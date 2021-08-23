Правда ли, что на аттракционе «Луна» в парке Ижевска можно получить травму?

Фото: Парки Ижевска

В середине августа в социальной сети «ВКонтакте» появился пост ижевчанки, которая прокатилась на аттракционе «Луна» в Летнем саду им. Горького. После чего, по ее словам, на ее теле остались кровоподтеки. Пользователи активно подключились к обсуждению темы, оставив больше 180 комментариев под записью.

«Комсомолка» узнала подробности произошедшего и получила официальный ответ от администрации парка.

«Я ОЧЕНЬ ИСПУГАЛАСЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»

Подруга девушки опубликовала описание ситуации, фото с травмами и скриншоты переписки, в которой утверждалось, что в начале лета на этой карусели умер человек. По словам ижевчанки, которая получила травмы, при раскачивании фиксатор не держался на ее плечах, хотя, по ее мнению, он должен плотно прилегать к телу и прижимать к сиденью.

«Сначала все было в порядке: оператор опустил фиксатор и закрутил карабин, после чего запустил аттракцион. Когда аттракцион начал раскачиваться, я заметила – что-то идет не так. Раскачавшись сильнее, я ощутила, что фиксатор не держится на плечах, а отходит от меня сантиметров на 50, когда я оказываюсь параллельно земле», – вспоминает она.

Ижевчанка старалась не выпасть. Когда аттракцион раскачался «солнышком», девушка уже не сидела в сиденье, а стояла, держась изо всех сил.

Вернувшись домой, девушка обнаружила кровоподтеки. Фото: предоставлено героем публикации

«Меня спас только карабин, который соединял фиксатор и сидушку. И, конечно, мое желание жить, ведь я могла покалечиться или погибнуть! Я очень испугалась», – поделилась она.

Знакомая ижевчанки, видя происходящее, просила оператора остановить «Луну», но тот, по ее словам, не обратил на это внимания. Когда карусель остановилась, девушка выбралась из нее и стала расспрашивать о безопасности, но молодой человек ответил, что не несет за это ответственности.

В записи «ВКонтакте» ижевчанка отметила молодой возраст операторов каруселей, назвав их «школьниками», а также задалась вопросом, как устройство может работать с такими неисправностями. Многие комментаторы поддержали девушку: они делились своими негативными ощущениями от катания на аттракционе, советовали обратиться в полицию и прокуратуру.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

«Луну» установили в Ижевске в 2016 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

Однако не все согласны с постом. Некоторые люди вступились за «Луну», указывая на то, что ижевчанка не совсем поняла, как действует конструкция этого аттракциона, поэтому получила травмы.

«Скажу честно, все фиксаторы крепятся одинаково. У меня были неоднократно случаи, когда я боялась, потому что фиксатор болтался, но это так и должно быть. <...> Вы крепко держались и испугались, поэтому и случились кровоподтеки», – написала Любовь.

«Ну не знаю, мне нравится этот аттракцион. Я сама не широкоплечая, и ощущение что выпаду тоже есть. Поэтому выбираю места посередине, чтобы упираться ногами», – посоветовала Анастасия.

«Фиксаторы так и должны быть, нужно расслабится и просто кайфовать. Если так сильно боитесь – не идите и все, верно?», – задал вопрос Ибрагим.

«Луна – мой любимый аттракцион в парке. Катаюсь на нем с самого открытия, прихожу каждый год и не по разу. Действительно, крепления сделаны так, что они не приковывают тебя на 100 % к спинке сидения. Но это аттракцион экстремальный, поэтому эффект свободы должен присутствовать. Я, мои друзья и младшие братья ни разу не получила там травм. Может быть, дело в массе. Если человек очень худой, то, конечно, он будет «барахтаться» в кресле. Но выпасть из него просто невозможно, так как он фиксируется в поясе», – пояснила Мария.

ОФИЦИАЛЬНО

Мы спросили у администрации парков Ижевска, с чем могут быть связаны травмы и как часто конструкции осматривают на безопасность. Руководство Летнего сада им. Горького ответило, что все аттракционы, включая «Луну», регулярно проходят технический осмотр, и за весь период работы жалоб со стороны посетителей не поступало. Тем более не было летальных случаев, о которых говорили в посте в группе «ВКонтакте».

«Аттракцион экстремальный, и вызывает у катающегося ощущение свободного падения, так как между плечевым упором и плечом посетителя имеется расстояние. При катании на аттракционе можно получить синяки, если катающийся собственной силой сжимает плечевой упор от страха», – пояснил старший администратор парка им. Горького.

Фиксатор плотно крепится у талии и оставляет небольшой зазор у плеч для ощущения «полета» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Также администратор добавил, что на просьбу девушки остановить «Луну» операторы сразу нажали на кнопку экстренного торможения. После остановки аттракциона девушка возмущалась, и сотрудники парка предложили ей обратиться к руководству Летнего сада, на что получили отказ.

Об инциденте администрация парка развлечений узнала из соцсетей и незамедлительно проверила качели – нарушений не оказалось. С ижевчанкой связались для разъяснения ситуации. Она согласилась с тем, что информация из поста во многом не соответствовала действительности, например:

– Заявленное открытие дуги на 50 см оказалось люфтом в 5 см;

– В парке работают не школьники, а люди от 18 лет и старше;

– Также не было летальных случаев.

Администрация парков Ижевска советует не наваливаться на плечевой упор аттракциона, чтобы не допускать подобные травмы.