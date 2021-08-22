Рухнувший балкон и улетевшие заборы: жители Ижевска сфотографировали последствия бури

На одном из домов обвалилась кирпичная кладка Фото: Полина Андрианова

В воскресенье, 22 августа, ГУ МЧС по Удмуртии опубликовало предупреждение об усилении ветра до 15-20 м/с. Сообщение появилось в 16:33, и практически сразу в социальных сетях ижевчане начали размещать фото-свидетельства разрушений, причиненных бурей.

Например, в доме на улице Грибоедова обвалился балкон верхнего этажа. По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших, но испугались люди сильно.

Обвалившийся балкон Фото: Полина Андрианова

А во дворах на улице Цветочной, оборвало провод, дома остались без электричества.

На улице Цветочной упал забор Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

Упавший забор на улице Цветочной Фото: Григорий Беляев

Ветром сорвало крышу здания Фото: предоставлено очевидцами

Также пострадало много автомобилей: от упавших деревьев и рухнувших металлических заборов.

Поваленные деревья в Березовой роще Фото: Полина Андрианова

Дерево упало на машину Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

Возле одного из ТЦ на машины упал забор Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

Как сообщает пресс-служба МЧС, порывы ветра могут продолжаться до 22:00.

Унесло детский домик Фото: предоставлено очевидцами

В деревне Старый Чультем улетел батут Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

Сломало теплицу в деревне Старый ЧультемФото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

В Ижевске сорвало дорожные знаки Фото: Елена Кардопольцева

Улетела вывеска Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

На пруду перевернулся катер Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

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