новости Ижевска на 13 августа 2021 года: летучие мыши в гостях у ижевчан и четыре новых сквера

Рассказываем о главных новостях Ижевска в утренней подборке
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, Ижевск! Давайте вместе порадуемся пятнице и будем настраиваться на выходные. А «Комсомолка» продолжит держать вас в курсе событий. Собирайтесь на работу и читайте главные новости вчерашнего дня одной строкой:
- На перекрестке Ленина – Первомайская в Ижевске появятся допсекции светофоров
- Движение автобуса №31 изменится в Ижевске с 16 августа
- Школы Удмуртии начнут учебный год в очном формате
- Неизвестные испортили табличку со шрифтом Брайля на Центральной площади Ижевска
- Более 700 тысяч рублей украли с карты 16-летнего студента техникума в Ижевске
- Жителя Ижевска подозревают в краже арендованного в Беларуси автомобиля
- Проверка слуха: в одной из больниц Удмуртии детей лечат в гинекологии
- Когда новые «львята» выйдут на маршруты общественного транспорта в Ижевске
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Почему летучие мыши зачастили в гости к ижевчанам?
Фото: https://vk.com/zlou18
Жители Ижевска все чаще начали встречать летучих мышей у себя в квартирах. Рассказываем, с чем это связано, и опасны ли эти животные.
Вакцинировать будут и в Ленинском районе
Фото: Ильяс Бекмансуров
Уже завтра, 14 августа, жители Ленинского района столицы Удмуртии получат возможность поставить прививку от коронавируса в передвижном пункте. Мы опубликовали график.
Четыре сквера, которые появятся в Ижевске до 2022 года
Фото: Лада Иванова
В Ижевске продолжается благоустройство скверов – четыре должны открыться до конца 2021 года. Мы проверили, как они выглядят сейчас, и на каком этапе строительство.
Как проходит догазификация в Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Удмуртии с 21 апреля идет процесс догазификации населенных пунктов. Подробнее о том, как подавать заявление, и кому проведут газ, читайте здесь.