ТОП-5 оригинальных блюд от ижевчан, которые можно приготовить из кабачков

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Сезон кабачков в самом разгаре. Многие любят его жарить, запекать или варить. Но почему бы не приготовить необычное блюдо, которым вы точно удивите гостей и всех членов семьи.

Брауни из кабачков

Фото: прислал автор рецепта

Нам понадобятся:

Кабачок - 1 шт.

Яйцо - 3 шт.

Сахар - 3 ст.л.

Какао - 50 гр.

Мука - 150 гр.

Шоколад – 0,5 плитки

Масло (оливковое) - 2 ст.л.

Сода (гашеная) - 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

Снимите кожуру с кабачка, а затем натрите его на терке. Отдельно взбейте яйца с сахаром и добавьте массу к кабачкам. Перемешайте. Добавьте какао и вновь перемешайте. Добавьте просеянную муку, перемешайте. Влейте оливковое масло и добавьте соду. Снова хорошо перемешайте.

Натрите или мелко нарубите шоколад, а потом добавьте его в тесто. Вылейте тесто в форму и выпекайте 40 – 50 минут при 170 градусов.

Ананасы из кабачков

Нам понадобятся:

Кабачок (очищенный) – 1 кг.

Лимонная кислота – 0,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.

Ананасовый сок – 350 мл.

Способ приготовления:

Если кабачок молодой – снимите кожуру. У перезрелого кабачка придется снять кожуру и убрать семена.

Влейте в кастрюлю ананасовый сок, положите туда сахар, лимонную кислоту и нарезанный на небольшие кусочки кабачок. Доведя до кипения, варите 15 минут. Разложите кабачки по стерильным банкам и закатайте.

Запеканка из кабачков

Фото: прислал автор рецепта

Нам понадобятся:

Кабачки – 800 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сыр – 150 гр.

Сметана – 150 гр.

Мука – 150 гр.

Зелень – 10 гр.

Сода – 0.5 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Черный перец – 0.25 ч.л.

Способ приготовления:

Срежьте кончики у кабачков, снимите кожу и семечки. Оставшуюся мякоть натрите на крупной терке. Добавьте соль, перемешайте и уберите в сторону на 10 минут.

В это время натрите сыр на крупной терке и мелко порежьте зелень. Просейте муку и соду, тщательно перемешайте. Перемешайте яйца до однородного состояния, но не взбивайте. Добавьте сметану, перемешайте. Добавьте туда муку с содой, перемешайте.

Теперь слейте с кабачков жидкость. Если остались излишки – отожмите вручную. К оставшейся мякоти добавьте полученное тесто и около 100 грамм тертого сыра, измельченную зелень и перец по вкусу. Перемешайте. Поставьте в духовку, где запеканка немного поднимется и запечется. Дайте запеканке остыть 15 минут и потом нарезайте.

Кабачковые оладьи

Фото: прислал автор рецепта

Нам понадобятся:

Кабачок (молодой) – 1 шт.

Пшеничная мука – 3 ст.л.

Куриное яйцо – 2 шт.

Черный перец (молотый) – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Растительное масло – 70 мл.

Способ приготовления:

Слегка взбейте яйца, поперчите и посолите. Если кабачок не молодой, удалить кожуру и семена. Натрите на крупной терке. Добавьте кабачок к яичной массе и перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте. Жарьте оладьи на среднем огне до румяной корочки.

Салат из кабачков

Фото: прислал автор рецепта

Нам понадобятся:

Соль – 1,5 ч.л.

Подсолнечное масло (рафинированное) – 70 мл.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Сахар (мед) – 2 ст.л.

Чеснок – 4-5 зуб.

Черный перец (молотый) – 0,5 ч.л.

Зелень (укроп/петрушка) – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки тонкими кружками, посыпьте солью, перемешайте и уберите в сторону.

В это время влейте в тарелку масло, добавьте уксус, сахар, перец и мелко нарезанный чеснок. Перемешайте.

Отожмите кабачки, чтобы слить жидкость. Кабачковую массу залейте маринадом из масла. Добавьте мелко порубленную зелень. Тщательно перемешайте и уберите в холодильник минимум час, чтобы салат настоялся.