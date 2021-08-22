Рухнувший балкон и улетевшие заборы: жители Ижевска сфотографировали последствия бури

На одном из домов обвалилась кирпичная кладка Фото: Полина Андрианова
В воскресенье, 22 августа, ГУ МЧС по Удмуртии опубликовало предупреждение об усилении ветра до 15-20 м/с. Сообщение появилось в 16:33, и практически сразу в социальных сетях ижевчане начали размещать фото-свидетельства разрушений, причиненных бурей.
Например, в доме на улице Грибоедова обвалился балкон верхнего этажа. По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших, но испугались люди сильно.
Обвалившийся балкон Фото: Полина Андрианова
А во дворах на улице Цветочной, оборвало провод, дома остались без электричества.
На улице Цветочной упал забор Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
Упавший забор на улице Цветочной Фото: Григорий Беляев
Ветром сорвало крышу здания Фото: предоставлено очевидцами
Также пострадало много автомобилей: от упавших деревьев и рухнувших металлических заборов.
Поваленные деревья в Березовой роще Фото: Полина Андрианова
Дерево упало на машину Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
Возле одного из ТЦ на машины упал забор Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
Как сообщает пресс-служба МЧС, порывы ветра могут продолжаться до 22:00.
Унесло детский домик Фото: предоставлено очевидцами
В деревне Старый Чультем улетел батут Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
Сломало теплицу в деревне Старый ЧультемФото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
В Ижевске сорвало дорожные знаки Фото: Елена Кардопольцева
Улетела вывеска Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
На пруду перевернулся катер Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
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