Погода в Ижевске на неделю: жара до +33 градусов и без дождей

Фото: Амир Закиров

Вот и грядет рабочая неделя, выходные подходят к концу. А мы расскажем, что обещают нам синоптики по данным Яндекс.Погода.

В понедельник, 16 августа, столбик термометра поднимется до +30 градусов. Но солнышко не выглянет - будет пасмурно.

Во вторник воздух вновь прогреется до +30. На небе облачно с прояснениями. В ночь на среду похолодает до +16.

В среду, 18 августа, будет жаркая погода до +30.

В четверг жара усилится. Столбик термометра поднимется до +33 градусов, на небе будет ясно и солнечно.

В пятницу, 20 августа, погода будет аналогичная. Ясно и до +33.

В субботу и воскресенье, по предварительным данным, жара немного спадет. До +30, облачно с прояснением.