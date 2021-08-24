Разбор партий Карпова: как проходят шахматные занятия с тренером сборной России в Ижевске?

Фото: Амир Закиров

16 августа в Ижевске начались учебно-тренировочные сборы для перспективных шахматистов Удмуртии. Дети со всей республики приехали на недельные занятия, которые проводят лучшие тренеры и преподаватели России. Среди них и тренер юношеской сборной страны, международный гроссмейстер Павел Скачков. Если вы думали, что это только серьезные уроки с теорией — вы ошибались. Рассказываем, как проходят занятия и насколько важно это детям-шахматистам.

Как и где проходят занятия?

Уроки идут параллельно в двух спортивных школах Ижевска: в шахматной школе имени Сергея Ощепкова и на 10 лет Октября в школе «Созвездие». Занятия ведут Павел Скачков и Александр Филипенко, международный мастер, заслуженный тренер России.

Несмотря на раннее начало, учебный класс полностью занят, дети сидят в ожидании в полной тишине. Строго по времени закрывают окна, так как с улицы много шума, и негромким голосом гроссмейстер начинает урок. Сегодня дети разбирают партию Анатолия Карпова с Владиславом Артемьевым, где первый допустил ошибки во время игры.

Дети с интересом слушают и обсуждают возможные ходы Фото: Амир Закиров

Возраст детей разный. В классе сидят и юные шахматисты семи-восьми лет и более опытные. Как поясняет Скачков, это не имеет значения, так как программа рассчитана на все возраста.

«Для ребят Ижевска и других городов Удмуртии это одна из редких возможностей поучаствовать в учебных тренировочных мероприятиях и послушать тренера федерального уровня. Мы согласны с тем, что группа различная. Но это не является проблемой. Доступно рассказывать материал можно на любом уровне, даже самый сложный и, наоборот, ориентироваться на более слабых игроков. Каждый ребенок получит полезную информацию. Даже если кто-то что-то не совсем понимает — это не страшно, он учится, тянется. Это идет на пользу», — поясняет тренер.

Партии шахматных маэстро обсуждают все. Каждый предлагает разные решения, ходы. Даже перерыв приходится немного отложить, так как разворачивается интересная дискуссия. Серьезные разборы разбавляют шутками и рассказами о личном опыте: как удачном, так и не очень. Дети смеются.

Программа занятий рассчитана на подготовку к турнирам Фото: Амир Закиров

Опыт для преподавателей

Тренер спортивной школы «Созвездие» Елена Шерихова так и говорит: шахматы — это в первую очередь обсуждения, нет единой точки зрения. Поэтому занятия полезны для преподавателей даже в большей степени.

«Количество участников ограничено, а тренер может донести информацию дальше для других детей. На таких сборах всегда узнаешь новые методы преподавания, новые стороны. В шахматах нет единственно верных приемов игры. Поэтому это всегда обмен мнениями и знаниями», — заключает Шерихова.

Почему это важно для детей?

Всего в сборах участвуют около 50 детей от 7 до 17 лет. Все они — перспективные шахматисты Удмуртии. Программа занятий рассчитана на то, как они играют, а не на возраст. Оценить способности ребенка, как говорит гроссмейстер Скачков, можно с первого взгляда — как он ходит, какие выбирает решения.

Занятия проходят два раза в день в течение всей смены Фото: Амир Закиров

Сборы проходят в преддверии республиканских и Всероссийских соревнований, на которых выступят ученики. Поэтому и программа пятидневных мастер-классов нацелена на специальные шахматные знания, которые принесут пользу на ближайших турнирах.

Однако для детей это не просто занятия, для них — это яркое и интересное событие, когда к ним в республику приезжают тренеры федерального уровня. Даже во время перерыва ребята не отвлекались от досок и между собой обсуждали партии.

«Для них это мотивация, интерес возрастает больше и больше.Я вспоминаю себя в этом возрасте, когда играл впервые с международным мастером в детстве... Я не мог забыть несколько дней эту встречу. Он дал мне автограф, который до сих пор у меня хранится. Когда я был маленький, я встречался с известными игроками, тренерами. Теперь настала моя очередь поделиться опытом и знаниями», — делится воспоминаниями гроссмейстер и тренер юношеской сборной России Павел Скачков.

Напомним, что это не первый приезд профессиональных шахматистов в Удмуртию. В июне 2021-го на открытии Кубка Корпорации «Центр» Александр Морозевич провел сеанс одновременной игры. В марте шахматную школу имени Сергея Ощепкова посетил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.