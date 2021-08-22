7 ярких фото с празднования Дня Государственного флага России в Ижевске

Фото: vk.com/olegbekmemetev

22 августа в Ижевске, так же, как и по всей стране, отметили День Государственного флага России.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Уже накануне, 21 августа, возле монумента Дружбы народов появилась масштабная инсталляция из нескольких тысяч свечей в белых, синих и красных стаканчиках.

Фото: Михаил Красильников

А 22 августа на набережной Ижевского пруда появился огромный триколор размером 100 на 25 метров, об этом написал в социальных сетях глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: vk.com/mger_udm18

Фото: vk.com/mger_udm18

А на водной глади самого пруда развернулось шоу катеров и яхт.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Кроме того, автомобилисты собрались на праздничный автопробег – владельцы белых, синих и красных машин проехали по центральным улицам Ижевска под звуки гимна России. Всего в авкии приняло участие 45 автомобилистов.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

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