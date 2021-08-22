Погода в Ижевске: с начала недели температурный фон понизится и начнутся дожди

Изнуряющая жара отступит Фото: pixabay.com

На следующей неделе жара наконец-то оставит Ижевск. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут дожди, местами – даже с грозами. Температурный фон начнет плавно понижаться.

В понедельник, 23 августа, по данным Гидрометцентра России, дневная температура в Ижевске составит около +27°С. Ожидаются дожди. Скорость юго-западного ветра будет достигать 2 м/с. Ночью будет облачно, но без осадков. Температура воздуха снизится до +16°С, направление ветра изменится на северное, скорость также будет не выше 2 м/с.

24 августа, во вторник, ожидается облачная погода без значительных осадков. На термометре около +21°С. Ветер северный, 3 м/с. Ночью до +13°С и дожди. Направление ветра останется прежним, а скорость составит примерно 2 м/с.

В среду, 25 августа, выглянет солнце, но облачность сохранится. Температура воздуха до +24°С. Направление ветра не изменится, скорость составит 2 м/с. Ночью температура снизится до +12°С, подует северо-восточный ветер со скоростью 2 м/с.

26 августа, в четверг, снова будет облачно, на термометре до +23°С. Ветер по-прежнему северо-восточный, около 3 м/с. К ночи облака немного раздует, температура ожидается около +11°С, ветер – около 3 м/с.

В пятницу, 27 августа, днем до +22°С, переменная облачность и без осадков. Скорость северного ветра достигнет 4 м/с. Ночью на термометре будет +10°С; ветер северный, до 3 м/с.

В субботу, 28 августа, вновь будет пасмурно. Дневная температура опустится до +19°С. Северный ветер усилится до 5 м/с. Ночью, по данным сервиса Яндекс. Погода, температура ожидается не выше +10° С, ветер северный, около 2 м/с.

В воскресенье, 29 августа, будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура также около +19°С. Ветер северный, менее 2 м/с. Ночью ожидается около +10°С, ветер северо-восточный, очень слабый.

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