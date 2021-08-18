Похудела на 22 килограмма и сменила работу: реальная история ижевчанки, которая изменила жизнь к лучшему

Оксана Разова похудела благодаря желанию подлечить спину. Фото предоставлено героиней публикации

Несколько лет назад 45-летняя Оксана решила заняться здоровьем и подлечить спину. Пусть к новой жизни был непростым. Как ей удалось похудеть на 22 килограмма, поменять работу и вновь достать из шкафа любимый сарафан, расскажет «Комсомолка».

Мама – мешочек из жира

После родов Оксана весила 100 кг.

«Я очень сильно поправилась. Всячески скрывала фигуру, носила огромные вещи. А другого ничего и не было. Бывало, приходила в магазин, спрашивала: «Какие есть вещи у вас на меня?» И видела только широкие балахонистые чехольчики 56–58-го размера».

Женщина очень сильно себя стеснялась. Фото предоставлено героиней публикации

Героиня не видела в отражении ту женщину, которой она мечтала стать.

«Мне было очень неприятно на себя смотреть. Я пыталась похудеть на кефирных и яблочных диетах, но быстро набирала обратно в двойном размере. Это был замкнутый круг. У меня два сына, оба спортсмены, чувствовала, что с ними было иногда некомфортно ходить рядом. Такие красавцы подтянутые, а рядом мама – 100 килограммов, мешочек из жира. Думала: «Нет, надо с собой что-то сделать».

«Я шла, чтобы подлечить спину»

Осенью 2018 года коллеги героини, участвовавшие в фитнес-проекте, предложили ей присоединиться к занятиям.

«У меня тогда были проблемы со спиной. Девчонки говорили: «У нас там такой замечательный тренер, она тебе персонально упражнения подберет». Некоторое время я сомневалась, боялась, что боль усилится. Но потом осмелилась: «А почему бы и не попробовать?»

Изначально целью Оксаны было исключительно здоровье. Фото предоставлено героиней публикации

В решении заняться своим здоровьем ижевчанку поддержали сыновья-спортсмены. Муж наоборот отнесся к идее с неохотой.

«Говорил: «Да зачем оно надо», «Ты мне и такая нравишься». В ответ утешала: «Это ведь только для здоровья, у меня же спинка болит», а сама думала: «Я тебе покажу-у».

Стала ходить на занятия к тренеру Кристине. Спину она мне вылечила. Через некоторое время втянулась в сам проект похудения. Было невыносимо поначалу, даже отжиматься не могла, это оказалось катастрофически тяжело. Думала: «Я же могла это делать, а тут все, упала и подняться не получается».

Спустя время организм привык и нагрузки стали давать свои плоды. Фото предоставлено героиней публикации

Первое время запомнилось героине как самое сложное не только физически, но и психологически. На тренировках постоянно казалось, что все вокруг смотрят с осуждением, хотя приходили женщины с гораздо большим весом. Преследовали некомфортные ощущения в обтягивающей одежде. Результат не заставил себя ждать – через две недели Оксана заметила первый минус на весах и в сантиметрах.

«Это была очень приятная неожиданность! Я почувствовала гордость, что у меня все получается», – делится эмоциями ижевчанка.

«Шоколад просил: «Съешь меня!»

К рациону женщина относилась не менее серьезно. Для успешного процесса нужно было выработать новые пищевые привычки.

«На протяжении всего курса мы вели дневники, которые тренер регулярно проверял. Если человек без проблем теряет лишние килограммы, значит все идет по плану. План питания на день давала и корректировала тоже Кристина. Но я не сталкивалась с трудностями в питании, было скорее очень некомфортно, потому что привыкла есть все, что хочу и когда хочу».

Женщина стала увлекаться спортом и все больше хорошеть. Фото предоставлено героиней публикации

Однако вечно ограничивать себя в еде стало слишком сложно, и героиня периодически срывалась на запрещенные вкусности. Тренер спокойно относился к таким моментам, напоминал о том, что организм не железный и не может вечно отдавать.

«Иногда дольку шоколада съешь, спрячешь в шкаф, но уже знаешь, что он там лежит. И тебя прямо тянет туда, тянет. Шоколад будто говорит: «Съешь меня!» Не можешь сдержаться и нарушаешь рацион. Потом вечером идешь на занятие признаваться».

Для семьи у нее всегда все хорошо

Подрыв мотивации встречался и в самом процессе тренировок. Героине иногда хотелось бросить все и остановиться, но желание достичь идеального тела все же преобладало.

«Было очень тяжело в те моменты, когда после занятия болело совершенно все. Думала: «Зачем мне это надо? Хватит, больше меня в этот зал не затащишь! Еще и есть ничего нельзя!» Потом день проходит, и дискомфорт исчезает. Снова говоришь себе: «Нет, надо идти дальше». Но своими проблемами я ни с кем не делилась».

Оксана упорно шла к своей цели. Фото предоставлено героиней публикации

К регулярным походам в спортзал располагал и режим дня, который не позволял сходить до дома и вернуться обратно. Поэтому сразу после работы Оксана отправлялась на тренировку.

«Это ловушка. Из квартиры очень тяжело себя выскрести», – смеется женщина.

Знакомство с плато

Как говорил тренер героини, организм не может все время отдавать. Поэтому в один момент вес встал. Еще одна проблема в похудении, которую на этот раз приходилось решать через повышенные физические нагрузки. Было бы Оксане тяжело? «Нет, – отвечает участница проекта. – Организм ко всему привыкает». Поэтому вскоре стрелка весов продолжила отклоняться влево.

Своей волей к стройности ижевчанка сразу отличилась от других участниц проекта. Женщина худела даже в таких условиях, когда это было невозможно сделать. Например, в моменты праздничного застолья.

Спорт для ижевчанки стал нормой жизни. Фото предоставлено героиней публикации

«У меня у единственной после новогодних каникул был минус! Все тогда удивлялись: «Да как так! Ты что ли вообще ничего не ела?» Я отвечала: «Конечно ела, но много двигалась. Вот и весь секрет!»

Старейшина в спортзале

Три года, с 2018 по 2020 год, Оксана регулярно ходила на тренировки. Стабильность и ответственность в занятиях сделали женщину популярной и уважаемой в узких кругах. Другие участницы оставили проект, достигнув нужной цифры на весах, а героиня после похудения начала «оформлять» фигуру, придавать тонус мышцам. В середине 2020 года любимый тренер ижевчанки ушел в декретный отпуск и Оксана стала тренироваться у другого специалиста.

«Пока она не родила, мы бегали в карантин: она – с животом, а мы с девочками – с рюкзаками за спиной. Так всю весну и прозанимались. Сейчас Кристина уже вернулась в зал. Она ведет группу в другое время, которое с моим никак не совпадает, но если будет такая возможность, я обязательно вернусь обратно».

Спорт – это норма жизни

Спустя два года, когда ушли ненужные килограммы и стали вырисовываться плавные изгибы тела, Оксана поняла, что не видит свою жизнь без спорта и получает от него наслаждение. С того момента сформировалась привычка давать себе регулярную физическую нагрузку. «Организм уже сам требует, и даже в отпуске, когда все идут отдыхать, я иду в зал», – добавляет героиня. Сейчас ижевчанка регулярно посещает тренировки и ведет активность на свежем воздухе с музыкой и дополнительным утяжелением за спиной.

Героиня публикации всегда отрабатывала съеденные сладости. Фото предоставлено героиней публикации

С питанием отношения также наладились. «Если сорвусь на какую-нибудь вкусняшку, всегда знаю, что вечером буду отрабатывать, – прогулка, велосипед, беговая дорожка. Но в первую очередь заниматься иду ради удовольствия».

Повышение по карьерной лестнице

Новый образ жизни подарил героине не только новое тело, но и большую любовь ко всем своим внешним качествам.

«Как однажды мужу сказала: «Я от себя тащусь».

Сейчас Оксана носит любимый сарафан из шкафа, который не могла себе позволить, и собирает в нем взгляды людей улице.

«У меня долгое время висело красивое платье 52-го размера, но когда я его надевала, выглядела как баба на чайнике, а оно было настолько прекрасно: длинное в пол, легкая струящаяся ткань. «Ну что с тобой делать? – думала. – Надеть я тебя не могу, а так хочется с каблуками носить! Сейчас постройнела, примеряла его буквально этим летом. Я сама от себя в зеркале тащилась! Когда по улице шла, и легкая ткань роскошно развевалась на ветру, на меня все вокруг смотрели! Это счастье! Ради таких моментов стоило работать».

Ижевчанка сумела сделать первый шаг в новую жизнь. Фото предоставлено героиней публикации

Также подвернулась другая работа, а на новом месте не заставило себя ждать и повышение в карьере.

На прежней работе ее удерживала привычка к сотрудникам, начальству, условиям и режиму. «Было комфортнее, наверное, скажем так, – поясняет ижевчанка. – Если б не то, что со мной случилось, и самооценка бы не выросла, когда предложили новое место, наверное бы ответила: «Нет, я останусь, здесь все 10 лет работала». А так подумала: «Почему нет? Я же поменялась. Надо что-то со своей жизнью делать» – и... шагнула дальше. Сейчас я в другом месте получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, и уже поднялась по служебной лестнице: стала руководителем».

Крепкая связь с семьей

Члены семьи тоже стали иначе относиться к героине.

Оксана изменилась до неузнаваемости. Фото предоставлено героиней публикации

«Муж очень доволен, у нас сильно отношения изменились. Он стал более внимательным, я чувствую, что он иначе на меня смотрит. Если раньше я расстраивалась, что никто не подходит познакомиться, то сейчас мужчины и в кафе, и на улице оборачиваются, он конечно замечает это. Когда в кафе сидим компанией, другие посетители бросают взгляды в мою сторону. Это очень приятно! А сыновья гордятся! С вокзала встречаешь ребенка, он теперь даже на руках носит, хотя раньше будто стеснялся», – добавляет Оксана.