Журналисты «Комсомолки» пообщались с грибниками и выяснили, где и какие именно грибы они собирают чаще всего Фото: Архив «КП» в Ижевске

Август богат на грибы. Самое время для того, чтобы прогуляться по лесу с корзинкой, насладиться последними днями лета. Журналисты «Комсомолки» пообщались с грибниками и выяснили, где и какие именно грибы они собирают чаще всего в Удмуртии.

Завьяловский район

Первая остановка - деревня Сепыч (25 км от Ижевска). Живописная природа этих краев порадует своей красотой. Кроме того, вы соберете полную корзину маслят и подберезовиков.

Далее движемся в сторону удмуртской столицы. В 50 км от Ижевска можно найти белые грибы, подберезовики, красноголовики.

Вокруг поселка “Сокольники” (94 км от Ижевска) растут красноголовики, грузди, белые грибы.

Вдоль Якшур-Бодьинского тракта (13 км от Ижевска) вы встретите большое количество опят.

«Они есть везде, где старый лес», - делится грибник.

Деревня Сокол (27 км от Ижевска) и село Ягул (13 км от Ижевска) являются местами сбора белых груздей. Здесь их огромное количество.

Игринский район

Окрестность деревни Лудошур (94 км в сторону Ижевска) богата красноголовиками, подберезовиками и маслятами.

Опытные грибники поделились любимыми местами сбора Фото: Архив «КП» в Ижевске

Возле деревни Качкашур (164 км от Ижевска) грибники находят подосиновики, подберезовики и маслята. Помните о том, что за ними нужно уходить глубоко в лес.

Глазовский район

Около села Люм (198 км от Ижевска) можно собрать грибы любого вида.

Сюмсинский район

Лисички встречаются в окрестностях Сюмсинского района.

Воткинский район

На Сидоровых горах (52 км от Ижевска) растет большое количество подберезовиков. Бонусом к лесной добыче вы получите эстетическое наслаждение от пейзажей воткинской местности.

Якшур-Бодьинский район

Окрестности деревни Иж-Забегалово (45 км от Ижевска) грибники считают кладезью белых грибов. Опытные грибники собирают их именно здесь.

Шарканский район

Рыжики и боровики растут недалеко от Кар-горы (98 км от Ижевска).